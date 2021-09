Der Pflegedienst „Hand in Hand“ aus Buchen erweiterte sein Angebot in der Friedrichstraße in Osterburken. Am Sonntag fand ein Tag der offenen Tür mit zahlreichen Gästen statt. Unser Bild zeigt (v. l.): Geschäftsführer Mazlum Oktay von „Hand in Hand“, stellvertretender Bürgermeister Martin Brümmer, Helga Holderbach, Leiterin der Tagespflege Osterburken, Vorsitzender Erwin Knörzer-Ehrenfried vom Gewerbeverein Osterburken sowie Michael Heilig, der Leiter der Tagespflegeeinrichtungen von „Hand in Hand“. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Die Resonanz der Bevölkerung beim Tag der offenen Tür zur Neueröffnung der Tagespflege des Pflegedienstes "Hand in Hand" am Sonntag am neuen Standort in der Friedrichstraße in Osterburken war sehr groß. Bereits bei der morgendlichen Eröffnung hatten sich zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger eingefunden, um die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen und sich durch das kompetente Mitarbeiterteam des Pflegedienstes über das neue Angebot in der Römerstadt informieren zu lassen.

Zur offiziellen Eröffnung begrüßte "Hand-in-Hand"-Geschäftsführer Mazlum Oktay zahlreiche Ehrengäste, darunter den stellvertretenden Osterburkener Bürgermeister Martin Brümmer, Gemeinderäte, Vertreter der Banken und des Gewerbevereins Osterburken sowie die Mitarbeiter. Wie Oktay betonte, wurde hier eine neue Wohlfühloase für die Seniorinnen und Senioren geschaffen, denn sein Dienst helfe den Menschen, die zu Hause alt werden, von der hauswirtschaftlichen Versorgung über medizinische und körperbezogene Leistungen bis hin zu Einkäufen. Man biete den Menschen ein "Rundum-Sorglos-Paket", das auch um weitere Dienste erweitert werde. Mit dem Angebot der Tagespflege, die für viele Gäste soziale Kontakte, nette Gespräche, einen strukturierten Alltag sowie einen Ort zum Wohlfühlen bedeute, runde der Pflegedienst "Hand in Hand" seine Leistungen vor Ort in Osterburken ab. Für einige Senioren sei man sogar zur einer Art Familienersatz geworden.

Oktay gab dann einen kurzen Überblick über den Tagesablauf. Die Gäste würden zu Hause abgeholt, dann werde mit einem gemeinsamen Frühstück in den Tag gestartet, bevor es in die Fitnessstunde gehe. Bewegungsübungen und Gymnastik stünden weiter auf dem Stundenplan. Nach dem gemeinsamen Mittagessen bestehe die Möglichkeit, sich auszuruhen. Anschließend gebe es eine Lesestunde. Und nach einem Stück Kuchen und einem Kaffee gingen die Senioren am Abend dann wieder nach Hause. Regelmäßig fänden im Haus auch Andachten und jahresspezifische Aktivitäten statt, genauso wie Besuche von lokalen Veranstaltungen.

Nach zwei Jahren und acht Monaten gehe der Pflegedienst nun gemeinsam den nächsten Schritt. Viele Gespräche und eine klare Botschaft hätten ihn, so Oktay weiter, bewegt, die liebevolle Betreuung auch über den bisherigen Standort hinaus anzubieten. In einer Rekordbauzeit von vier Monaten konnte der Umbau abgeschlossen werden. Ein Dankeschön galt den beteiligten Handwerkern und den Kolleginnen und Kollegen für die Ausdauer.

Dank galt auch der Familie Ursula Häfner als kooperativer Vermieter sowie den Behörden für ein sehr gutes Miteinander. Man könne jetzt ein hervorragendes Angebot für die Bevölkerung im Stadtkern von Osterburken anbieten. Hier vor Ort könne vielen Menschen der Wunsch erfüllt werden, sie zu Hause zu pflegen und zu betreuen. Dies sei nicht nur die Arbeit des Pflegedienstes, sondern auch für ihn selbst eine Herzensangelegenheit. Der Geschäftsführer lud die Gäste dann noch zur Besichtigung der neuen Räume ein.

