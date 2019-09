Osterburken. (rl) Zu einem tödlichen Unfall kam es auf der Kreisstraße zwischen Schlierstadt und Zimmern am Freitagnachmittag. Laut Polizei waren ein Motorradfahrer und ein Auto gegen 17 Uhr frontal zusammengeprallt. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Die Strecke vor Ort wurde nach dem Unfall vollgesperrt und soll nach Abschluss der Unfallaufnahme gegen 21 Uhr wieder freigegeben werden. Näheres zum Unfallgeschehen sei am Abend noch nicht bekannt gewesen, hieß es auf Anfrage der RNZ beim Polizeipräsidium Heilbronn. Der Unfallhergang werde noch untersucht, hieß es.