Stefanie Rösch (l., mit Tochter Paula) und Jasmin Sündermann (mit Tochter Ina) hoffen auf die Rückkehr in die Normalität. Die Coronakrise zehrt an den Nerven vieler Mütter, da der Spagat zwischen Beruf und Kinderbetreuung kaum zu stemmen ist. Foto: Andreas Hanel

Osterburken. (ahn) "Wir sind überfordert, frustriert und müde" – damit spricht Stefanie Rösch, selbst Mutter einer achtjährigen Tochter und Angestellte bei der Volksbank Franken, wohl einigen Eltern tief aus der Seele. Schließlich sind die Zeiten gerade nicht leicht: Zwar haben die Schulen wieder geöffnet, allerdings nur begrenzt: In einem sogenannten "rollierenden System" sollen die Schüler in einer Mischung aus Präsenzunterricht und Fernunterricht pauken. Dadurch müssen gerade berufstätige Mütter den Spagat zwischen Kinderbetreuung, Arbeit und Haushalt irgendwie meistern. In solch einer Situation befindet sich auch Jasmin Sündermann, die zwei Töchter hat und als Zahnarzthelferin arbeitet.

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat die vollständige Öffnung der Schulen bis spätestens Ende Juni in Aussicht gestellt. Dazu gibt es allerdings auch kritische Stimmen, die dies als unrealistisch bezeichnen. Wie etwa die Bildungsgewerkschaft GEW, die die vollständige Öffnung von Schulen in diesem Corona-Schuljahr für illusorisch hält. "Leider wird mit Blick auf den Wahlkampf öffentlichem Druck nachgegeben, statt eine verlässliche Planung für die Kinder, Eltern und Lehrkräfte zu garantieren", heißt es von Seiten der GEW.

Eine verlässliche Planung fordern auch die beiden Mütter Stefanie Rösch und Jasmin Sündermann von der Politik. Denn der Status quo ist in ihren Augen nicht tragbar. "Es ist schon ein gewaltiger Spagat im Alltag. Ich arbeite gefühlt 25 Stunden am Tag", sagt Jasmin Sündermann, während ihr Stefanie Rösch beipflichtet: "Es ist für uns zurzeit ein noch größerer Kraftakt, als es eh schon ist. Ich spüre die Auswirkungen sowohl physisch als auch psychisch." Mit Kindern im Grundschulalter sei es besonders schwierig, so die Zahnarzthelferin. Denn schließlich "kann man ja eine Achtjährige schlecht allein daheim lassen", ergänzt Rösch.

Doch wie soll man das Problem lösen, wenn beide Elternteile berufstätig sind? Eine naheliegende Lösung: die Großeltern. Auf die greift Jasmin Sündermann zurück. "Mein Mann ist oft auf Montage. Für mich bleibt dann nur übrig, entweder meine Arbeit zu reduzieren, was sich nicht lohnt, oder zu kündigen, was nicht infrage kommt." Deshalb helfen Oma und Opa bei der Kindbetreuung.

Jedoch habe dieses Modell – abgesehen von der Tatsache, dass viele nicht auf die Hilfe der Großeltern zurückgreifen können – einen gewaltigen Haken. "Wenn sich die Großeltern, die ja auch zur Risikogruppe gehören, um die Kinder kümmern müssen, da frage ich mich, wen wir die ganze Zeit geschützt haben", sagt Sündermann.

Bei Stefanie Rösch sieht der stressige Alltag nicht besser aus. Dadurch "werden wir Frauen wieder in das Jahr 1950 zurückkatapultiert". Und ein weiteres Problem: "Alles, was Geld bringt, hat Vorrang", kritisiert sie und verweist auf die Bundesligaspiele, die seit geraumer Zeit wieder stattfinden dürfen. "Kinder bringen eben kein Geld, sondern kosten nur." Dem stimmt Sündermann zu. "Kinder haben in der Politik keine Lobby." Im Bereich der Bildung habe die Politik die letzten zehn Jahren verschlafen, was man nicht zuletzt auch an den nun zu Tage tretenden Mängeln in Sachen Internet und Online-Unterricht sehe.

Die große Politik ist es auch, die sie als Zielscheibe ihrer Kritik ausgemacht haben. "Die Schulen können da wenig machen, schließlich sind sie ja auch an die Entscheidungen des Kultusministeriums gebunden", so die einhellige Meinung der beiden. Auch die Lehrer könnten nichts für diese Situation. "Die Lehrer wollen ja auch, dass die Schule wieder beginnt. Sie sind ja auch unzufrieden mit der aktuellen Situation."

"Die verantwortlichen Politiker hatten jetzt zwölf Wochen Zeit. Dennoch gibt es immer noch keinen Plan, wie es nach den Sommerferien weitergehen soll", kritisiert Jasmin Sündermann. Doch genau das ist die Forderung der beiden Mütter. "Die Politiker müssen sich nun zusammensetzten und Lösungen erarbeiten!" Denn schließlich funktioniere es in vielen Betrieben auch wieder.

So wie jetzt könne es auf jeden Fall nicht weitergehen, denn "viele Familien sind am Ende ihrer Kräfte", merkt Stefanie Rösch an. Und außerdem ist die Situation ja nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder nicht schön.

"Daheim ist es langweilig", meint die siebenjährige Ina Sündermann. Das findet auch die achtjährige Pauline Rösch "Ich hoffe, dass bald die Schule wieder richtig beginnt, weil ich die Schule liebe." Seit Dienstag sieht es so aus, dass ihre Hoffnung bald wahr wird: Die Grundschulen im Land sollen am 29. Juni in den Regelbetrieb zurückkehren. Eine wichtige Botschaft für Stefanie Rösch, Jasmin Sündermann und unzählige weitere Mütter.