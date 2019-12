Osterburken. (cug) Die Tage sind nun kurz, der erste Schnee pudert die Landschaft, es kehrt allmählich besinnliche Ruhe ein – ja, es weihnachtet wieder. Und passend dazu fand in der Aula des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) das traditionelle Weihnachtskonzert der Musikfachschaft und der verschiedenen Ensembles statt. In diesem Jahr haben die jungen Musikerinnen und Musiker Lieder aus Deutschland, England, Norwegen und den USA für ihre Gäste vorbereitet. Mit ihrer Musik verzauberten die Schülerinnen und Schüler des GTO die zahlreichen Zuhörer und stimmten sie auf die letzten Adventswochen, das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel ein.

Mit zwei klassischen Evergreens eröffnete die "Piccola Banda" unter Leitung von Juliane Oehrl das Konzert. Das getragen gespielte "Hark! The Herald Angels Sing” und das einfühlsame "Jingle Bells", beide von Vincent van den Bijlaard arrangiert, erwärmten die Herzen.

In ihren Begrüßungsworten unterstrich Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel die ungebrochene Rolle echter natürlicher Musik, die von Herzen kommt, in einer Zeit der beinahe pausen- und seelenlosen computergestützten Weihnachtskunstmusik. Das Publikum sah dies ähnlich, hatte doch starkes Schneetreiben es nicht am Besuch des Konzerts hindern können. Doch vielleicht war es ja gerade dieses Schneetreiben, das dem Konzert in diesem Jahr eine besondere Note verlieh.

Die "Kiddies Band" unter Leitung von Patrick Penndorf begann dann einfühlsam mit Bob Lowdons "God Rest Ye Merry Gentlemen” und setzte damit ihre ersten Akzente. Schon deutlich schwungvoller wurde es daraufhin mit Andy Clarks "Sleigh Ride" in einer jazzigen Variante. Zurück in heimische Gefilde ging es im Anschluss mit dem ruhigen "Stern in dunkler Nacht", komponiert von Siegfried Fitz. Der starke Gesangsbeitrag von Emilia Köpfle fand bei den Zuhörern sichtlich Anklang. Besinnlich wurde es danach mit Ed Sheerans "Supermarket Flowers”, einem von Hannah Vogt rührend vorgetragenen Gesangsstück mit Sologitarre.

Anschließend wartete die Saxofongruppe mit ihren Beiträgen auf. Das besinnlich-sanfte und getragene "The First Nowell”, von Albert Loritz aus England eingeführt, stand ebenso auf dem Programm wie das beschaulich-wärmende "O jul med din glede" aus Norwegen. Den Part vollendete gefühlvoll mit leicht jazzigen Anklängen Franz Schuberts "Ave Maria".

Danach hieß es: Bühne frei für den Mittelstufenchor unter Leitung von Georg Fischer. "Make Me a Servant” machte stimmungsvoll und zugleich besinnlich den Anfang. Der Text dieses großartigen Liedes stammt von J. Paul Williams, die Musik von Benjamin Harlan. Es schloss sich die alte, aber nichtsdestotrotz frische Weise "All Creatures of Our God And King” nach einem Gedicht von Franz von Assisi an, die von Dave and Jean Perry musikalisch unterlegt wurde. Anschließend wurde es wieder klassisch: "The Little Drummer Boy” von Simeone, Onorati und Davis und das hymnische "Celebration Bells” von Roger Emerson rundeten den Auftritt der jungen Sängerinnen und Sänger ab.

Die Big-Band unter der Leitung von Patrick Penndorf brachte Schwung in das Programm. Foto: Christian Ulrich Göckel

Nach einer kurzen Pause betrat die GTO-Big-Band unter der Leitung von Patrick Penndorf für ein kurzes, schwungvolles Intermezzo die Bühne. Das jazzige "Alisa trifft Engel" von Charlie Parkers war der gelungene Einstand, dem "(Everybody’s Waitin’ for) The Man with the Bag” von Irving Taylor, Dudley Brooks und Hal Stanley mit einem rauchigen Gesangsbeitrag der Oberstufenschülerin Jara Zimmermann folgte.

Abschließend vollendete das Blasorchester unter Leitung von Juliane Oehrl das GTO-Weihnachtskonzert. Der besinnlich-harmonische "Kanon" von Johann Pachelbel und der "Winter" aus Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten", beide arrangiert von Steve Cortland, läuteten die letzte Etappe klangstark ein. Und nach John Williams "Theme from ,Schindler’s List‘", in dem Oberstufenschülerin Andrea Stahl mit ihrem Klarinettensolo überzeugte, schloss Elton Johns besinnlich-aufmunternder "Circle of Life”, arrangiert von Michael Sweeney, das Konzert.

Lang anhaltender, rhythmischer Beifall quittierte eine gelungene Weihnachtsveranstaltung. Schulleiterin Krudewig-Bartel dankte allen Beteiligten für die vielen Glanzlichter, die sie den Gästen gebracht hatten.

Der Erlös des Konzerts kommt wieder den Menschen in Awasa (Äthiopien) aus dem Partnerschaftsprojekt, das das GTO seit nunmehr vier Jahrzehnten unterstützt, zugute.