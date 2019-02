Freiburg/Hardheim. (pef) Die Höhepunkte des Projekts "Wort:Schöpfung" der Erzdiözese Freiburg konnten Interessierte am Donnerstagabend in der Johanneskirche Freiburg erleben. Beim Abschluss der Veranstaltungsreihe brachten junge Wortkünstler christliche Themen rund um Glaube, Liebe und Hoffnung in kreativer Sprache zum Ausdruck. Jasmin Brückner (Halle), Natascha Bienert (Hardheim) und Artem Zolotarov (Mainz) wurden als Preisträger ausgezeichnet und trugen ihre Wort-Schöpfungen vor.

Die Texte der elf Ausgezeichneten waren aus 72 eingereichten Werken ausgewählt worden. Jurymitglied Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerks, das die Preisgelder zur Verfügung stellt, erklärte in seiner Ansprache: "Im Alltag fällt es vielen Menschen schwer, über ihren Glauben, ihre Empfindungen, Sehnsüchte und Sorgen zu sprechen. Daher ist es umso wertvoller, dass die Poetinnen und Poeten durch ihre eigenen Ausdrucksformen mitgeteilt haben, was sie bewegt, was sie lieben, was sie fragen, was sie glauben und hoffen."

Durch den Abschlussabend des Projekts leitete der erfahrene Poetry Slam-Moderator Johannes Elster. Mit dabei waren bekannte Slammerinnen wie Fee aus Berlin (deutsche U-20-Meisterin von 2013) und Andreas Rebholz aus Ulm. Marco Michalzik aus Darmstadt präsentierte Auszüge aus seinem neuen Album "Ikarus", das Poesie mit elektronischen Klängen von Manuel Steinhoff unterlegt. Der Abend wurde organisiert in Kooperation mit dem C-Punkt Freiburg, der Studienbegleitung der KH, der Katholischen Hochschulgemeinde Edith Stein Freiburg und der evangelischen Studierenden Gemeinde Freiburg.

Jasmin Brückner aus Halle wurde für ihren Text "Überfahrt" ausgezeichnet, eine persönliche Bilanz der eigenen Glaubensgeschichte. Wie SWR3-Moderator und Jury-Mitglied Michael Wirbitzky erklärte, überzeugt die Künstlerin "mit ihrer klaren Sprache, der klangvollen Wortwahl und einer überraschenden Idee. Ihr gelingt es, durch authentische Blitzlichter der eigenen Biografie den Glauben als lebenslangen Lern- und Suchprozess zu beschreiben."

Weihbischof Dr. Peter Birkhofer würdigte Preisträgerin Natascha Bienert aus Hardheim mit den Worten: "Der Text ‚Wer bin ich‘ ist eine persönliche Auseinandersetzung mit der Frage nach Identität." Er überzeuge durch seine angenehme, rhythmische Sprachmelodie. "Zudem gelingt es der Künstlerin, mit persönlichen Selbstaussagen die großen Fragen der Anthropologie aufzugreifen." Im Unterschied zu den zehn anderen Gewinnern habe Bienert keine Bühnenerfahrung und gehöre so "zu den ganz frischen Newcomern".

Jurymitglied Nils Max von der Popakademie Baden-Württemberg überreichte den Preis an Artem Zolotarov (Mainz). Dessen Text "Heimat" ist nach Meinung der Jury eine "lyrische Selbstreflexion der eigenen Herkunft und Identität". Weiter sagte Max: "Das Kunstwerk überzeugt durch perfektes Zusammenspiel von wortgewandter Dichtkunst und ausdrucksstarker Performance."