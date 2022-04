Osterburken. (ahn) "Schnell wie die Feuerwehr" geht es am Neubau des Feuerwehrhauses in Osterburken voran. Nachdem mit dem Spatenstich am 12. November die Bauarbeiten offiziell begonnen haben, haben die Bauarbeiter der ortsansässigen Firma Heizmann inzwischen schon die Bodenplatte gegossen – und die Trafostation steht auch schon. Die Bodenplatte lässt die Ausmaße des neuen Feuerwehrhauses erahnen. Auf einer Fläche von rund 2750 Quadratmetern wird einmal umbauter Raum mit einem Rauminhalt von knapp 14.000 Kubikmetern stehen. In entsprechenden Dimensionen bewegen sich auch die Kosten: Nach dem neuesten Stand liegen diese bei 12,5 Millionen Euro.

"Wir sind bitterlich enttäuscht worden", sagte Bürgermeister Jürgen Galm beim Spatenstich angesichts der geringen Fördersumme. Damals lag die Kostenberechnung noch bei knapp elf Millionen Euro, wovon die Stadt Osterburken über neun Millionen Euro selbst investiert.

Wie in der letzten Gemeinderatssitzung bekannt wurde, rechnet man mit 1,5 Millionen Euro Mehrkosten für den Neubau des Feuerwehrhauses. Das Gremium vergab in dieser Sitzung Aufträge des zweiten Ausschreibungspakets in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro. Damit sind 95 Prozent aller Aufträge vergeben. Im September letzten Jahres hatte der Gemeinderat das erste Ausschreibungspaket mit einem Volumen von 7,2 Millionen Euro vergeben.

Auch wenn diese Investitionen die Haushaltskasse schmerzt – "Wir haben beschlossen, für die Zukunft zu bauen", sagte Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm beim Spatenstich. Angestoßen wurde der Beschluss im Jahr 2017 bei der Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplans, bei dem deutlich wurde, dass an einem Neubau kaum ein Weg vorbeiführen wird. "Dass wir in Osterburken ein neues Feuerwehrgerätehaus benötigen, war dem Grund nach jedem bewusst, der die Verhältnisse im bisherigen Gerätehaus kannte. Angefangen von der Enge der Stellplätze bis hin zum energetisch katastrophalen Zustand des Altgebäudes", wie das Stadtoberhaupt seinerzeit betonte.

Das soll sich jetzt mit dem neuen Feuerwehrhaus ändern: Dieses erhält zehn Fahrzeugstellplätze sowie einen Übungsturm. Außerdem stehen dann den Floriansjüngern Schulungs- und Veranstaltungsräume zur Verfügung.

Bis es so weit ist, wird es jetzt erst einmal mit dem Rohbau des Gebäudes weitergehen, der Mitte des Jahres abgeschlossen sein soll.