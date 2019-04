Osterburken. (F) Die Aktion "Saubere Stadt" wird in der Römerstadt schon seit einigen Jahren regelmäßig durchgeführt, jedoch bisher als Einzelaktion der jeweiligen Stadtteile. Jetzt fand diese Aktion erstmals im gemeinsamen Rahmen am Samstag statt. Eine solche Aktion trägt erheblich dazu bei, dass festgelegte Bereiche im gesamten Stadtgebiet, wie auch in Bofsheim, Schlierstadt und Hemsbach von Müll, Unrat und Schmutz befreit werden, was auch zu einer lebens- und liebenswerten Umwelt gehört. Bei dem gemeinsamen Einsatz, zu dem der Gemeinderat aufgerufen hatte, hatten sich sowohl die Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim, als auch der Kindergarten Hemsbach sowie viele Kinder und Jugendliche sowie zahlreiche Einwohner hervorragend eingebracht und somit bürgerliches Engagement gezeigt und echten Umweltschutz betrieben.

Am Wegesrand fanden die Schlierstadter Fußtrupps mehr Unrat als ihnen lieb war. Alle Fotos: Helmut Frodl

Eine größere freiwillige Helfergruppe aus der Stadt Osterburken hatte sich hierzu auf dem Vorplatz der Baulandhalle eingefunden, wo sie von Bürgermeister Jürgen Galm begrüßt wurde. Er freute sich, dass einige Bürgerinnen und Bürger dem Aufruf der Stadt gefolgt waren und an dieser Aktion teilnehmen. Für ihn, so Galm, sei es unverständlich, wie Menschen ihren Unrat in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt einfach so entsorgen können. Auffallend viele Becher und sonstige Utensilien liegen umher, aber das Thema Sauberkeit erachten die meisten Einwohnern trotzdem als wichtig. Vielleicht trägt diese Aktion dazu bei, dass die Menschen, die den Müll "sorglos" wegwerfen jetzt umdenken und und sich dauerhaft in den Köpfen ein neues Entsorgungsgefühl festsetzt. Galm bedankte sich bei den vielen Helfern für ihre Unterstützung, die auch mit dazu beitragen, der Stadt wieder in ein ordentliches Outfit zu geben.

Mit einem noch leeren Fahrzeug wurde dann die Aktion gestartet. Ausgestattet mit blauen Säcken, Eimern und den nötigen Sicherheitswesten machten sich die verschiedenen engagierten Sammelteams auf den Weg durch die Stadt und an markante Stellen und Schwerpunkten wie Schaf- und Güterhallenstraße, der Kirchstraße und Rosenberger Straße, Park- und Rideplatz am Bahnhof sowie in die Adelsheimer Straße, um den Unrat und Müll einzusammeln, der zum Schluss der dreistündigen Aktion auf den Baulandhallenplatz zur weiteren Entsorgung gebracht wurde. Hierbei dankte Bürgermeister Galm den Helfern nochmals ausdrücklich für ihr Engagement und freute sich, dass auch Familien mit ihren Kindern an dieser Aktion teilgenommen haben.

In Hemsbach wurde in drei Gruppen gesammelt. Alle Fotos: Helmut Frodl

Auch in Bofsheim war die Säuberungsaktion ein voller Erfolg, wie Ortsvorsteher Werner Geiger gegenüber der RNZ betonte. Zahlreiche Helferinnen und Helfer haben sich daran beteiligt. Die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule waren bereits Tage vor dem offiziellen Termin mit ihren Lehrern in allen Ortslagen und im Rinschbachtal unterwegs. Am eigentlichen Aktionstag trafen sich dann zahlreiche Helfer, darunter einige Jugendliche, beim Feuerwehrgerätehaus, wo der Ortsvorsteher sie begrüßte. Nach der Einteilung in verschiedene Abschnitte der Gemarkung starteten die Helfer mit Schlepper, Anhänger und mit Müllsäcken ausgerüstet in die einzelnen Flure. Zahlreiche die Landschaft verunstaltenden und belastenden Gegenstände - auch mitten im Wald liegend - wurden entdeckt und eingesammelt. Zusammen mit den gefüllten Müllsäcken wurden die einzelnen eingesammelten Gegenstände dann zur weiteren sachgerechten Entsorgung auf dem Platz vor dem Gerätehaus ausgebreitet. Ortsvorsteher Geiger dankte bei der Abschlussbesprechung allen Beteiligten, einschließlich den Schülern der Schule, für ihren lobenswerten Einsatz für eine saubere Umwelt. Er sprach dabei die Hoffnung aus, dass diese Aktion zu einer weiteren Sensibilisierung dieses Themas in der Bevölkerung beitragen möge.

Auch in Hemsbach waren bereits am Freitag vor dem Sammeltermin die Kinder des örtlichen Kindergartens unterwegs und hatten Unrat eingesammelt. Am Samstag war Ortsvorsteher Christoph Groß in seiner Begrüßung beeindruckt, dass 42 Helferinnen und Helfer zur Säuberungsaktion gekommen waren. Durch diese gemeinsame Sammelaktion, so der Ortsvorsteher, schaffe man ein besseres Bewusstsein für die Umwelt und gehe als Vorbild voran. In drei Gruppen wurde dann durch die Gemarkung gelaufen. Nach Beendigung der Aktion hatte man 13 große blaue Säcke gesammelt und das Fahrzeug des Städtischen Bauhofs beladen. Unter dem Unrat befanden sich auch Reifen, Schrott, Eisen und viel Plastik. Den interessantesten Fund machte eines der Kinder, denn es fand im Gebüsch eine Drohne. Alle waren sich einig, dass mehr auf die Umwelt geachtet werden müsse. "Vor allem der viele Fastfood-Abfall am Straßenrand war sehr auffällig", klagte der Ortsvorsteher.

Die Aktion "Saubere Stadt" wurde in Osterburken und allen Stadtteilen durchgeführt. Dabei wurde von den vielen ehrenamtlichen Helfern eine Unmenge an Abfall in Feld und freier Natur gefunden. Unser Bild zeigt das Helferteam in Osterburken. Alle Fotos: Helmut Frodl

Auch im Stadtteil Schlierstadt waren im Dorf und auch im Umfeld zahlreiche Helferinnen und Helfer, darunter auch viele Kinder zu Fuß und mit Fahrzeugen, unterwegs, um den umherliegenden Unrat und Müll einzusammeln. Besonders in einer Hecke in Richtung Sportgelände wurde viel Müll gefunden. Diesen einzusammeln, ging schon an die Grenze des Zumutbaren für das Helferteam. Auch in den Fluren außerhalb von Schlierstadt waren die Fußtrupps unterwegs wie auch am Grillplatz, wo der stellvertretende Ortsvorsteher Michael Schwebler den Müll einsammelte. Auch er lobte das große Helferteam, das sich an der Aktion beteiligte und denen er für ihre Mithilfe dankte. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mehr als drei Stunden bei dieser Aktion mitwirkten, gab es zum Abschluss, als kleines Dankeschön ein leckeres Essen.