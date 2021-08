Osterburken. (ahn) "Meinen Eltern wurden schon einmal Sachen zugerufen wie ,Heil Hitler‘, ,ihr scheiß Kanacken‘, ,Ihr nehmt uns nur die Jobs weg‘ oder ,Ihr wollt nur Kinder in diesem Land kriegen‘." Wie diese ernüchternde – nein, erschreckende Antwort aus einer Umfrage in Osterburken und den Stadtteilen zeigt, gibt es Alltagsrassismus – ebenso wie anderswo – auch in der Römerstadt. Und leider ist dies kein Einzelfall. Das beobachten auch die zehn ehrenamtlichen Mitglieder des Arbeitskreises "Für Toleranz und Vielfalt", der im Rahmen der Bürgerwerkstatt im Februar dieses Jahres gegründet wurde. Um eine erste Datenlage zu erhalten, haben sie eine anonyme und öffentliche Umfrage durchgeführt, bei der knapp 250 Menschen aller Altersklassen mitgemacht haben. Die Frage war dabei: Machen Menschen, die in der Gesamtstadt Osterburken leben, Erfahrungen mit Rassismus und Rechtsextremismus?

Ganz offen trat der Rechtsextremismus in der Römerstadt im letzten Dezember zutage. Mehrere vermummte Neonazis zogen nachts vom Bahnhof zum Parkdeck, wo sie bengalische Feuer entzündeten und ein Plakat mit der Aufschrift "Migration tötet!" hissten. Die Gruppe "Junge Revolution" veröffentlichten anschließend in den sozialen Medien ein Video von der fremdenfeindlichen Aktion.

Diese war dann auch der Auslöser für die Gründung des Arbeitskreises "Für Toleranz und Vielfalt". "Der Arbeitskreis soll allen Menschen Raum bieten, die Rassismus und Rechtsextremismus in der Gemeinde Osterburken nicht dulden", erklären die Verantwortlichen des Arbeitskreises. Denn auch in der Römerstadt gebe es "rechtsextreme Einzelpersonen, die gut vernetzt sind." Und diese hätten wiederum Strukturen hinter sich, "die erschreckend sind". Der Rechtsextremismus wird auch zum Beispiel durch Sticker mit rassistischen Inhalten in der Unterführung, am Bahnhof oder an Schulen manifestiert.

Doch für den Arbeitskreis steht vor allem das Thema Alltagsrassismus im Vordergrund. "Es muss ja nicht immer extrem sein." Denn gerade auf dem Land – und auch in Osterburken – sähen sich viele mit Alltagsrassismus konfrontiert, "gegen den wir uns stellen", so die Mitglieder des Arbeitskreises. "Für uns ist anfangs erst einmal wichtig, dass wir eine Präsenz für das Thema schaffen und die Menschen dafür sensibilisieren."

Um die Rassismus-Erfahrungen sichtbar zu machen, haben sie eine anonyme und öffentliche Umfrage ins Leben gerufen. Eine Meinung besagte dabei: "Das ist erschreckend, dass so viele Menschen Erfahrungen mit Rassismus machen müssen. Das zeigt, dass Rassismus ein Problem ist. Auch hier, in Osterburken. Das können wir nicht einfach hinnehmen." Deshalb sei es wichtig, die Integration und das Miteinander zu fördern, damit auch keine Parallelgesellschaften entstehen, so die Verantwortlichen des Arbeitskreises.

Ein Beispiel für gelungene Integration ist das Asyl-Café des Asyl-Kreises, das damals Flüchtlinge und Einheimische näher zusammenbrachte. "Es ist immer wieder schön, sich mit Menschen mit Migrationshintergrund zu unterhalten", sind sich die Arbeitskreismitglieder einig. Und außerdem: "Nur wenn ich die Leute kennenlerne, kann ich über sie urteilen."

Und bei solch einem Kennenlernen werden nicht nur mögliche Berührungsängste genommen, sondern der eine oder andere erlebt dabei womöglich auch eine Überraschung: Denn "viele der Flüchtlinge sind studierte Leute. Keiner will hier irgendjemandem auf der Tasche liegen", so die übereinstimmende Meinung aus dem Arbeitskreis.

Um das Miteinander zu stärken, möchte der Arbeitskreis auch enger mit den Schulen zusammenarbeiten. "Die drei Schulen in Osterburken müssen mit aufklären. Denn die Meinung besonders von jungen Menschen wird durch das Umfeld geprägt. Deshalb ist Aufklärung an den Schulen notwendig."

Wobei Alltagsrassismus in allen Schichten verwurzelt sei, sind die Verantwortlichen des Arbeitskreises überzeugt. "Er tritt eben in unterschiedlichen Formen und Ausdrucksweisen in Erscheinung. Wenn zum Beispiel ein Lehrer einen Schüler ungesehen und nur aufgrund seines ausländischen Namens in die Deutsch-Förderklasse steckt, ist das auch schlimm."

Neben der Zusammenarbeit mit den Schulen will man auch die mit der Stadt fördern. "Wir wünschen uns vor allem eine stärkere Priorisierung des Themas vonseiten der Stadtverwaltung und dass wir und die Stadt zusammen an einem Strang ziehen."

Das ist ganz im Sinne von Bürgermeister Jürgen Galm. "Wir als Stadtverwaltung und im Gemeinderat haben bereits von Anfang an gesagt, dass dies eine Aufgabe ist, der man sich gemeinsam annehmen muss. Deshalb ist es schön, dass sich die Ehrenamtlichen des Arbeitskreises bereit erklärt haben, etwas gegen das Thema Rechtsextremismus und Alltagsrassismus zu unternehmen. Das unterstützen wir selbstverständlich gerne", so Galm.

Auch das Stadtoberhaupt ist davon überzeugt, dass man den Hebel vor allem bei jungen Menschen, also in der Schule, ansetzen muss. "Ich habe bereits mit den Schulleitern unserer Schulen entsprechende Gespräche geführt. Es ist wichtig, Bewusstsein für das Thema bei jungen Leuten zu erzeugen. Denn hier hat man auch die besten Erfolgschancen."

Doch außerhalb der Klassenzimmer gebe es leider kein einfaches Patent-Rezept. "Im nächsten Schritt sollen die bisherigen Ergebnisse des Arbeitskreises im Gemeinderat vorgestellt und dort über das weitere Vorgehen beraten werden", so Galm. "Wo und wie man dann am besten und wirkungsvollsten ansetzen kann, darüber gilt es gemeinsam zu sprechen." Da Gemeinderat und Stadtverwaltung hierbei auf die Kooperation mit der Bürgerschaft angewiesen seien, begrüße er auch, dass sich mit dem Arbeitskreis unter den Bürgern der Römerstadt einige gefunden haben, die an Lösungen arbeiten. Denn "die Bekämpfung von Alltagsrassismus hat ihre Basis im Gemeinschaftlichen. Sie muss gelebt werden."

Und für die Basis im Gemeinschaftlichen hoffen die bisher zehn Mitglieder des Arbeitskreises, dass sich ihnen noch weitere Mitstreiter anschließen. Neben den regelmäßigen Treffen schwebt ihnen die Einrichtung einer Begegnungsstätte vor, um das Miteinander weiter zu fördern – genauso wie die Zusammenarbeit mit den Schulen, der Stadt und den Vereinen, "damit Osterburken weiter zusammenwächst".

Info: Kontaktmöglichkeit per E-Mail an ak-toleranzundvielfalt@web.de