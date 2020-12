Neckar-Odenwald-Kreis/Adelsheim. (joc) Er ist einer aus der Kategorie, die man weitläufig als politische Urgesteine bezeichnet. Zunächst in der Jungen Union und als Ortschaftsrat in seinem Heimatort Rippberg wagte er 1992 den großen Sprung in die Landespolitik, wo er seit Jahrzehnten Weichen stellt und politische Maßstäbe setzt. Aktuell ist Peter Hauk Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Zuvor war er auch schon Fraktionschef seiner Partei, der CDU, im Stuttgarter Landtag. Am heutigen Donnerstag kann Peter Hauk seinen 60. Geburtstag begehen.

Geboren am 24. Dezember 1960 in Rippberg, hat sich Peter Hauk schon in jungen Jahren leidenschaftlich mit Politik beschäftigt, ohne sich freilich vorstellen zu können, selbst einmal das von randvollen Terminkalendern geprägte Leben eines Politikers zu führen. Seit einigen Jahren führt der heute in Adelsheim wohnende Minister allerdings genau dieses Leben, wie er auf Nachfrage einräumt: "In der Regel ist es schon so, dass ich morgens wegfahre und erst nachts wieder heimkomme." Etwas zeitliche Entspannung hat da Corona gebracht. Der Minister betrieb – wenn seine Präsenz in Stuttgart nicht unbedingt erforderlich ist – Politik im Homeoffice und hat dabei schätzen gelernt, dass Adelsheim breitbandmäßig schon recht gut aufgestellt ist.

Schon seit 1992 ist Peter Hauk direkt gewählter Abgeordneter des Neckar-Odenwald-Kreises im Landtag von Baden-Württemberg. Aus seiner Heimatverbundenheit macht der gebürtige Rippberger und Wahl-Adelsheimer auch keinen Hehl, und das hat er immer wieder als Triebfeder gesehen, um in Stuttgart seinen Beitrag zu leisten, damit sich der ländliche Raum weiter entwickeln kann. "Wir müssen den Landkreis fit halten, dass er mit den Ballungszentren mithalten kann. Das ist eine schwere Aufgabe, aber das ist uns in den letzten Jahren immer sehr gut gelungen", betont Hauk, der mit der jüngeren Entwicklung im Neckar-Odenwald-Kreis recht zufrieden ist. Eine große Rolle misst er hier der Breitbandversorgung bei: "Wir brauchen eine schnelle Datenübertragung, um in diesem wichtigen Bereich auf Augenhöhe mit den Zentren zu bleiben. Und hier passiert ja zum Glück gerade etwas."

Neben der Datenautobahn siedelt Peter Hauk die Themen (Individual-)Mobilität und Verkehr im Stellenwert ganz oben an. "Ohne Straßenbau geht es halt nicht. Daher sind wir stolz darauf, dass von den sieben eingereichten Maßnahmen zum Ausbau von Landesstraßen jetzt sechs durchgebracht werden konnten. Das ist definitiv ein Erfolg, aber in diesem Zusammenhang muss man auch sagen, dass zuvor hierzulande zehn Jahre lang in diesem Bereich recht wenig bis gar nichts passiert ist."

Als Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sieht Peter Hauk seine Hauptaufgabe ebenfalls darin, den ländlichen Raum weiterzuentwickeln und zu stärken: "Da ist es ganz wichtig, dass es Wohnraum mitten im Ort gibt, dass die Dörfer nicht veröden. Und hier gibt es schon Modelle, die erfolgversprechend sind. Oberstes Gebot ist dabei, dass das Leben in den Dörfern und der Zusammenhalt der Menschen erhalten bleiben."

Peter Hauk identifiziert sich sehr mit seinem Ressort im Landtag in Stuttgart. Im persönlichen Gespräch merkt man deutlich, mit welchem Feuereifer Peter Hauk sein Ministeramt versieht. Auf Anfrage betont er ausdrücklich: "Ja, es ist so, hier fühle ich mich gut aufgehoben, dieser Posten erfüllt mich!" Und das soll auch nach dem Wahlmarathon im nächsten Jahr so bleiben, wenn es nach Peter Hauk geht: "Es hängt natürlich immer von demokratischen Prozessen und Konstellationen ab, aber es ist in meiner Partei kein Geheimnis, dass ich gerne Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bin, und es auch bleiben möchte, zumal ich fest davon überzeugt bin, dass ich in diesem Ressort noch vieles für die Menschen – gerade in der ländlichen Region – bewirken kann."

Auf Nachfrage der RNZ, ob das Ministerium mit den beiden vorhandenen Teilbereichen optimal aufgestellt ist, sagte Hauk, dass schon angedacht gewesen sei, den Bereich Naturschutz (derzeit im Umweltministerium beheimatet) dazuzunehmen. Dies fordere beispielsweise auch der Nabu, das sei derzeit aber nicht konkret.

Markenzeichen von Peter Hauk sind seine grünen Krawatten, die er allerdings nicht als Sympathiebeweis für den Koalitionspartner in Stuttgart verstanden wissen möchte: "Nein, nein, die trage ich schon deutlich länger, als ich Winfried Kretschmann kenne. Die grünen Krawatten sind vielmehr eine Hommage an Landwirtschaft und Forsten, an den Wald und die grüne Natur, die ich sehr wertschätze." Hauk weiß, wovon er spricht, er selbst ist Besitzer eines kleineren Waldstücks in Rippberg, das er auch selbst bewirtschaftet: "Der Wald ist meine große Leidenschaft. Wenn ich Sturmholz aufarbeite, dann kann ich richtig gut abschalten und Kraft tanken."

Mit Leidenschaft ist er auch ehrenamtlicher Organist im Osterburkener Ortsteil Hemsbach. Auch beim Orgelspielen kann der Politiker den Akku gut aufladen und dabei gleichzeitig den Menschen Freude bereiten. Er spielt jeden Sonntag (sofern gerade kein Lockdown ist) an der Orgel der Mauritiuskapelle.

Daneben nutzt Peter Hauk die Natur des Baulands und des Odenwalds für Touren mit seinem E-Bike (natürlich hergestellt in der Region!). In den Sommermonaten lässt Hauk das E-Bike auch mal gerne in der Garage, um zu joggen.

Den heutigen ganz besonderen Tag muss Peter Hauk als ganz normalen Tag verbringen. Das heißt, eine große Feier wird es trotz des runden Geburtstags coronabedingt nicht geben. "Es findet dieses Mal alles ausschließlich im Familienkreis statt. Und zwar in zwei Etappen: am Mittwochabend mit den Kindern und an Heiligabend kommt meine Schwester. Ob und wann es im nächsten Jahr dann auch noch eine große Feier mit Freunden und Weggefährten geben wird, das hängt in erster Linie von der weiteren Corona-Entwicklung ab", übt sich Peter Hauk in diesen schweren Zeiten in Verständnis und Geduld – runder Geburtstag hin, runder Geburtstag her ...