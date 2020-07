Osterburken. (F) Mit besonderen Herausforderungen für die Schülerinnen und Schüler ging nach der mündlichen Abschlussprüfung das diesjährige Schuljahr an der Realschule in Osterburken zu Ende. Insgesamt 78 Schülerinnen und Schüler, darunter auch vier Schulfremde, haben jetzt die Prüfung bestanden und somit den mittleren Bildungsabschluss erlangt.

In der Aula, wo alle Absolventen versammelt waren, gratulierte Schulleiter Tobias Majer den Schülerinnen und Schülern – bei besonderen Herausforderungen und angepassten Prüfungsbedingungen – zum Erfolg der bestandenen Abschlussprüfung.

Die beiden Jahrgangsbesten waren Maxima Nothnagel (Klasse 10a) mit der Note von 1,1 und Jan Chrispens (Klasse 10c) mit der Note von 1,3.

Die erfolgreichen Absolventen der Klasse 10c. Foto: Helmut Frodl

Leider gebe es in diesem Jahr keine Prüfungspartnerschule, sagte Majer. Erfreulich sei gewesen, dass Schülerinnen und Schüler, die ihre Leistungen in den schriftlich geprüften Fächern verbessern wollten, dies auch in vielen Fächern geschafft hätten. "Sich dieser Herausforderung zu stellen und diese Mühen auf sich zu nehmen, verlangt Biss und Leistungsbereitschaft", sagte Majer.

In diesem Schuljahr legten auch erstmals sieben Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse hier die Hauptschulprüfung ab und bestanden diese. Jahrgangsbeste war hier Celine Schäfer.

Rektor Tobias Majer freute sich zusammen mit seiner Stellvertreterin Juliane Egolf für jeden einzelnen Schüler, der nun diesen ersten großen Meilenstein seines Lebens erreicht habe, sowie auch über die wirklich sehr guten Prüfungsergebnisse.

Der Prüfungsstress ist vorbei. 78 Schüler der Realschule und sieben Hauptschüler haben ihre mittlere Reifeprüfung in der Tasche. Unsere Bilder zeigen die Abschlussklassen mit Rektor Tobias Majer und den Klassenlehrern. Auf dem Foto oben ist die 10a zu sehen. Foto: Helmut Frodl

Die Zeugnisse werden am Montag bei den Abschlussfeiern der einzelnen Klassen überreicht.

Wahrscheinlich, so Majer abschließend, werden die Schüler nach bestandener Prüfung die Gelegenheit nutzen, das Erreichte auch ausgiebig zu feiern. Dabei sollten sie aber aufeinander Acht geben und die in diesem besonderen Jahr bestehende Regeln, denen alle unterworfen seien, auch beachten.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben in Osterburken die mittlere Reife erhalten:

> Klasse 10a (Klassenlehrer Andreas Junk): Moritz Bahlmann (Roigheim), Fabian Böhrer (Schefflenz-M.), Angelina Brunn (Zimmern), Maik Burk (Roigheim), Marie Daniel (Osterburken), David Dick (Rosenberg), Jannik Ebert (Bofsheim), Angelina Ermisch (Osterburken), Janis Geiger (Rosenberg), Linus Heiß (Neckarburken), Julian Herkert (Schlierstadt), Adrian Hettinger (Bofsheim), Mariella Hiertz (Adelsheim), Felix Huynh (Dallau), Anna Konrad (Auerbach), Lea Kühner (Hemsbach), Joel Mayer (Rosenberg), Alexander Nickel (Schefflenz-M.), Maxima Nothnagel (Sennfeld), Nathan Owart (Schlierstadt), Julia Schreiweis (Roigheim), Jan Stoll (Adelsheim) und Michelle Wiese (Adelsheim).

> Klasse 10b (Klassenlehrerin Juliane Egolf): Nicolas Alford (Bieringen), Louis Bartesch (Osterburken), Luca Bühler (Aschhausen), Janis Eberle (Schefflenz-O); Natalie Eckstein (Osterburken), Robert Fischer (Osterburken), Julia Fomin (Osterburken), Lucija Francic (Westernhausen), Dominik Gaab (Schefflenz-O), Emma Gedemer (Schefflenz-O.), Tom Geppert (Zimmern), Elias Haag (Osterburken), Gino Heck (Osterburken), Colin Hoffmann (Seckach), Rico Hofmann (Westernhausen), Linda Keller (Schefflenz-O), Daniala Kicerman (Seckach), Fabian Kunz (Merchingen), Leon Metz (Zimmern), Jonas Michel (Muckental), Lea Schulz (Großeicholzheim), Jana Schwab (Rosenberg-Sindolsheim), Sinja Ullrich (Hirschlanden), Julia Vogel (Hirschlanden), Milena Weber (Schefflenz-O.), Jonas Winter (Osterburken) und Julia Wollner (Osterburken).

> Klasse 10c (Klassenlehrer Thomas Münch): Martin Bauer (Adelsheim), Emelie Bayer (Merchingen), Luca Beikirch (Osterburken), Sophia Bender (Großeicholzheim), Marius Blau (Merchingen), Jan Chrispens (Seckach-Klinge), Luca Degendorfer (Leibenstadt), Connor Dietz (Möckmühl), Jan-Philip Gökeler, (Osterburken), Larissa Hofmann (Merchingen), Franziska Hübl (Schlierstadt), Janis Kirschenlohr (Schlierstadt), Valentin Kleiser (Osterburken), Felipe Knörzer (Osterburken), Danial Koljada (Osterburken), Jannik Lang (Schefflenz-O.), Luca Langer (Schefflenz-O.), Felix Linsler (Hüngheim) Jana Lohmann (Merchingen), Maxim Maul (Großeicholzheim), Tim Petricevic (Osterburken), Leon Schindler (Hüngheim) Christian Schlegel (Bofsheim), David Schlegel (Adelsheim), Amelie Specht (Bieringen), Louisa Winter (Ballenberg), Julien Wohlfahrt (Osterburken) und Luca Ziegler (Sennfeld).

> Die Hauptschüler Raphael Heidl (Osterburken), Nils Laier (Adelsheim-Sennfeld), Anthony Leyrer (Adelsheim-Sennfeld), Mirco Möller (Seckach-Großeicholzheim), Baran Özdemir (Möckmühl), Alexander Quaas (Osterburken) und Celine Schäfer (Elztal-Dallau) legten erfolgreich die Reifeprüfung ab.