Osterburken/Mosbach. (pol) Drei unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 22.45 Uhr eine Personengruppe in einer S-Bahn der Linie S2 zwischen Osterburken und Mosbach bedroht und geschlagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die drei bislang unbekannten Männer zunächst die Reisegruppe während der Fahrt nach Mosbach bedroht und beleidigt haben. Anschließend schlugen die jungen Männer offenbar drei Personen aus der geschädigten Gruppe mehrfach ins Gesicht. Nach der Tat sollen die mutmaßlichen Täter die S-Bahn an einer noch unbekannten Haltestelle zwischen Osterburken und Mosbach verlassen haben. Die betroffenen Reisenden blieben durch den Vorfall augenscheinlich unverletzt.

Die mutmaßlichen Täter sollen zwischen 18 und 24 Jahren alt sein. Einer von ihnen soll eine Glatze haben und war offenbar mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Ein weiterer wird mit einer kräftigen Statur und kurzen blonden Haaren beschrieben. Hinweise zu dem dritten Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, melden sich unter Tel. 07131/8882600.