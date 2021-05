Das „Borkemer Brückenfest“ (unser Foto zeigt eine frühere Veranstaltung) kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Man hofft jetzt auf eine Neuauflage 2022. Foto: H. Frodl

Osterburken. (F) Die Corona-Pandemie wirbelt auch den Veranstaltungskalender der Stadt Osterburken kräftig durcheinander. Seit 31 Jahren wurde bislang ununterbrochen das alljährliche und sehr beliebte "Borkemer Brückenfest" in der Römerstadt veranstaltet. In diesem Jahr wird das traditionelle Familienfest, das ursprünglich für das dritte Maiwochenende (am Samstag, 16. und Sonntag, 17. Mai) mit einem großen, attraktiven Rahmenprogramm geplant war, nicht stattfinden. Der Veranstalter, der Gewerbeverein Osterburken, sagte das Fest nunmehr ab, bestätigte der Vorsitzende des Gewerbevereins Osterburken. Gunter Hofmann, gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung mit großem Bedauern.

Dadurch wird auch der geplante verkaufsoffene Sonntag entfallen. Die finanziellen Einbußen für die Gewerbetreibenden der Stadt, die Schausteller sowie die teilnehmenden Vereine, die alljährlich das Programm mitgestalten, seien sehr groß und nur schwer zu verkraften, wurde betont.

Hofmann appelliert deshalb an die Bevölkerung der Stadt und der umliegenden Region weiterhin die bestehenden Einkaufsmöglichkeiten der Stadt zu nutzen, um dies abzufedern.

Ein Trost bleibt allen Beteiligten, denn man darf sich schon jetzt auf das Fest im kommenden Jahr freuen, wenn das 32. "Brückenfest" (hoffentlich) planmäßig im Mai stattfinden wird.