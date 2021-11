Osterburken. (pm) Am kommenden Sonntag, 21. November, findet von 9.30 bis 16 Uhr eine Impfaktion in der Baulandhalle in Osterburken statt. Die Stadtverwaltung Osterburken hat nun erreicht, dass das Mobile Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn seine Kapazitäten zur Impfaktion verdoppelt, sodass nun 200 Personen geimpft werden können.

Aufgrund der hohen Nachfrage können voraussichtlich nicht alle impfwilligen Personen an diesem Tag geimpft werden. Daher erhalten die ersten 200 Personen eine Nummer, die ihnen eine Impfung an diesem Tag garantiert. Diese Personen erhalten dann in der Reihenfolge der vergebenen Nummern eine Impfung gegen Covid-19. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Wer keine Nummer mehr bekommt, erhält an diesem Tag keine Impfung. Eine Auffrischungsimpfung wird frühestens sechs Monate nach der letzten Impfung durchgeführt. Dies wird tagesgenau kontrolliert. Das Mobile Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn wird an diesem Tag Impfungen mit den Impfstoffen Johnson & Johnson, Biontech sowie Moderna anbieten.

Einen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung ("Booster-Impfung") hat grundsätzlich jede Person über zwölf Jahre mit Wohnsitz bzw. gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland. Die Gesundheitsministerkonferenz empfiehlt Auffrischungsimpfungen für folgende Personenkreise: Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben; Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben (Stiko-Empfehlung vom 7. Oktober); Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben bei individuellem Wunsch, nach Nutzen-Risiko-Abwägung und ärztlicher Aufklärung; Personen, die in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder dort untergebracht sind; Personen mit einer relevanten angeborenen oder erworbenen Immunschwäche oder unter immunsuppressiver Therapie; Pflegebedürftige, die zu Hause betreut oder gepflegt werden; Personen, die bei der Grundimmunisierung ausschließlich die Vektor-Impfstoffe AstraZeneca oder Janssen erhalten haben, ungeachtet des Alters oder einer anderweitigen Indikation.

Für Personen, die in den oben genannten Einrichtungen, in ambulanten Pflege- oder Betreuungsdiensten, in Unterstützungsdiensten für besonders gefährdete Menschen mit Behinderungen, im Rettungsdienst oder in Mobilen Impfteams tätig sind, wird eine Auffrischumgsimpfung derzeit nicht allgemein öffentlich empfohlen; sie ist jedoch nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch möglich. Gleiches gilt für Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Kontakt zu Personen haben, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht.

Für die Auffrischungsimpfung ist eine Impfdosis ausreichend. Personen, die eine Impfung mit Johnson & Johnson erhalten haben, wird eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Imfpstoff angeboten. Zur Impfaktion sind der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte sowie, falls vorhanden, der Impfausweis mitzubringen.

Info: Weiteres erhält man beim Hausarzt oder unter www.impfen-bw.de sowie www.dranbleiben-bw.de.