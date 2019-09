Osterburken. (F) Die ältere Generation wird sich noch gut an die großen schwarzen Dampfloks erinnern, die von Bad-Friedrichshall kommend in Osterburken Halt machten und dann bergan nach Rosenberg und weiter nach Würzburg "schnauften". Aus weiter Ferne war teils schwarzer und auch weißer Rauch über dem Bauland zu sehen. Zwischendurch gab es auch mal ein Signal eines freundlichen Lokführers oder Heizers, die mit rußschwarzem Gesicht fröhlich aus ihrem kleinen Fenster winkten.

Diese Zeit ist jedoch längst vorbei, und ganz selten ist ein solches Unikum auf den Schienen der Region zu sehen. Am Samstag war es aber mal wieder soweit. Zum Fest des 150-jährigen Bestehens der Eröffnung der Bahnstrecke von Jagstfeld nach Osterburken gab es viele tolle Aktionen an den jeweiligen Bahnhöfen.

Diese Strecke war früher Teil der wichtigen Verbindung zwischen Italien, Süddeutschland und Berlin. Heute ist sie ein Abschnitt der Frankenbahn und nach wie vor Teil einer besonders wichtigen Nord-Süd-Route für den Güterverkehr und seit vielen Jahren elektrifiziert. Außerdem verbindet die Bahn die Region auf Schienen mit den wichtigen Zentren Heilbronn und Stuttgart sowie Heidelberg und Mannheim.

Auch am Bahnhof in Osterburken wurde das 150-jährige Bestehen im altehrwürdigen Bahnhofsgebäude mit einem ansprechenden Rahmenprogramm gefeiert. Die zahlreichen Besucher waren begeistert, als sie am Samstag einen alten Dampfzug der Ulmer Eisenbahnfreunde, Sektion Karlsruhe, mit historischen Wagen und mehr als 200 Fahrgästen von Jagstfeld kommend in den Osterburkener Bahnhof einfahren sahen.

Eine Stunde lang machte der alte Dampfzug der Ulmer Eisenbahnfreunde, Sektion Karlsruhe, mit historischen Wagen und mehr als 200 Fahrgästen in Osterburken Halt. Foto: Helmut Frodl

Die BSW-Fotogruppe Osterburken zeigte im Bahnhof eine Fotoausstellung mit fast einhundert beeindruckenden Eisenbahnmotiven. Der Vorsitzende des Vereins, Edgar Mutschler, freute sich über die sehr große Resonanz der Bahnfreunde, denn man hatte in diese Ausstellung mehr als vier Wochen Zeit investiert, um die Bilder zusammenzutragen. Das Bahn-Unternehmen "Go Ahead", das 2019 mit rund 700 Kilometern Schienennetz in Baden-Württemberg Fahrt aufnimmt und auch ab Dezember die Strecke von Heilbronn nach Würzburg bedienen wird, stellte sich und Berufe bei der Eisenbahn vor. Das englische Unternehmen wird jetzt den Zugverkehr von Stuttgart über Bad-Friedrichshall und Würzburg betreiben. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) informierte über die vielen interessanten Ausflugsziele in seinem Verbundgebiet. Außerdem hatten die Besucher die Möglichkeit, am Spenden-Glücksrad zu drehen und bei einem Quiz schöne Preise zu gewinnen. Der Erlös geht an die Kinderhilfsaktion "Herzenssache" des SWR und der Sparda-Bank.

Kurz vor der angekündigten Einfahrt der historischen Dampflok hatten sich bereits die Mannen des alten Löschzuges der Osterburkener Feuerwehr aus dem Jahr 1865 eingefunden. Unter den lautstarken Befehlen ihres Kommandanten Alexander Essig führten sie mit ihrer noch handbetriebenen Pumpe eine kleine Löschübung durch und befüllten den Tank der Lok wieder mit neuem Wasser aus der Kirnau.

Dann war es endlich soweit. Aus der Ferne war schon der weiße Rauch der Dampflok zu sehen, doch niemand wusste, auf welchem Gleis sie einfahren sollte. Überall positionierten sich die Bahnfreunde mit Fotoapparaten und Smartphones, um Bilder zu machen. Im Führerhaus waren Lokführer Heiko Weiß, Lokführer-Azubi Lukas Moritz und Heizer Markus Schilling.

"Die Lokomotive wurde", erklärte Lokführer Weiß nach der Ankunft, "1921 in Karlsruhe gebaut." Sie fahre mit einer Geschwindigkeit von 65 Kilometern pro Stunde und habe 1700 PS. Die Lok verbrauche fast zwei Tonnen Kohle auf einer Distanz von 100 Kilometern sowie 14 Kubikmeter Wasser.

"Die Lok kam heute morgen mit einer Diesellok aus Karlsruhe in Bad-Friedrichshall an", sagte der Lokführer. Sie werde mit Dampf an den Standort Karlsruhe wieder zurückfahren. Die drei Experten gaben auch insbesondere den Kindern viele interessante Informationen bei ihrem einstündigen Aufenthalt in Osterburken.

Unter den Befehlen ihres Kommandanten Alexander Essig führten die Osterburkener Feuerwehrkameraden mit einer alten handbetriebenen Pumpe eine kleine Löschübung durch. Foto: Helmut Frodl

Bürgermeister Jürgen Galm war über die Resonanz der Veranstaltung sehr erfreut und meinte, heute habe man "Nostalgie pur" gesehen. Besonders beeindruckend sei für ihn die "alte Dampflok", mit den Glühbirnen als Licht, gewesen, denn eine solche Rarität bekomme man in der Römerstadt nur noch selten zu sehen. Er lobte die Fotoausstellung der BSW-Fotogruppe, die Erinnerungen an alte "Bahnzeiten" in der Römerstadt wach werden ließ.

Die Besucher hatten nicht nur die Gelegenheit, die alte Dampflok im Bahnhof zu besichtigen, sondern dazwischen pendelten immer wieder Regionalzüge zu den einzelnen Streckenfesten an den Bahnhöfen. Zudem luden einzelne Gruppen und Vereine zum Feiern ein, wie z. B. in Sennfeld, wo in der ehemaligen Synagoge - rund 400 Meter vom Bahnhof entfernt - eine Ausstellung mit historischen Dokumenten und einzigartigen Modellen zur Eisenbahn in der Region am Samstag und auch am Sonntag stattfand. Im alten Bahnhof Adelsheim-Ost faszinierte eine Modellbahnschau die großen und kleinen Eisenbahnfreunde und es gab zudem einen wunderbaren Einblick in die Welt der Schiene.

Nachdem die alte schwarze Dampflok umsetzte, verließ sie pfeifend und rückwärts, da an vielen Bahnhöfen, wie auch in Osterburken, eine Wendemöglichkeit fehlt, nach einer Stunde wieder den Bahnhof. Die Fahrgäste winkten zum Abschied fröhlich.