Ein Grußwort der Stadt sprach der stellvertretende Bürgermeister Martin Brümmer auch im Namen von Bürgermeister Jürgen Galm. Bereits seit Februar 2019 biete der Pflegedienst "Hand in Hand" in Osterburken seine Pflegedienstleistungen an. Die Fahrzeuge des Pflegedienstes seien täglich in der Stadt zu sehen und gehörten schon fast zum Stadtbild, meinte Brümmer. Als Stadt Osterburken freue man sich, dass das Leistungsspektrum vor Ort weiter ausgebaut wurde und am Standort Osterburken weiter investiert wurde. Damit sorge man dafür, dass Pflegebedürftige und pflegende Angehörige noch bessere Hilfestellungen und Unterstützung erhalten. Durch die Erweiterung des neuen Angebotes werde nicht nur die Attraktivität des Pflegedienstes sondern auch die der Stadt Osterburken gesteigert.

Man unterstütze und helfe einerseits Menschen, die selbst noch in der Lage seien, ihren Alltag im Großen und Ganzen zu regeln, und andererseits auch die pflegenden Personen, welche die sehr intensive Pflege von hilfsbedürftigen Menschen übernehmen. Allerdings, so Martin Brümmer, sei auch in diesem Geschäftsfeld der Konkurrenzdruck durch andere Pflegedienste nicht zu unterschätzen. Ohne Anstrengungen und neue Ideen werde man sicherlich nicht vorankommen. Die Tagespflege in der Mitte Osterburkens erlaube eine wohnortnahe Pflege. Eine Art Teilnahme am öffentlichen Leben sei dadurch gewährleistet. Es sei ein Glücksfall für Osterburken, dass so auch dieses Gebäude in der Friedrichstraße eine weitere Aufwertung erfahre. Man freue sich, dass durch diese Tagepflegeinrichtung ein wichtiger Baustein hinzugekommen sei, der die ortsnahe Betreuung der Senioren gewährleiste, sagte Brümmer. Die neuen Räumlichkeiten würden den Bedürfnissen der Tagespflege entsprechen und seien schön und ansprechend gestaltet.

Martin Brümmer beglückwünschte Mazlum Oktay zu diesem gelungenen Projekt und hoffte, dass dieses neue Angebot großen Zuspruch finde.

Die Grüße und Glückwünsche des örtlichen Gewerbevereins zur Neueröffnung überbrachte dessen Vorsitzender Erwin Knörzer-Ehrenfried. Nachdem der Pflegedienst im Februar 2019 eröffnet hatte, war man froh, die Friedrichstraße wieder etwas beleben zu können, denn das Gebäude der ehemaligen Apotheke stand doch einige Monate leer. Knörzer-Ehrenfried bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und freute sich, dass sich Yvonne Asse vom Hilfsdienst als neues Mitglied im Gewerbeverein einbringe und dessen Arbeit stärke. Für die Stadt sei es der richtige Standort, so Knörzer-Ehrenfried, der auch darauf hinwies, dass im Stadtgarten ein neues Projekt, "Garten der Sinne" entstehen soll. Dies sei die richtige Plattform für die Besucher der Tagespflegeeinrichtung, um einen kurzen Abstecher dorthin machen zu können.

Im Namen des Leitungsteams sprach Michael Heilig auch im Namen seiner Kollegin Helga Holderbach. Man eröffne diese schönen Räumlichkeiten an einer ganz zentralen Stelle mitten im Zentrum von Osterburken. Die neue Tagespflege sei eine Ergänzung als Treff- und Kommunikationspunkt für ältere Menschen und deren Angehörigen. Für betagte Senioren aus Osterburken und den umliegenden Gemeinden sollen hier Betreuung und Begegnung stattfinden, was ein zentrales Anliegen sei. Vereinsamte Menschen sollen herauskommen aus der Isolation ihrer Wohnung, so Heilig. Familien sollen entlastet werden bei der Pflege und Betreuung ihrer Angehörigen. Man biete hier in den neuen Räumen den Gästen ein abwechslungsreiches Programm mit den unterschiedlichsten Betreuungsformen an. Um diesen Ort zu bereichern, wünschte er sich eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, denn die Seniorinnen und Senioren sollen sich hier wohlfühlen.