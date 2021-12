Osterburken. (pm) Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen – ein Jahr, das auch in Osterburken erneut weitestgehend von Corona bestimmt war. Doch es wurde in der Römerstadt auch vieles in Bewegung gesetzt, wie Jürgen Galm in seinem Jahresrückblick feststellt. Keine Bewegung gab es indes an der Spitze des Rathauses: Jürgen Galm wurde am 5. Dezember mit 58,1 Prozent der Stimmen erneut zum Rathauschef gewählt.

Foto: Casel

Corona-Pandemie

"Nach wie vor sind vor allem die Kinder, die auch in diesem Jahr von Schulschließungen, Home-Schooling und einer strengen Maskenpflicht betroffen waren, die Leidtragenden", so Galm. "Eltern mussten erneut den Spagat zwischen Beruf, Home-Office und Kinderbetreuung schaffen. Viele Menschen und Firmen bangen um ihre Zukunft. Nicht zu vergessen die vielen Schicksale um die unzähligen schweren Erkrankungen und Todesfälle sowie die zurückbleibenden trauernden Angehörigen. Dass das Leben in der Stadt trotz der anhaltenden Pandemie immer weiterging, dafür sorgten viele in den verschiedensten Einrichtungen, Institutionen, Vereinen und Firmen mit großem Einsatz", lobt Galm, der dafür seinen Dank ausspricht.

Hintergrund > Einwohnerzahlen: 6562 (Vorjahr: 6528) > Todesfälle: 82 Osterburkener Einwohner verstarben (83) [+] Lesen Sie mehr > Einwohnerzahlen: 6562 (Vorjahr: 6528) > Todesfälle: 82 Osterburkener Einwohner verstarben (83) > Geburten: In der Römerstadt wurden 53 neue Erdenbürger begrüßt (45) > Eheschließungen: 17 Paare gaben sich in Osterburken das Ja-Wort (31) > Baustatistik: Bezugsfertig wurden 26 Wohnungen (24); 60 Bauanträge wurden bearbeitet (84). pm

Verwaltung

> Verabschiedungen: "Mit Jürgen Walzenbach und Katharina Funk traten zwei jahrzehntelange und verdiente Beschäftigte in den Ruhestand", blickt Galm zurück. "Katharina Funk war über 20 Jahre im Bauamt beschäftigt. Ihr letztes dauerhaft sichtbares Projekt war der Bürgerpark. Mit Jürgen Walzenbach verließ ein Urgestein die Verwaltung. Im Laufe seiner Dienstzeit hatt er sich mit nahezu allen Themen befasst und war zuletzt Leiter des Ordnungsamtes. Dort war er als Helfer und Ratgeber geschätzt."

> Viel Arbeit: Die Verwaltung und der Bauhof seien im zweiten Coronajahr hintereinander immer mehr durch die Auswirkungen der Pandemie gebunden gewesen, berichtet Galm. "Zu den vielfältigen Aufgaben gehörte es beispielsweise auch, die Voraussetzungen für nahezu tägliche Testmöglichkeiten des RIO-Testzentrums wie auch Impfaktionen vor Ort zu schaffen und durchzuführen." Auch im Bereich der Schulen habe Corona für einen erheblichen Mehraufwand gesorgt. "Und schließlich hatte die Verwaltung in diesem Jahr mit der Bundes-, Landtags- und Bürgermeisterwahl drei Wahlen zu bewältigen."

Für den GTO-Neubau erfolgten die Rodungsarbeiten “, teilt Galm mit. Der Spatenstich sei für das Frühjahr geplant. Foto: Andreas Hanel

Investitionen

> Feldwege: "Mehrere Feldwege wurden auf den Gemarkungen Osterburken, Bofsheim und Schlierstadt mit einer neuen bzw. erstmaligen Deckschicht versehen. Es handelt sich dabei um sogenannte Multifunktionswege. Sie dienen nicht nur dem landwirtschaftlichen Verkehr, sondern auch den Fußgängern oder Radfahrern", informiert Galm.

> "Römerpfade": Der neu angelegte Rundwanderweg, die "Römerpfade", sei ein gemeinsames Projekt der Touristikgemeinschaft Odenwald mit den Kommunen.

> Feuerwehr: "Am 12. November erfolgte der lang ersehnte Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Nach umfangreichen Erdarbeiten soll es alsbald mit dem Rohbau des Gebäudes weitergehen, der Mitte des Jahres abgeschlossen sein soll", so der Bürgermeister, der ergänzt: "Bereits im Juni konnten die Abteilungswehren Bofsheim und Schlierstadt jeweils einen neuen Mannschaftstransportwagen einweihen und offiziell in Dienst stellen."

Mit diesem Bus können die Beschäftigten verschiedener Firmen nun vom Bahnhof oder weiteren Haltestellen aus zur Firma AZO oder in den RIO gelangen. Foto: Casel

> Schulen: "Eine Maßnahme im Zusammenhang mit dem Neubau der Realschule war der Abriss des Altbaus. Dieser ist nahezu abgeschlossen. Er ist aber auch für eine Feuerwehrzufahrt und den anstehenden Neubau des GTO notwendig. Für den GTO-Neubau erfolgten die Rodungsarbeiten ", teilt Galm mit. Der Spatenstich sei für das Frühjahr geplant. "Außerdem durften wir uns darüber freuen, dass wir unsere Schulen zu Beginn des Schuljahres zeitnah mit Raumluftfiltern und CO2-Filtern ausstatten konnten und gleich zu Beginn die Förderanträge gestellt und zwischenzeitlich auch bewilligt bekommen haben."

