Landrat Dr. Achim Brötel, Eva-Maria Kötter vom Fachdienst Landwirtschaft, Melanie Rudolf von der kommunalen Gesundheitskonferenz Neckar-Odenwald-Kreis, Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm und Schulleiter Bernhard Klenk (v. l.) hießen die Teilnehmer des Fachtags an der Schule am Limes willkommen. Foto: Andreas Hanel

Osterburken. (ahn/pm) Appetit auf gesunde Ernährung für Schüler und Kindergartenkinder sollte er machen, der erste Fachtag des Landratsamts unter dem Motto "Gutes Essen für Kita und Schule", der an der Schule am Limes in Osterburken stattfand. Und dies ist vollauf gelungen. Informative Vorträge boten die Grundlage für einen Austausch über die Herausforderungen, die eine gesunde, geschmackvolle und kostengünstige Mittagsverpflegung mit sich bringt.

"Aus dem Lernraum klassischer Prägung an Schulen wird immer mehr ein echter Lebensraum", sagte Landrat Dr. Achim Brötel vor dem Hintergrund, dass immer mehr Schüler einen großen Teil des Tages in der Schule verbringen. "Das bringt für alle Beteiligten neue Herausforderungen mit sich." Diese anzugehen, war eine der Aufgaben des Fachtags.

Denn "ein gutes, ein bewusstes, ein möglichst genussvolles und vor allem auch ein gesundes Essen in einer zugleich hoffentlich ansprechenden Atmosphäre ist nicht nur von großer Bedeutung, um die Nährstoffreserven nach einem anstrengenden Schulvormittag wieder aufzufüllen, sondern auch, um einfach in der Pause einmal abzuschalten und wieder fit für den Nachmittag zu werden", so Brötel weiter.

Immer mehr Kinder und Jugendliche nähmen auch jetzt schon an der Gemeinschaftsverpflegung teil – Tendenz: weiter steigend. "Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Es gibt noch immer längst nicht überall ein entsprechendes Angebot", mahnte der Landrat an. Deshalb habe man sich auch dieses Themas im Landkreis angenommen. Allerdings: ",Gutes Essen in Kita und Schule‘ braucht, wenn es gelingen soll, noch sehr viel mehr Beteiligte. Dazu gehören insbesondere auch die Träger der Einrichtungen und das pädagogische Personal."

Um nun also noch mehr auf das Thema aufmerksam zu machen und um Netzwerke noch weiter zu verknüpfen, hat man den Fachtag ins Leben gerufen. Organisiert wurde dieser von der kommunalen Gesundheitskonferenz Neckar-Odenwald-Kreis mit der – so Brötel – "guten Seele" Melanie Rudolf sowie vom Fachdienst Landwirtschaft mit Eva-Maria Kötter.

Bernhard Klenk, der Rektor der Schule am Limes, betonte, dass zum Bildungsauftrag einer Schule auch das Feld der Geschmacksbildung gehöre. "Kinder müssen lernen, was gutes Essen ausmacht." Und um das zu erreichen, brauche es einen Dialog und einen Austausch. Wie eben beim Fachtag an der Schule am Limes.

Quasi deren zweiter "Hausherr", Bürgermeister Jürgen Galm, sagte, dass Osterburken, Träger der Schule am Limes und der Realschule, als Schulstadt mit Ganztagsbetrieb bekannt sei. Die Mensa in der Schule am Limes gibt es seit 2006, wie das Stadtoberhaupt informierte. Seitdem seien über 260.000 Euro für Lebensmittel aufgewendet worden. Dazu kämen die Personalkosten, die in normalen Jahren deutlich über 50.000 Euro lägen. In der Küche arbeite ein Zweier-Team, das von Schülern unterstützt werde. Seit 2008 seien bis zum Ende des letzten Jahres über 165.000 Essen in der Mensa ausgegeben worden. Und das zu einem relativ kleinen Preis: Lehrer zahlen vier Euro und Schüler 3,20 Euro pro Essen.

Seit dem 1. Juni 2018 ist die Schule mit dem Logo "Schule + Essen = Note 1" zertifiziert. Für Galm ist auch wichtig, dass "Produkte aus der Region verwertet werden". Und dass die Mittagsverpflegung nicht nur qualitativ hervorragend ist, sondern auch noch gut schmeckt, davon überzeugt sich der Bürgermeister immer wieder selbst, wenn er in der Mensa zu Besuch ist. Denn "man muss dem Körper Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen", wie Galm mit einem Zitat von Winston Churchill schloss.

Anschließend hielt Diplom-Ökotrophologin Beate Laumeyer einen Vortrag über "Schulverpflegung – lecker, attraktiv und nachhaltig". Sie bringt als Coachin für Kita- und Schulverpflegung in Baden-Württemberg und Beki-Referentin im Main-Tauber-Kreis viel Erfahrung auf dem Gebiet der Mittagsverpflegung mit.

In ihrem Vortrag erläuterte sie die Herausforderungen sowie die Chancen einer gesunden Mittagsverpflegung und zeigte Optimierungsmöglichkeiten auf. Bei der Mittagsverpflegung gehe es längst nicht mehr nur um die Versorgung mit Essen, sondern auch um Ernährungsbildung.

Sie zeigte auf, dass die Kommunikation in den Einrichtungen zwischen allen Beteiligten (z. B. den Trägern der Einrichtungen, dem pädagogischen Personal, den Mitarbeitern in der Verpflegung, den Schülern und Kindern sowie den Eltern, um nur einige zu nennen) ein wesentlicher Beitrag zum Gelingen einer guten Mittagsverpflegung ist.

Sie stellte die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für die Kita- und Schulverpflegung vor, die gute Ansätze für Umsetzung einer guten und nachhaltigen Schulverpflegung für die Praxis geben.

Als Beispiele einer gelungenen Verpflegung stellten der Leiter der Zentralküche der Johannes-Diakonie Mosbach, Florian Ammerbacher, die Leiterin des Adelsheimer Kindergartens Don Bosco, Gudrun Stein, sowie die Direktorin des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheims St. Kilian in Walldürn, Iris Hellmuth-Gurka, gemeinsam mit Hauswirtschaftsleiterin Brigitte Leykauf ihre jeweiligen Verpflegungskonzepte vor.

Mit ihren unterschiedlichen Angeboten und Essenzahlen bilden sie gut die Situation in den bestehenden Einrichtungen im Neckar-Odenwald-Kreis ab. Die Teilnehmer erhielten einen Blick hinter die Kulissen und gleichzeitig auch gute Impulse für die Verpflegungssituationen in den eigenen Schulen und Kitas. Die Gäste brachten sich anschließend noch rege mit zahlreichen Fragen ein und tauschten sich aus.