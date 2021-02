Seckach. (lm) Von wegen "langsames Beamtentum" oder wie die Christel von der Post in der Operette "Vogelhändler" singt: "Nur nicht gleich, nicht auf der Stell’, denn bei der Post geht’s nicht so schnell". Die Seckacher mit Bürgermeister Thomas Ludwig an der Spitze sind dankbar, dass die Deutsche Post und vor allem deren regionaler Politikbeauftragter Martin Fichter den angedachten Briefkastenabbau in der Gemeinde "schneller als die Post erlaubt" wieder rückgängig gemacht hat.

Die Aufregung in der Baulandgemeinde war groß, nachdem am 1. Dezember letzten Jahres nicht nur der erste Schnee dieses Winters in großen Mengen gefallen war und mühsam weggeschaufelt werden musste, sondern im Verlaufe des Morgens auch innerhalb weniger Minuten der große Postbriefkasten in der Bahnhofstraße vor dem Anwesen Detz verschwand, das in den 70er-Jahren als Postgebäude errichtet worden war und in den 90er-Jahren eine Umnutzung samt großzügiger Aufstockung erfuhr.

Der Abbau des Briefkastens war nicht angekündigt, weshalb auch niemand über die Ursache des überstürzten Abbaus Bescheid wusste. Bürgermeister Thomas Ludwig nahm die Sache in die Hand und wandte sich kurzerhand an den regionalen Politikbeauftragten der Deutschen Post AG für Baden-Württemberg, Martin Fichtner, der die Hintergründe schnell aufklärte.

Es waren versicherungs- und haftungsrechtliche Gründe, die die Post zum unverzüglichen Handeln gezwungen hatten – und zwar so schnell, dass noch nicht einmal die im Normalfall übliche dreiwöchige Ankündigungsfrist bei der Kommune eingehalten werden konnte.

Doch gleichzeitig konnte der Fachmann Fichtner aber auch mit einer guten Nachricht beruhigen: "Nein, ein dauerhafter Abbau ist nicht geplant. Vielmehr soll in Absprache mit der Gemeinde schon bald wieder ein Ersatz aufgestellt werden." Schließlich handelte es sich um den einzigen Briefkasten mit großem Fassungsvermögen in der ganzen Gemeinde, auf dessen Volumen die örtlichen Firmen und Dienstleister, aber auch die Gemeindeverwaltung selbst täglich dringend angewiesen sind.

Gleich zu Beginn dieses Jahres nahm die Post die Planungen für den Ersatzstandort auf, und am 27. Januar fand bereits ein Vor-Ort-Termin mit Fichtner statt. Im Ergebnis kam man rasch überein, den Standort um nur wenige Meter auf das Rathausgrundstück zwischen dem unteren Parkplatz und dem Schaukasten der Gemeinde zu verlegen.

Und das wurde zügig realisiert, denn schon fünf Tage später, und damit auf den Tag genau zwei Monate nach dem Abbau, rückte am Morgen des 1. Februars ein Bautrupp der Deutschen Post an und stellte den großen Briefkasten an seinem neuen Standort wieder auf.