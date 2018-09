Osterburken. (F) Es zogen zwar Gewitterwolken über das Bauland, aber der erhoffte Regen, den die Natur dringend benötigt, blieb auch während des Kurzbesuches des Parlamentarischen Staatssekretärs Hans-Joachim Fuchtel aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aus. Der Staatssekretär informierte sich in Osterburken über die infolge der anhaltenden Dürre eingetretenen Borkenkäfer-Problematik, die nach Feststellung der Forstexperten in dieser Form noch nie da gewesene ist und den Fichten in den heimischen Wäldern stark zusetzt, was noch auf Jahre hinaus negative Folgen haben dürfte.

Die Situation auf dem Holzmarkt wird sich, wie befürchtet wird, wegen der großen Käferholzmenge erheblich verschlechtern. Der Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg, Buchens Bürgermeister Burger, forderte die Politik auf, den Waldbesitzern beizustehen.

Zu dem von ihm kurzfristig organisierten Besuch in Osterburken begrüßte der CDU-Bundestagsabgeordneter Alois Gerig Landrat Dr. Achim Brötel, den Buchener Bürgermeister Roland Burger, der auch in seiner Eigenschaft als Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg teilnahm, Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm sowie den Leiter der Forstbetriebsleitung Adelsheim, Oberforstrat Martin Hochstein, und Revierleiter Dietmar Heid.

Wie Gerig feststellte, höre man in diesen Tagen viel über Dürreschäden in der Landwirtschaft. Man habe in Berlin ein Programm auf den Weg gebracht, um existenziell bedrohten Landwirten finanziell zu helfen. Es werde aber kaum über die Schäden geredet, die der Borkenkäfer infolge der Trockenheit in den Fichtenbeständen der heimischen Wälder anrichte.

Er wisse, dass man dieses Problem sehr ernst nehmen müsse, betonte der forstpolitischer Sprecher der Unions-Fraktion. Aufgrund des Käferbefalls komme jetzt eine relativ große Holzmenge auf den Markt, die dieser fast nicht aufnehmen könne, zumal das beim Sturmwurf 2017 angefallene Sturmholz noch nicht komplett aufgearbeitet sei.

Wie Staatssekretär Fuchtel unterstrich, sei es sehr wichtig, dass sich die Politik dieser Thematik annehme. Er wolle sich bei seinem kurzfristigen Besuch im Bauland ein Bild von der aktuellen Lage verschaffen, um dann mit Ministerin Klöckner die notwendigen Maßnahmen einleiten zu können.

Er wisse um die Sorgen bezüglich des Borkenkäfers, sagte Fuchtel, der aus der zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb liegenden Stadt Sulz kommt. In den nächsten Jahren sei mit nicht kalkulierbaren Folgen des Käferbefalls zu rechnen.

Der Buchener Bürgermeister und baden-württembergische Forstkammerpräsident Roland Burger verwies darauf, dass man in den letzten Jahren den Borkenkäfer gut im Griff gehabt habe. Nun aber setze die wochenlange Trockenheit den Wäldern im Land auf Besorgnis erregende Weise immer mehr zu.

Man habe ein Dürreproblem. Ältere Buchen würden jetzt schon ihre Blätter abwerfen, was nicht normal sei, und junge Bäume seien bereits in großer Zahl vertrocknet. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die Folgen des Borkenkäferbefalls die Forstwirtschaft in den kommenden Jahren erheblich belasten werden, stellte Burger fest und forderte die Politik dazu auf, den Waldbesitzern beizustehen.

Aus den "Niederungen der Praxis" berichtete Oberforstrat Hochstein, dass es eine ähnliche Situation schon einmal nach dem heißen Sommer im Jahre 2003 gegeben habe, aber nicht in dem Ausmaß wie jetzt. Nach dem damaligen Trockenjahr habe man einen deutlichen Anstieg der Käferschäden verzeichnet; im Jahre 2005 habe es im Bereich der Forstwirtschaft Adelsheim insgesamt 35.000 Festmeter Käferholz gegeben.

In den folgenden Jahren sei der Käferholzanteil gegen null gegangen, aber heute müsse man davon ausgehen, dass die Folgen der aktuellen Borkenkäferplage an Fichtenbäumen in den nächsten zwei drei Jahren noch erkennbar sein werden.

Zudem werde sich die Situation auf dem Holzmarkt weiter verschlechtern. Für die Forstwirtschaft bedeute dies zwar aktuell keine Liquiditätsprobleme, aber massive Vermögensschäden. Die wirtschaftliche Problematik bei den Forstbetrieben beginne erst in den nächsten zwei bis drei Jahren.

Roland Burger betonte in diesem Zusammenhang, dass die Forstkammer die Reform des Forstschadensausgleichsgesetzes, das derzeit unbrauchbar sei, für dringend erforderliche halte. Die Möglichkeit, Risikorücklagen zu bilden, müsse verbessert werden. Wichtig seien außerdem eine Aufarbeitungshilfe für das anfallende Schadholz, eine verbesserte Förderung der Wiederaufforstung von Kahlflächen und Unterstützung beim Ersatz für vertrocknete Pflanzungen.

Revierförster Dietmar Heid bezeichnete die jetzige Situation als Katastrophe für den Wald. Die Entwicklung des Käfers sei im Juni so richtig in Schwung gekommen, die Vermehrung habe sich wegen des fehlenden Regens sehr schnell vollzogen. Jetzt habe man die zweite Käfer-Generation, was allein bei der Stadt Osterburken mehr als 1000 Festmeter geschädigtes Fichtenholz bedeutet.

Oberforstrat Hochstein fügte hinzu, dass man in vier Wochen die dritte Käfer-Generation erwarte. Sogar mit einer vierten Generation sei zu rechnen, was es selbst im Jahre 2003 nicht gegeben habe. Wenn man mit einem großen Käferbestand ins nächste Jahr geht, bestehe keine große Chance, das Problem in den Griff zu bekommen. Weiter wurde darauf verwiesen, dass zur Aufarbeitung des Käferholzes relativ wenige Forstwirte zur Verfügung stünden.

Bürgermeister Galm befürchtete, dass die aktuelle Borkenkäferplage den Kommunen in den nächsten Jahren viel Geld kosten wird, nachdem der Wald in den vergangenen Jahren gute Erlöse gebracht habe. Mit Blick in die Zukunft zeigte er sich überzeugt, dass es weiterhin Probleme wegen der Trockenheit geben werde, weshalb man in Berlin über gemeinsame Konzepte sprechen und nachhaltige Maßnahmenpakete schnüren müsse.

Oberforstrat Hochstein bezeichnete es angesichts der aus dem Überangebot resultierenden Probleme beim Holzabsatz als wichtig, nach neuen Abnehmern, gerade auch beim Export, zu suchen.

Wie MdB Gerig und Staatssekretär Fuchtel abschließend betonten, werde man die in Osterburken gewonnenen Erkenntnisse umgehend in die parlamentarische Arbeit einfließen lassen.