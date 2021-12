Osterburken. (joc) Wenn es einen Wettbewerb geben würde, der die schönsten Bahnunterführungen prämiert, wäre Osterburken ein heißer Tipp, denn die Mischung aus ansprechender Kunst und erfolgreicher Sanierung hat hier viel Atmosphäre geschaffen. Dies an einem Ort, dem allgemein der Makel von "Schmuddel" und Dunkelheit anhaftet. Nicht so in Osterburken: Hier machen seit Kurzem elf Alu-Dibond-Platten mit Osterburkener Motiven Werbung für die Römerstadt.

Foto: J. Casel

Die in der Bahnunterführung von der Stadt investierten 60.000 Euro sind gut angelegtes Geld, denn damit präsentiert sich der wichtige Zugang zur Innenstadt moderner und freundlicher. Auch der breitere Aufgang ist für Radler und Passanten mit Kinderwagen ein Gewinn. Auf RNZ-Anfrage sagte Bürgermeister Galm, dass man schon viele Rückmeldungen erhalten habe, die die neue Bahnunterführung loben.