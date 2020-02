Osterburken. (joc) Freude pur herrschte am Ende eines langen und erfolgreichen Arbeitstages bei der Tierarztpraxis Dr. Angela und Hubert Weniger in Osterburken und dem engagierten Organisatoren-Team, dem Tierärzte aus der Region, die Jugendabteilung des Buchener Reitvereins, der Kiwanis-Förderverein Möckmühl und Mitarbeiter des Gastgebers angehörten. Mit vereinten Kräften war es am Sonntag gelungen, eine Benefizveranstaltung auf die Beine zu stellen, die als Ziel ausgerufen hatte, einen namhaften Betrag für den an nicht-therapierbarer Epilepsie leidenden Aron Müller zusammenzubekommen, damit man für diesen einen speziell ausgebildeten Epilepsie-Assistenzhund kaufen kann. Dieser kostet allerdings die stolze Summe von 21.000 Euro!

Und dafür hatte man ein attraktives Programm zusammengestellt. Es gab Chiropraktikbehandlungen für Hunde, Erste-Hilfe-Kurse für Tiere, Ponyreiten, Flohmarkt und Kinderschminken. Und auch für das leibliche Wohl war natürlich bestens gesorgt.

Der stolze Betrag von über 3277 Euro kam bei der Benefizveranstaltung am Sonntag (unser Bild zeigt die Helfer) auf dem Gelände der Tierarztpraxis Angela und Hubert Weniger in Osterburken zusammen. Damit erreichte man auch die Summe von insgesamt 21.000 Euro, die notwendig ist für den Kauf eines Therapiehundes für Aron Müller (links auf dem Pony sitzend) aus Osterburken. Foto: Joachim Casel

Beim Kassensturz am späten Nachmittag gab die Buchener Tierärztin Nadja Kast vom Organisatoren-Team das stolze Ergebnis bekannt: Mehr als 3277 Euro waren für den guten Zweck zusammengekommen. Aber das war längst nicht die einzige freudige Botschaft an diesem Tag.

Weil schon an den Vortagen viele Leser in einer Veröffentlichung der Rhein-Neckar-Zeitung von Arons Notsituation erfahren hatten, hatten auch sie kräftig gespendet. Und am Morgen war noch ein Vertreter des Schäferhundevereins Bödigheim nach Osterburken gekommen. Er sagte, dass man im Training spontan gesammelt habe und übergab den Organisatoren 300 Euro, die diese dankbar entgegennahmen.

Und weil auch andere Spendenaktion für Aron erfolgreich waren, konnte ein hochzufriedener Vertreter des Kiwanis-Fördervereins Möckmühl noch am Sonntag mitteilen, dass das Geld vollständig bereitstehe und man den Epilepsie-Assistenzhund für Aron kaufen kann.

Und so waren die Eltern, Eleonore und Daniel Müller aus Osterburken sowie Brüderchen Luca am Sonntag die glücklichsten Menschen auf der Welt: "Das ist der Wahnsinn, dass es so schnell geklappt hat. Uns bleibt nur Danke zu sagen, an alle, die uns so toll unterstützt haben, es war eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft", fasst Papa Daniel Müller das Ganze sichtlich bewegt in Worte. Zusammen mit einer Hundetrainerin will man sich jetzt so schnell wie möglich daran machen, den Therapiehund zu kaufen. Es wird wohl ein Collie oder Schäferhund werden, der dann Arons bester Freund werden wird.

Aber zurück zum Sonntag: Der Wettergott meinte es zwar nicht so gut mit den Veranstaltern, aber schon zuvor hatte man das Problem "Dauerregen" schon ganz gut im Griff. So hatten die Firmen LeuBe aus Mudau und AE-Solutions aus Bödigheim kostenfrei Pavillon und Zelt bereitgestellt, sodass fast alle Aktivitäten im Trockenen stattfinden konnten. Und so waren die Aktionen den ganzen Tag über sehr gut besucht, wie Tierärztin Nadja Kast zufrieden registrierte.

Chiropraktik-Behandlungen für Hunde nahm bei der Benefizveranstaltung Tierärztin Nadja Kast aus Buchen vor. Foto: Joachim Casel

Das mit dem trockenen Plätzchen galt leider nicht für das Ponyreiten, aber auch hier wurde es mit nachlassendem Regen am Mittag deutlich besser. Zahlreiche Kinder nutzten das Angebot der Jugend des Reitvereins Buchen sehr rege und suchten sich von den drei angebotenen Ponys ihr Lieblingstier heraus.

Gut besucht waren auch die Praxisräume, in denen u.a. Chiropraktik-Behandlungen für Hunde durch Tierärztin Nadja Kast und Erste-Hilfe-Kurse für Tiere von Tierärztin Julika de Bruin angeboten wurden. Im Flur konnte man ein Schnäppchen beim Flohmarkt ergattern und im eigens eingerichteten Verpflegungszelt gab es Leckeres für den Gaumen.

Für die lustigen und farbenfrohen Kindergesichter sorgte an diesem Tag Sibille Rüdinger-Bauer (vom Tierarzt-Team Dr. Weniger). Mit kreativen Ideen und einer ruhigen Hand setzte sie die mitunter ausgefallenen Wünsche der Kinder sehr gut um. Ob Batman, Pirat, Blume, Schmetterling oder gar Dinosaurier – Sibille verwandelte jedes Kind gekonnt in die gewünschte Figur.

Am Nachmittag konnte Nadja Kast dann das rundum positive Fazit ziehen: "Trotz des Wetters war es in allen Bereichen sehr gut besucht, wir sind sehr zufrieden!" Unter dem Beifall aller Anwesenden gab sie dann das tolle Ergebnis von 3277 Euro bekannt.