Osterburken. (pol/mare) Eine Toilettenschüssel samt Deckel wurde am Dienstag zwischen 11 Uhr und 15 Uhr in der Hondschoote Straße in Osterburken gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Handwerker waren dort in einem Wohnhaus tätig, als während der Arbeiten die Toilette angeliefert und auf dem Gehweg abgestellt wurde. Dort stand das WC auch einige Zeit, bis es irgendwann von einem Unbekannten gestohlen wurde. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von rund 200 Euro.