> Kleinmaßnahmen: Hier nennt Galm den Neubau eines Spielplatzes in der Carl-Orff-Straße, der sich schon jetzt einer hohen Nutzung erfreue, sowie den neuen Fußgängerüberweg in der Prof.-Schuhmacher-Straße, der ein Mehr an Sicherheit biete.

> Gruppenkläranlage: "Die Sanierung und Erweiterung der Gruppenkläranlage in Roigheim ist in diesem Jahr auf die Zielgerade eingebogen. Es ist gelungen die Maßnahme im laufenden Betrieb abzuwickeln, ohne dass es zu Störungen kam."

Infrastruktur

> Arbeiten der DB: "Der Ersatz der in die Jahre gekommenen Eisenbahnüberführung war technisch sehr anspruchsvoll und erforderte eine wochenlange Sperrung der Strecke Stuttgart–Würzburg", so Galm. In diesem Zuge habe die Bahn auch die Verlegung des Abwasserkanals im Bereich der Eisenbahnführung über die Kirnau ausgeführt.

Neben der rund zehn Millionen Euro teuren Maßnahme der Eisenbahnüberführung war ein weiteres Projekt der DB der Ersatz der Masten und Leitungen der Stromtrassen von der bahneigenen Umspannstation auf Höhe des Hochwasserrückhaltebeckens Richtung Adelsheim.

"Außerdem hat die DB mittlerweile mit einem weiteren Millionen-Infrastrukturprojekt begonnen. Dieses beinhaltet neben dem Ausbau der Signalanlagen den Neubau eines Stellwerks. Der Rohbau dafür hat schon Formen angenommen", erklärt das Stadtoberhaupt.

> RIO: "Dort hat die Firma ,Sport&FUN-Reisen‘ ihr neues Firmendomizil bezogen. Kurz vor der Fertigstellung ist das neue Betriebsgebäude der Firma Leinweber. Und vor wenigen Tagen hat die Deutsche Post ihre neuen Räumlichkeiten im RIO bezogen", informiert Galm.

> Kirchengemeinden: Bei der katholischen Kirchengemeinde St. Gangolf Schlierstadt wurde der Vorplatz der Kirche neu gestaltet und im Rahmen eines Leader-Projekts ein barrierefreier Zugang zur Kirche sowie eine Blühwiese angelegt. Im Rahmen des Leader-Projektes "Kirche für alle" wurden an der evangelischen Kirche in Bofsheim ein barrierefreier Zugang sowie eine E-Bike-Ladestation und eine Toilette geschaffen.

> Glasfaserausbau: "Der Glasfaserausbau durch die Firma BBV im gesamten Landkreis hat begonnen. Die detaillierten Planungen für Osterburken werden voraussichtlich gegen Ende 2022 abgeschlossen sein, so dass es bei uns 2023 richtig losgehen kann. Die Stadt schloss Vorverträge für den Anschluss von insgesamt 35 Gebäuden ab", berichtet Galm.

> Firmenzubringer: Mit diesem können die Beschäftigten verschiedener Firmen nun vom Bahnhof oder weiteren Haltestellen aus zur Firma AZO oder in den RIO gelangen. Genutzt werden können die Busse aber ebenso für den innerstädtischen Verkehr.

> Tagespflege: Mit der Neueröffnung einer Tagespflege in der Friedrichstraße durch den Pflegedienst Hand in Hand wurde das Angebot der Seniorenbetreuung in Osterburken erweitert.

Erneuerbare Energien:

"Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind Themen, die auch die Stadt zunehmend beschäftigen werden. So stand in diesem Jahr die Windkraftnutzung im Mittelpunkt der traditionellen Waldbegehung. Weiter ging auch das Bebauungsplanverfahren für die Errichtung einer Freiflächenfotovoltaikanlage im Gewann ,Hügelsdorf‘. Der Gemeinderat fasste darüber hinaus einen Grundsatzbeschluss für die Errichtung einer weiteren rund sechs Hektar Fläche umfassenden Anlage auf der Gemarkung Schlierstadt", erklärt der Bürgermeister.

Gesellschaftliches Leben:

"Das gesellschaftliche und soziale Leben war leider wie im vergangenen Jahr weitestgehend reduziert. So konnten lediglich wenige Veranstaltungen stattfinden." Dazu sei vor allem das dreiwöchige Sommerferienprogramm der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband und mit der Unterstützung vieler Vereine zu rechnen. "Erfrischend und wohltuend war die vom Fanfarenzug und der Stadtkapelle umrahmte feierliche Einweihung des Bürgerparks." Erfolgreich sei auch das Vereinsfest auf dem Baulandhallenplatz gewesen.

Unter Einhaltung der Corona-Regeln seien viele Menschen der Einladung zu diesem "kleinen Kilianimarkt-ersatz" gefolgt. "Trotz des eingeschränkten Veranstaltungsprogramms war Osterburken im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Dafür sorgte die erfolgreiche Teilnahme am ,Stadt-Land-Quiz‘ des SWR-Fernsehen, bei der wir im Städteduell mit Rheinbrohl rund um das Thema Antike erfolgreich waren. Dieser Sendung folgten die Berichte der SWR-Redakteurin Sonja Schrecklein, die beleuchtete, was Ostern mit Osterburken verbindet."

Hoffnungsvoller Ausblick:

"Zum Jahresende möchte ich erneut meine Hoffnungen ausdrücken, dass wir die Corona-Pandemie im dritten Jahr tatsächlich hinter uns lassen können, und in unser aller Privatleben wieder Normalität einkehrt. Hoffnung, dass das öffentliche Leben wieder erwacht sowie die wirtschaftliche Lage der Unternehmen wieder Aufschwung erfährt. Und natürlich hoffe ich, dass wir alle möglichst gesund bleiben", so Galm abschließend.