Osterburken. (mb) Die Stadt Osterburken wird die Unterführung am Bahnhof für rund 60.000 Euro sanieren lassen. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Denn die eigentlich letzte Sitzung am 21. Dezember hat Bürgermeister Jürgen Galm wegen der Corona-Maßnahmen abgesagt.

"Wir verzichten auf die Sitzung am 21. Dezember", kündigte somit Bürgermeister Jürgen Galm zu Beginn der Sitzung in der Baulandhalle an. Denn vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen wolle man auch im Gemeinderat die Kontakte beschränken. Auf der Tagesordnung der geplanten Jahresschlusssitzung standen der Jahresrückblick und die Blutspender-Ehrungen.

Auch einige Bürger waren zu der Sitzung am Dienstag in die Baulandhalle gekommen. Eine Bürgerin bezog sich auf die Berichterstattung über die Neuverpachtung der Bahnhofsgaststätte und wollte wissen, ob die Stadt ein Präventionskonzept gegen Vandalismus vorweisen könne. "Wenn dort wieder Leben ist, ist das eine Art von sozialer Kontrolle", stellte der Bürgermeister fest. Außerdem zeige die Polizei am Bahnhof verstärkt Präsenz. Während auf dem Bahnsteig die Bundespolizei zuständig sei, überprüfe die Landespolizei regelmäßig den Platz vor dem Bahnhof. In den vergangenen Wochen seien einige Platzverweise ausgesprochen worden.

Anschließend beauftragte der Rat die Verwaltung damit, die Bauleitplanung für das Baugebiet "Bofsheimer Weg III" in die Wege zu leiten. Stadtrat Dr. Xaver Nafz (CDU) stimmte dagegen, weil aus seiner Sicht nicht gewährleistet sei, dass die Wasserversorgung durch die örtliche Quelle ausreiche. "Sie beziehen sich auf Werte aus dem Jahr 2006", kritisierte er. Wegen des Klimawandels und der vermehrten Trockenheit riet er dazu, die Angelegenheit vor der Beschlussfassung zu überprüfen. "Ich bin für das Baugebiet, glaube aber nicht, dass Anlass zu Eile besteht", sagte Nafz.

Wegen des geplanten Fußgängerüberwegs in der Professor-Schumacher-Straße waren sich die Räte einig. Sie lobten die Verwaltung dafür, dass sie durch eine Verkehrszählung ermittelt hatte, welche Querung am sinnvollsten ist. Zur Debatte standen Querungen an der Scheune Scherer und am Haus Kimmer mit Kosten in Höhe von 5600 bis 9000 Euro. Der Rat entschied sich einstimmig für die teuerste Variante mit Querung auf der Höhe des Hauses Kimmer. Dort muss ein neuer Stromanschluss verlegt werden, da die Laternen am Fußgängerüberweg im Gegensatz zur Straßenbeleuchtung die ganze Nacht lang leuchten müssen. An dieser Stelle kreuzen deutlich mehr Personen die Straße als in Höhe der Scherer-Scheune.

Breiten Raum nahm in der Sitzung die Diskussion über die Sanierung der Bahnhofsunterführung ein. Die CDU-Fraktion hatte beantragt zu prüfen, inwiefern diese behindertengerecht umgebaut und schöner gestaltet werden könne. Die Stadt hatte für diese Sanierungsmaßnahme im laufenden Haushalt 50.000 Euro eingestellt.

Dem Gemeinderat legte die Verwaltung drei Sanierungsvarianten vor: Variante eins sah Ausbesserungsarbeiten an den Treppen vor, Variante zwei eine komplette Neubeschichtung der Treppe inklusive Sandstrahlung aller Treppenläufe und Rampen und Variante drei zusätzlich zur zweiten Variante eine Beschichtung der Wände. Bauamtsleiter Matthias Steinbacher und Bürgermeister Galm wiesen darauf hin, dass der Bau von zwei Aufzügen Millionenbeträge kosten würde. Vertreter der CDU-Fraktion baten die Verwaltung darum, auch andere Möglichkeiten zu prüfen, die Unterführung barrierefrei zu machen und sich nach Zuschüssen für solche Maßnahmen zu erkundigen. "Wir sollten hier schnell Abhilfe schaffen", sagte Margaret Horb (CDU) und sprach sich dagegen aus, die Sanierung an eine mögliche Installation von Aufzügen zu koppeln.

Der Gemeinderat entschied sich bei einer Enthaltung für die Sanierungsvariante zwei. Diese sieht auch die Wandmontage von acht Dibond-Platten im Format zwei Meter auf 1,25 Meter vor. Diese sollen Osterburkener Motive zeigen. Außerdem wurde die Verwaltung damit beauftragt zu prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, die Unterführung barrierefrei zu machen und über die Kosten dafür zu informieren.

Einstimmig beschloss der Rat auch die Umstellung des Forstbetriebs von der Pauschal- auf die Regelbesteuerung. Damit kann der Betrieb künftig Vorsteuer abziehen. Dies führe derzeit zu einem um 33.500 Euro höheren Jahresüberschuss. An diese Art der Besteuerung ist die Gemeinde fünf Jahre lang gebunden. Da die Verwaltung in den nächsten drei Jahren nicht von steigenden Holzpreisen ausgeht, scheint diese Besteuerungsform für diesen Zeitraum sinnvoll zu sein.

Außerdem entschied der Gemeinderat einstimmig, dass die Stadt sich an dem Projekt "Römer-Pfade" der Touristikgemeinschaft Odenwald beteiligt. Dabei handelt es sich um Rundwege von vier bis 25 Kilometer Länge entlang des Limes. Diese sollen ihren Ausgang auf dem Limesparkplatz zwischen Osterburken und Bofsheim nehmen. Die Strecke führt zunächst entlang des Deutschen Limes-Wanderwegs zum Löhleinsbrunnen, den Kunstobjekten "Brücke" und "Ausgrabung" und zum Petersbrunnen. Von dort geht der Weg zum Säubrünnlein und zurück zum Ausgangspunkt.

Entlang des Rundwegs will man Infotafeln, Säulen, Steindenkmäler und Pavillons aufstellen, um die Geschichte der Römer zu erzählen und die Wanderer zum Verweilen einzuladen. Die Stadt Osterburken investiert für das Projekt einmalig im Jahr 2021 rund 11.000 und jährlich als Marketingumlage 2000 Euro.

Die Stadt setzt die Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Neckar-Odenwald bei der Schulsozialarbeit für mindestens fünf Jahre fort. Das beschlossen die Stadträte einstimmig. Bisher habe man Zwei-Jahres-Verträge abgeschlossen. Dieser wünschte jedoch mehr Planungssicherheit. Außerdem wurde eine erwartete Tariferhöhung bei den Gehältern berücksichtigt. "Das ist eine sehr wichtige Arbeit", stellte Stadtrat Klaus Vogel (SPD) fest. Derzeit sind an den drei städtischen Schulen Sozialarbeiter mit einem Leistungsumfang von 1,8 Stellen tätig. Nach Abzug der Fördermittel von Land und Landkreis investiert die Stadt rund 57.000 Euro im Jahr. Dieser Betrag werde wegen Tariferhöhungen voraussichtlich auf rund 74.000 Euro im Jahr 2025 steigen.