Osterburken/Laudenbach. (joc/ahn) Der 29-jährige gebürtige Osterburkener Benjamin Köpfle bewirbt sich bei der Bürgermeisterwahl in Laudenbach an der Bergstraße am 10. November um die Nachfolge des scheidenden Amtsinhabers Hermann Lenz.

Benjamin Köpfle hat an der Universität Mannheim Politikwissenschaft und Germanistik studiert. Sein zweites Staatsexamen legte er im Jahr 2016 ab. Derzeit arbeitet Köpfle als Studienrat an einem Gymnasium im Zollernalbkreis.

Im Jahr 2014 wurde er 24-jährig als jüngstes Mitglied in den Gemeinderat der Stadt Osterburken gewählt. 2016 wurde er Fraktionsvorsitzender und einer von drei Bürgermeister-Stellvertretern.

Bei der Gemeinderatswahl in diesem Jahr konnte er sein Stimmenergebnis noch einmal deutlich steigern und wurde mit dem besten Ergebnis der SPD-Liste erneut gewählt. Köpfle ist weiterhin Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Gemeinderat. Im Jahr 2018 wurde Köpfle zudem in den SPD-Landesvorstand gewählt.

Benjamin Köpfle ist Mitglied der SPD. Er tritt in Laudenbach aber als unabhängiger Bewerber an. Die Bewerbungsfrist endet am 14. Oktober.

Laudenbach liegt an der nördlichen badischen Bergstraße und der badisch-hessischen Landesgrenze, zwischen Weinheim und Heppenheim. Die Gemeinde hat 6300 Einwohner.