Ravenstein-Merchingen. (F) In der letzten Sitzung des Ortschaftsrats in diesem Jahr zog Ortsvorsteher Jürgen Ullrich in seinem Jahresrückblick 2018 eine erfolgreiche Bilanz: "Im Stadtteil Merchingen wurde viel bewegt!" betonte er. Weitere Punkte der gut besuchten Sitzung waren Bauanträge sowie die Ehrung von Blutspendern.

Eingangs ging es um einen Bauantrag eines Bauherrn im Birkenweg 14 auf Erteilung von Befreiungen von örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplans "Alter Ortsteil" in Merchingen bezüglich der geplanten Art der Einfriedung auf Grundstück-Flst.Nr. 409. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Birgit Nunn erläuterte hierzu, dass Ortschafts- und Gemeinderat dieses Ansinnen des Bauherrn abgelehnt hätten. Es entspreche nicht den Bauvorschriften und sei auch aus städtebaulicher Sicht nicht zu vertreten. Auch der neue Antrag wurde jetzt einstimmig abgelehnt.

Seine Zustimmung erteilte der Ortschaftsrat dem eingereichten Bauantrag zum Bau eines geplanten Holz-Geräteschuppens im Schwarzdornweg 23.

In der Eichenstraße 16 soll, laut Bauantrag, ein vorhandenes Betriebsgebäude erweitert, eine vorhandene Terrasse angebaut werden und ein Gebäudeteil soll eine Überdachung erhalten. Das Gremium erteilte die Zustimmung.

In seinem Jahresrückblick sagte Ortsvorsteher Ullrich, dass sich in Merchingen 2018 wieder einiges bewegt habe. Als Beispiel nannte er den Neubau von Wohnungen, die Arztpraxis sowie das Geschäfts- und Wohnhaus der Volksbank Kirnau. Der im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens erfolgte Ausbau Multiweg "Kessachtal" sei abgeschlossen. Viele Bauvoranfragen und Bauanträge seien abgehandelt worden. Großes Thema war die Unterbringung von Flüchtlingen, letztlich konnte man sich zu einer Dezentralisierung in Ravenstein durchringen. Der Ortschaftsrat traf sich in diesem Jahr zu drei öffentlichen und vier nichtöffentlichen Sitzung. Leider, so der Ortsvorsteher, nehme die Zahl der Bürger in Merchingen weiter ab. Derzeit seien es noch 961 Einwohner.

Negative Schlagzeilen gab es sowohl bei der Schließung des örtlichen Edeka-Markts als auch der Postbank im Schlosshotel. Leider hätten die erfolgten Gespräche zur Wiedereröffnung eines Lebensmittelmarktes bislang zu keinem Erfolg geführt. In seinem Ausblick betonte Ullrich, dass es für Merchingen Ziel sein müsse, infrastrukturell das Geschaffene zu erhalten und auszubauen sowie die Einwohnerzahl zu stabilisieren und sich um Zuzüge zu bemühen. Dank galt der Verwaltung unter Regie des Bürgermeisters und hauptsächlich seinem Stellvertreter Thomas Hornung sowie dem Ortschaftsrat für die gute Zusammenarbeit.

Zusammen mit Artur Dietz vom DRK-Ortsverein Ravenstein ehrte Ortsvorsteher Jürgen Ullrich langjährige und verdiente Blutspender für ihre praktizierte Nächstenliebe. Durch das gespendete Blut, so Ullrich, werde Verletzten und Kranken geholfen. Die Spenderinnen und Spender, die heute ausgezeichnet werden, hätten eine großartige ehrenamtliche Leistung erbracht. Für zehnmaliges Blutspenden wurde Stefanie Schupp mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Die Ehrenurkunde und Ehrennadel mit Lorbeerkranz erhielten für 25-maliges Blutspenden, Monika Hendel, Beatrix Lohse, Peter Schuhmacher und Sascha Ullrich. Für 50-malige Blutspende wurde Elke Gramling mit dem goldenen Abzeichen mit Eichenkranz geehrt. Ullrich überreichte zudem ein Präsent der Stadt.

Bei den "Fragen der Bürger" erkundigte sich ein Zuhörer nach dem aktuellen Stand der Unterbringung von Flüchtlingen. Man versuche die Personen dezentral in den angebotenen Räumlichkeiten in den Stadtteilen unterzubringen, so dass derzeit das geplante Containerdorf im Merchingen nicht errichtet werden muss, hieß es hierzu.

Unter "Verschiedenes" informierte der Ortsvorsteher, dass ein Grüngutplatz in Merchingen eröffnet wurde, an dem aber nur "holziges" Material angeliefert werden kann.

Ullrich gab dann noch die Maßnahmen bekannt, die der Ortschaftsrat angemeldet habe für den Haushalt 2019 der Stadt Ravenstein: Die Friedhofsmauer in Merchingen soll saniert werden, wie auch der Parkplatz im Schlosshof. Der Steg am Wasserhaus soll erneuert werden, ebenso die Erweiterung des Radwegs im Rahmen der Flurbereinigung. Im Tannenweg sollen unbedingt die Randsteine, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden ersetzt werden. Eine Forderung der Freiwilligen Feuerwehr zur Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in Merchingen liege noch auf dem Tisch. Hier forderte der Ortschaftsrat, entsprechende Mittel einzustellen, wie auch für die Anschaffung eines Sonnensegels auf dem Alla-Hopp-Platz. Weiterhin steht noch die Sanierung mehrerer Feldwege auf dem Wunschzettel.