Osterburken. (pm) Trotz allgemein wenig stattfindender sportlicher Wettkämpfe wegen Corona konnte Bürgermeister Jürgen Galm dieser Tage eine besondere Ehrung für einen großen sportlichen Erfolg überreichen. Die Osterburkenerin Katharina Kozielski sicherte sich bei der Junioren-Europameisterschaft im Fechten die Bronze-Medaille im Wettbewerb "Degen Damen U20 Einzel".

Im Halbfinale musste sich Kozielski, die beim Fecht-Club Tauberbischofsheim aktiv ist, nur hauchdünn geschlagen geben. Im Mannschaftswettbewerb "Degen Damen U20" gewann sie zusätzlich die Silbermedaille.

In Begleitung von Bundestrainer Mariusz Strzałka und ihrer Familie erhielt sie von Bürgermeister Galm eine Ehrenurkunde sowie einen Blumengruß für diese sportliche Leistung. Galm würdigte diese Errungenschaft, die sowohl eines großartigen Trainers, einer unterstützenden Familie und einer gehörigen Portion Talent bedarf, in einer kurzen Ansprache. Besonders erfreue ihn, dass solche erfolgreichen Sportler auch in gewisser Weise Botschafter der Stadt seien und diese in der Welt repräsentierten.

Nach einer kurzen Pause in Deutschland steht für Katharina Kozielski in Kürze bereits der nächste Wettbewerb, nämlich die Juniorenweltmeisterschaft in Dubai, an.