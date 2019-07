Hardheim. (zeg) Eine besondere Ehrung durch Opel wurde Roland Gärtner als Geschäftsführer des Autohauses Gärtner vor seiner Übergabe des Betriebs an Sohn Thomas Gärtner zum 1. Juli zuteil. Denn mit seinem engagierten Einsatz und seinem hervorragenden Verkaufs- und Servicebetrieb hatte er im Jahr 2018 zusammen mit allen Bediensteten einen wichtigen Beitrag zum Jahresergebnis von Opel geleistet. Gleichzeitig hat er sich damit als einer der besten 50 qualifizierten Opel-Vertragshändler auf Bundesebene für die Mitgliedschaft im "Opel Champions Club 2019" (OCC) qualifiziert. Damit wiederholte er den Erfolg vergangener Jahre.

Aufgrund dieser Auszeichnung für die Leistungen und Verdienste im Jahr 2018 waren Roland Gärtner und seine Frau Edeltraud vor kurzem Gäste bei der OCC-Ehrungsveranstaltung in Lissabon. Der Aufenthalt dort ließ Roland und Edeltraud Gärtner von der Stadt und von dem dort Gebotenen schwärmen.

Ein weiterer Grund zur Freude im Autohaus war die Auszeichnung von Bernd Kempf, der in der Filiale Wertheim des Autohauses Gärtner tätig ist. Dieser wurde - wie schon vielmals zuvor - von Opel als einer besten 80 Autoverkäufer ausgezeichnet und dieses Mal zur feierlichen Übergabe der Urkunde zusammen mit den ebenfalls ausgezeichneten Kollegen nach Garmisch-Partenkirchen eingeladen.

Mit Stolz auf diese Leistungen und der positiven Entwicklung des Hardheimer Opel-Autohauses verabschiedete sich Roland Gärtner nach 50 arbeitsreichen Jahren für Opel am 30. Juni in den "offiziellen Ruhestand". Damit übernahm Sohn Thomas am 1. Juli als Geschäftsführer die Leitung des Autohauses, während Tochter Simone dort weiterhin als Prokuristin tätig ist. Die Weichen für den erfolgreichen Fortbestand des Familienunternehmens in der dritten Generation sind also gestellt. Heinz Gärtner hatte es vor mehr als 65 Jahren gegründet.

Roland Gärtner hatte nach dem Schulbesuch eine kaufmännische Lehre begonnen und seine praktische Ausbildung in verschiedenen Opel-Betrieben - zum Beispiel in Würzburg, Bad Friedrichhall und Schwetzingen - erhalten. Dabei sammelte er eine Menge wertvoller und für seine weitere Arbeit nützliche Erfahrungen. Mit 21 Jahren nahm er seine Tätigkeit im elterlichen Betrieb auf, durchlief dort die verschiedenen Stationen und nutzte auch immer wieder die Angebote der Opel-Akademie, um sich an Lehrgängen zu beteiligen. Nach seiner Tätigkeit in der Buchhaltung, im Lager sowie im Verkauf des elterlichen Betriebs begann seine Mitwirkung in der Geschäftsführung. 1991 übernahm er dann das Autohaus als Geschäftsführer. Zur Seite stand ihm dabei seine Frau Edeltraud, die er 1983 geheiratet hatte.

Roland Gärtner folgte dem Vorbild seines Vaters und war um die kontinuierliche positive Weiterentwicklung des Betriebs im Einsatz. Seit 1953 ist das Autohaus Gärtner Opel-Vertragshändler und schon seit einigen Jahren auch für den Bereich Nutzfahrzeuge ein Opel-Partner. Zur weiteren Entwicklung gehörte unter anderem der Bau einer Ausstellungshalle, die Übernahme der Vertretung für Lada und der Weg hin zu einem modernen Autohaus. 2016 folgte der erneute Umbau der Tankstelle auf den Stand der neuesten Technik mitsamt Einrichtung eines Backshops. Das Autohaus Dosch in Wertheim übernahm man 2018, um so ein neues Kapitel aufzuschlagen. Aus der beruflichen Tätigkeit heraus erwuchs auch das eine und andere Hobby Roland Gärtners, dem er in seiner bescheidenen Freizeit gern nachgeht.

Sohn Thomas, der neue Geschäftsführer des Autohauses Gärtner, ist dort schon seit längerer Zeit in verschiedenen Bereichen erfolgreich tätig. Er machte seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker im elterlichen Betrieb, absolvierte 2006 den Opel-Servicetechniker und bestand kurz darauf die Meisterprüfung im Kfz-Technikerhandwerk, ehe er 2008 zum Betriebswirt im Kfz-Gewerbe avancierte. Mit dem für weitere Entwicklungen offenen Thomas Gärtner an der Spitze sieht das Hardheimer Opel-Autohaus einer positiven Entwicklung entgegen.

Thomas Gärtner ist sich besonders bewusst, wie wichtig es ist, den Slogan "Opel wird elektrisch" umzusetzen. Das Autohaus Gärtner hat bereits in die Zukunft investiert, indem es zwei Säulen für elektrifizierte Fahrzeuge mit je 22 Kilowatt und mit vier Ladepunkten für die Zukunft installiert hat. Bis 2024 sollen Thomas Gärtner zufolge alle Opel-Baureihen über eine elektrische Variante verfügen. Den Auftakt im "Opel-Folio" bilden der neue batterieelektrische Corsa-e als populärstes Modell sowie als erster Plug-In-Hybrid der allradgetriebene Grandland X. Diese Modelle sind bereits bestellbar.