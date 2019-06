Osterburken. (F) Das Jugendzentrum "Future", das mehr als zwei Jahre geschlossen war, wird zum Monatsende nach umfangreichen Renovierungsarbeiten unter einer neuen ehrenamtlichen Leitung wieder seine Türen öffnen. Das Jugendhausteam, bestehend aus Lilli Vaal, Jonathan Hermann, David Wascher, Sabrina Faber und Eric Hermann, hatte Bürgermeister Jürgen Galm und die Mitglieder des Gemeinderates, den Schulleiter der Schule am Limes, Jochen Knühl, und Kreisjugendreferent Rainer Wirth, zur Einweihung in die bestehenden Räume bei der "Schule am Limes" eingeladen.

In einem gemeinsamen Rundgang wurden die vorgenommenen Veränderungen, die das Zentrum deutlich aufwerten, sichtbar. Im Namen des Jugendhausteams begrüßte Lilli Vaal die Gäste und stellte das neue Leitungskonzept vor. Bürgermeister Jürgen Galm betonte, dass sich der Gemeinderat über das Engagement der neuen Leitung freue und das Interesse der Jugend an einer solchen Einrichtung, die nunmehr seit dem Jahr 1994 in der Stadt bestehe und somit in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern könne, sehr groß sei. Seither hatten die Leitung des Hauses zunächst hauptamtliche Kräfte, ausgebildete Sozialarbeiter, übernommen, die dann später an die örtlichen Schulen gewechselt sind.

Trotz aller Versuche seitens der Stadt wurden keine Nachfolger gefunden, so dass die Einrichtung 2017 geschlossen werden musste. Jetzt, zwei Jahre später, wird der Jugendtreff in der Form einer "offenen" Jugendarbeit und eigener Selbstverwaltung geführt. "Vertrauen hat das neue Jugendhausteam verdient", sagte Bürgermeister Galm, der sich auch freute, dass der Treffpunkt jetzt wieder mit Leben erfüllt wird. Die Jugend Osterburkens benötige einen solchen Raum, in dem sie sich treffen kann. Er hoffe, dass hier alles geordnet zugehen wird und wünschte in den neuen Räumen viel Spaß und der neuen Jugendleitung viel Glück bei der Arbeit.

Rainer Wirth, Jugendreferent des Neckar-Odenwald-Kreises, der in seiner Funktion auch für die "Offene Jugendarbeit" im Neckar-Odenwald-Kreis und somit auch für den Jugendtreff in Osterburken zuständig ist, sagte, dass die Arbeit hauptsächlich ehrenamtlich geleistet werde und die Jugendlichen die Treffs selbst organisierten mit allem "Drum und Dran". Im Kreis habe man eine sehr aktive und lebendige Szene der Jugendhäuser und -treffs. Insgesamt habe man etwa 45 dieser Einrichtungen. Wirth lobte das Leitungsteam um Lilli Vaal. Mit der Eröffnung des Kinder- und Jugendtreffs werde wieder eine Lücke in der Stadt geschlossen, denn das Angebot der Osterburkener Vereine werde wieder ergänzt durch den neuen Jugendtreff, der natürlich in keiner Weise, so Wirth, eine Konkurrenz zu den bestehenden Möglichkeiten sein soll, sondern vielmehr eine gute, attraktive Ergänzung.

Es schließe sich dadurch also eher wieder ein Kreis an Anlaufstellen für junge Menschen in der Stadt. Für diese Eröffnung und Wiederbelebung des Zentrums hätten sich alle Beteiligten etwas Zeit gelassen. Nach vielen Jahren einer rührigen und engagierten hauptamtlichen Leitung hätten sich nunmehr junge Leute gefunden, die zuvor selbst Besucher des Jugendzentrums "Future" gewesen seien. Jetzt wurden sie selbst aktiv, weil ihnen diese Einrichtung viel bedeutet. "Dass ein solcher Wechsel von einer hauptamtlichen, professionellen Leitung hin zu einer ehrenamtlichen Leitung durch Jugendliche selbst natürlich diskutiert und abgewogen wird, war natürlich klar", so der Jugendreferent.

Aus seiner Sicht und nach der nun monatelangen Bekanntschaft von Lilli Vaal und ihren Kollegen sei das Vertrauen in dieses Team mehr als gerechtfertigt. Wirth lobte die guten Ideen für die neuen Besucher, ein attraktives Programm und auch die Motivation der Leitung. Mit der aufwendigen Renovierung hätten die fünf jungen Leute bewiesen, dass es richtig und gut funktioniere. Sein Dank galt der Stadt Osterburken mit Bürgermeister Galm, dem Gemeinderat und auch Hauptamtsleiterin Elke Ander für die Zustimmung zum neuen Jugendzentrum.

"Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es", so Wirth, "den Wettbewerb ,Jugendhaus des Jahres’." Vielleicht sei eine Bewerbung des Jugendzentrums Osterburken eine schöne Perspektive. Als Präsent überreichte er eine Dartscheibe. In einem kleinen Rundgang erklärte Lilli Vaal den Gästen die neu gestalteten Räume. Die Gäste waren von den Veränderungen beeindruckt.