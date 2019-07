Tobias Münch ist in seinem Heimatort Schlierstadt auch durch seine ehrenamtliche Arbeit in verschiedenen Vereinen und bei der Feuerwehr verwurzelt. Foto: Andreas Hanel

Schlierstadt. (ahn) Als Stimmenkönig in den Ortschaftsrat einzuziehen, das kann nicht jeder von sich behaupten - schon gar nicht, wenn man erst 18 Jahre alt ist. Doch einer kann es. CDU-Kandidat Tobias Münch erhielt bei der Wahl am 26. Mai mit 584 Stimmen die meisten in Schlierstadt. Es habe einige Tage gebraucht, bis er dieses Ergebnis realisieren konnte, erzählt er lachend im Gespräch mit der RNZ.

Eigentlich geht er noch in die Schule, nächstes Jahr wird er sein Abitur am Eckenberg-Gymnasium machen. Dort übernimmt er bereits Verantwortung: Seit der fünften Klasse wurde er jedes Schuljahr zum Klassensprecher gewählt, außerdem ist er Schülersprecher.

Luft in der großen Politik hat der junge Schlierstadter auch schon geschnuppert: Sein Schulpraktikum absolvierte er bei Minister Peter Hauk im Landwirtschaftsministerium in Stuttgart. Doch eigentlich ist er heimatverbunden und - auch durch die Arbeit auf dem Feldern des elterlichen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebs - naturverbunden, weshalb ihm der Umweltschutz besonders am Herzen liegt. Wir haben dem 18-jährigen Stimmenkönig, der trotz des großen Wahlerfolgs auf dem Boden geblieben ist, einige Fragen gestellt.

Wie kommt man dazu, sich mit 18 Jahren für ein Amt in der Kommunalpolitik zu bewerben?

Für mich ist das Ehrenamt eine Herzensangelegenheit. Seit dem Grundschulalter bin ich im Musikverein, im Heimatverein und seit letzten Sommer in der Feuerwehr tätig. Dadurch bin ich viel mit Menschen im Ort in Kontakt, wobei ich Situationen mitbekomme, die Verbesserungen verlangen. Das ist Ansporn für mich, durch die Arbeit im Ortschaftsrat hier Fortschritte erzielen zu können.

Wie gehen Sie mit Vorurteilen bezüglich Ihres jungen Alters um?

Als junger Mensch hat man viele Ideen, teilweise fehlt es in der Umsetzung aber noch an Erfahrung. Ich glaube jedoch, dass ich in dem Geschehen nicht gerade fremd bin. Mein Vorteil war bei der Wahl mit Sicherheit auch, dass man derzeit jungen Menschen in der Politik Vertrauen schenkt. Das ist natürlich toll, jedoch gilt es, diesen Vertrauensvorschuss nicht zu missbrauchen, sondern dem Vorurteil mit Tatkraft entgegenzuwirken.

Welche Ziele haben Sie als so junger Ortschaftsrat konkret?

Mein Mitkandidat Michael Schwebler und ich haben uns im Wahlkampf einen Leitspruch überlegt: "Miteinander sprechen. Gemeinsam handeln. Zukunft gestalten." Dieser Satz gibt die Richtung für die nächsten fünf Jahre vor. Dabei ist mir wichtig, dass man den Zusammenhalt stärkt. Im Besonderen denke ich dabei etwa an die Landeskampagne "BW blüht", die nebenbei auch positive Effekte für die Ortsbildattraktivität und Artenvielfalt bringt. Bei baulichen Veränderungen innerorts müssen die Sanierung der Ortsdurchfahrt und das Vorantreiben der innerörtlichen Entwicklung oberste Priorität haben. Daneben darf man aber auch die Intakthaltung von städtischen Flächen oder Aufwertungen im Kindergarten nicht aus dem Auge verlieren.

Am 18. Juli steht die Verpflichtung zum Ortschaftsrat an, dann findet auch die Wahl zum Ortsvorsteher statt. Mit 18 Jahren Ortsvorsteher - wie wäre es?

Es mag verrückt klingen, aber für mich würde ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen. Mit der Tatsache, dass ich jetzt als Stimmenkönig Anspruch auf dieses Amt äußern darf, ist der Traum natürlich greifbar nah, jedoch rückt er für mich erst einmal in die Ferne. Als 18-jähriger wäre es unvernünftig, wenn man sich um das Amt bewerben würde. Die Schule und das Studium danach haben Vorrang, was jedoch nicht heißt, dass ich in Schlierstadt nicht präsent sein werde. Zu tief bin ich hier verwurzelt. In fünf Jahren, je nach Wahlausgang, sieht die Sache dann vielleicht ganz anders aus. Jetzt möchte ich erst einmal Erfahrung sammeln und gebe den Auftrag zum Ortsvorsteher an den "Vizestimmenkönig" weiter.