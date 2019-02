Landauf, landab sind immer weniger Menschen bereit, sich für ein kommunalpolitisches Amt zu bewerben. Da bildet auch die Gemeinde Höpfingen - hier ein Blick in eine Gemeinderatssitzung - leider keine Ausnahme. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (rüb) In Sachen Bürgerengagement und aktives Vereinsleben zählt Höpfingen zu den Vorzeigekommunen. Doch auch in der 3000-Seelen-Gemeinde wird es immer schwieriger, Bürger für ein kommunalpolitisches Engagement zu begeistern. Dies belegt die Umfrage der RNZ bei den drei Ratsfraktionen.

Da auch in Höpfingen - wie in den meisten Städten und Gemeinden im Kreis - erfahrene Räte bei den Kommunalwahlen am 26. Mai nicht mehr antreten werden, wird das Gremium zumindest teilweise ein anderes Gesicht erhalten. Gleich bleibt aber die Zahl der regulären Sitze, wie Bürgermeister Adalbert Hauck der RNZ bestätigte: 14, drei für Waldstetten und elf für Höpfingen. Eine einschneidende Änderung betrifft den Ortsteil Waldstetten: Nach 37 Jahren (!) als Ortsvorsteher hat Helmut Hartmann bekundet, dass er nicht mehr für den Ortschaftsrat kandidieren wird und somit auch nicht mehr für das Amt des Ortsvorstehers zur Verfügung steht. Ein großer Verlust, denn Hartmann hat durch sein engagiertes Wirken, viel bewegt.

So sieht es bei den drei Ratsfraktionen aus:

> Martin Sauer (CDU): "Die Kandidatensuche erweist sich als sehr schwierig. Das ist - ähnlich wie bei den Vereinen - eine traurige Entwicklung, aber leider nicht zu ändern. Es ist wesentlich schwieriger geworden, Menschen zu finden, die bereit sind, sich zu engagieren. Die Gesellschaft will anscheinend nur noch konsumieren. Zum Mitgestalten und Mitentscheiden wollen sich viele Bürger keine Zeit mehr nehmen.

Auch deshalb hat die CDU noch nicht die gewünschte Zahl an Kandidaten gefunden. Zu ersetzen sind die ausscheidenden Räte Markus Löffler, Stefan Michel und Jürgen Kuhn, die zusammen mehr als 40 Jahre kommunalpolitische Erfahrung verkörpern. Ein Ratsmitglied ist noch unschlüssig. Dagegen haben sich Andreas Fürst, Josef König und Martin Sauer bereits dazu entscheiden, weiterzumachen."

> Thomas Greulich (SPD): "Ich selbst bin zwar das erste Mal bei der Kandidatensuche dabei, aber auch die langjährigen SPD-Aktivisten sprechen heuer von einer sehr schwierigen Suche. Wir sind noch auf der Suche und haben schon ein paar Zusagen neuer Kandidaten. Ziel ist es, mit der gleichen Mannschaftsstärke wie bei der letzten Wahl anzutreten - auch wenn das schwer wird. Ich denke, es ist generell schwierig, Personen für längerfristige ehrenamtliche Engagements zu finden. Dies bekommt man bei den Vereinen mit. Und genau die, die schon im Verein aktiv sind, stehen auch bei den Kommunalparteien auf der Liste potenzieller Kandidaten.

Vier der fünf derzeitigen Mandatsträger der SPD werden sich wieder zur Wahl stellen: Birgit Müller, Helmut Häfner, Martin Wild und Thomas Greulich. Michael Volk konzentriert sich dagegen zukünftig auf seine Aufgaben als Vorsitzender beim TSV Höpfingen."

> Herbert Frisch (Freie Wähler): "Wir haben den Eindruck, dass sich die Suche nach Kandidaten schwieriger als in den Vorjahren gestaltet. Dies wird mir auch von den anderen Fraktionen berichtet. Dementsprechend sind wir noch intensiv auf der Suche, um unsere Liste halbwegs füllen zu können. Die Gründe sind nach meiner Einschätzung vielschichtig. Viele engagierte Personen sind mit ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten ausgelastet, Beruf und Ausbildung erfordern heute volles Engagement, und der individuelle Anspruch an Familie, Freizeit und Urlaub ist meines Erachtens heute stärker ausgeprägt. Weiterhin polarisieren manche Themen doch stark, und manche Entscheidung ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig, sodass der eine oder andere auch deshalb Abstand von einer Kandidatur nimmt. Dennoch hoffe ich, dass doch noch mancher erkennt, dass man in den kommunalen Gremien die größte Einflussmöglichkeit und Gestaltungsmöglichkeit auf sein persönliches Umfeld hat.

Daher wollen die derzeitigen Gemeinderatsmitglieder der Freien Wähler, Saskia Dargatz, Dieter Goldschmitt und Herbert Frisch, auch im künftigen Gemeinderat ihren Sachverstand einbringen und kandidieren wieder."