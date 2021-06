Nicht nur um die Zukunft des Bahnhofsgebäudes, sondern um das gesamte Areal Bahnhof/Post/Opfermann-Gelände geht es in einer Machbarkeitsstudie, für deren Phase 1 der Osterburkener Gemeinderat am Montag der Kommunalentwicklung LBBW den Auftrag erteilte. Die Bürger können sich sich per Bürgerwerkstatt daran beteiligen. Foto: Burkard Gassenbauer

Osterburken. (bg) Breiten Raum nahm in der Sitzung des Osterburkener Gemeinderats am Montag unter Vorsitz von Bürgermeister Jürgen Galm das Thema "Stadtsanierung" ein. Es ging dabei unter anderem um eine Satzungsänderung, die es möglich macht, im verbleibenden Bewilligungszeitraum bis April 2023 auch private Sanierungsmaßnahmen im Bereich Seedammstraße zu bezuschussen, und zum anderen um die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die künftige Nutzung und städtebauliche Aufwertung des Areals Bahnhof/Post/Opfermann.

Nadia Kaspar-Snouci von der Sanierungs- und Entwicklungsträgergesellschaft LBBW Immobilien/Kommunalentwicklung (KE) GmbH gab zunächst einen Rückblick auf die Geschichte der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Altstadt Osterburken", die im Jahr 2008 vom Regierungspräsidium Karlsruhe in das Landessanierungsprogramm (LSP) aufgenommen worden war. Das in der Folgezeit vom Gemeinderat drei Mal erweiterte Gebiet umfasse eine Fläche von rund sechs Hektar. Es habe mehrere Verlängerungen des Bewilligungszeitraumes gegeben, zuletzt resultierend durch die Maßnahme "Stadtmühle". Der Bewilligungszeitraum ende endgültig am 30. April 2023.

Wie Nadia Kaspar-Snouci weiter erläuterte, sei nach der Erweiterung des Sanierungsgebietes um den "Badischen Bahnhof" und das Postgebäude 2014 auch die Aufstockung des Förderrahmens von 466.667 Euro auf 1,8 Millionen Euro bewilligt worden. Vom Zuschussvolumen von 1,08 Millionen Euro seien nach aktuellem Stand lediglich 651.478,00 Euro abgerufen worden, so dass noch Fördermittel in Höhe von 428.522 Euro zur Verfügung stünden. Es könne also in den verbleibenden zwei Jahren "noch einiges getan werden", betonte die Projektleiterin und verwies darauf, dass der Statistik zufolge jeder Förder-Euro das Achtfache an Investitionen auslöse.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der Möglichkeit, dass durch einen finanziellen Anreiz Privateigentümer dazu motiviert werden können, Verbesserungen an ihrem Gebäude oder an ihrem Grundstück vorzunehmen und so wieder mehr Bewegung in die Altstadtsanierung kommen kann, beschloss der Gemeinderat eine Änderung der Sanierungssatzung. Der im Jahr 2012 gefasste Beschluss, im Gebiet der ersten Erweiterung, die den Bereich Seedammstraße umfasst, für Privatmaßnahmen keine Zuschüsse, sondern lediglich steuerliche Sonderabschreibungen zu gewähren, wurde aufgehoben.

Gleich anschließend ging es im Tagesordnungspunkt "Vergaben" ebenfalls um die Stadtsanierung. Konkret: Um die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die für die künftige Nutzung und städtebauliche Aufwertung des Areals Bahnhof/Post/Opfermann-Gelände, das sich im Eigentum der Stadt befindet. Insbesondere bezüglich einer künftigen Nutzung des imposanten Bahnhofsgebäudes haben sich allen Bemühungen zum Trotz bisher keine konkreten Lösungen ergeben, sodass die Machbarkeitsstudie Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen soll.

Es gehe aber, wie Bürgermeister Galm unterstrich, keineswegs nur um das Bahnhofsgebäude, sondern um das gesamte Areal. Dieses birgt nach Überzeugung von Nadia Kaspar-Snouci große Entwicklungschancen, die in einer Machbarkeitsstudie ebenso ausgelotet werden sollten wie mögliche Risiken, die der Baugrund enthalten könnte oder die sich bezüglich der Qualität des Areals aufgrund der Nähe zur Schiene und insbesondere auf der Kostenseite ergeben könnten.

Zu der ersten Stufe der von der Kommunalentwicklung LBBW angebotenen Machbarkeitsstudie gehört neben einem Workshop für den Gemeinderat auch die Einbindung der Bevölkerung in Form einer Bürgerwerkstatt bzw. eines Bürgercafés zur Ideensammlung. Bezüglich des Bahnhofs verwies Nadia Kaspar-Snouci unter anderem auf Paradebeispiele wie den Bürgerbahnhof Leutkirch oder den Kulturbahnhof Niefen. Allerdings müsse, wie die Projektleiterin und der Bürgermeister verdeutlichten, gerade in Sachen Bahnhof "klar sein, dass es kein Wunschkonzert geben kann". Der ersten Phase soll ein Realisierungswettbewerb folgen.

Der Gemeinderat beauftragte bei einer Stimmenthaltung die Kommunalentwicklung LBBW mit der Durchführung der ersten Phase einer Machbarkeitsstudie zum Preis von 45.815 Euro. Die erste Phase, für die zunächst eine zweimonatige Dauer ab Juli angesetzt war, wird verlängert.