Das Bahnhofsgebäude in Osterburken. Archivfoto: J. Casel

Osterburken. (pol/mün) Großes Glück hatte die 24 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf. Als sie mit ihrem Auto am Dienstag von Osterburken nach Bofsheim fuhr, hörte sie erstmals ungewohnte Klopfgeräusche. Erst dachte sie, die Antriebswelle habe einen Schaden, berichtet die Polizei.

Doch am darauffolgenden Mittwoch wurde es schlimmer: Die Geräusche wurden mehr und das Fahrzeug instabil.

Sie stellte den Golf ab und bemerkte: Ein Rad wurde nur noch von einer einzigen Schraube gehalten. 4 der 5 Schrauben fehlten.

Nun ist die Frage, ob die Schrauben mutwillig entfernt wurden. Ihr Fahrzeug hatte sie am Dienstag auf dem Parkplatz am Bahnhof in Osterburken geparkt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Rufnummer 06291/648770 melden.