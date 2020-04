Odenwald/Tauber. (rüb) Die Absage des Oktoberfestes ist nur die Spitze des Eisbergs: Wegen der Corona-Pandemie werden landauf, landab Veranstaltungen abgesagt. Zudem sind Gaststätten, Kneipen und Bars deutschlandweit seit Mitte März geschlossen – keine leichte Zeit, auch für die einheimischen Brauer, denen somit die wichtigsten Umsatzbringer wegfallen. Anlässlich des Tags des deutschen Bieres am Donnerstag haben wir uns mit den Geschäftsführern der beiden wichtigsten Brauereien in der Region unterhalten – mit Roland Andre (Distelhäuser Brauerei) und Johannes Faust (Brauhaus Faust zu Miltenberg).

Wie stark leidet der Bierabsatz unter der Corona-Krise?

Johannes Faust. Foto: Busch

Faust: Wir haben den gesamten Fassbierabsatz verloren. Das macht im Schnitt auf das Jahr etwa 25 Prozent aus. Jedoch ist das in den Sommermonaten natürlich stärker, da wir hier ja durch die Feste und Veranstaltungen mehr Umsatz generieren. Der Flaschenbierverkauf entwickelt sich unterschiedlich. Hier können wir derzeit noch keine Aussage machen.

Andre: Die Auswirkungen von Covid-19 spüren wir deutlich. Als regionale Brauerei beliefern wir viele Gaststätten direkt oder über den Großhandel. Dieser Absatz ist seit Beginn der Corona-Epidemie praktisch zum Erliegen gekommen. Der Absatz im Einzelhandel legt seit diesem Zeitpunkt eine Berg- und Talfahrt hin. Insgesamt liegen wir in diesem Geschäftsfeld leicht im Plus. Die Verluste in der Gastronomie und beim Großhandel können wir damit aber nicht ausgleichen.

Was macht Ihnen mehr zu schaffen: Die geschlossenen Wirtschaften oder abgesagte Veranstaltungen?

Andre: Für eine Brauerei mit einem Gastronomieanteil von über 30 Prozent ist die radikale Schließung der Gaststätten ein sehr massives Ereignis, wenn damit ein wesentlicher Teil des Marktes von heute auf morgen wegbricht. Für viele unserer Wirte, die plötzlich ohne Einkünfte dastehen, dafür auf hohen Personalkosten und Pachten sitzen, stellt sich vielerorts die Existenzfrage. Hier sind neben den akuten Ausfällen auch langfristig tiefgreifende strukturelle Veränderungen zu befürchten. Veranstaltungen fallen im Vergleich dazu deutlich weniger ins Gewicht.

Faust: Das können wir so nicht sagen. Und man muss es ja auch von zwei Seiten betrachten. Dass die Gastronomien geschlossen sind, macht uns eben nicht nur wirtschaftlich zu schaffen, sondern auch emotional. Wir sind mit vielen dieser Gastronomen über Jahrzehnte verbunden, und bei vielen sprechen wir hier von richtig guten Partnerschaften und Freundschaften. Zu sehen, wie diese jetzt leiden, macht uns daher schwer betroffen. Auch die Veranstalter leiden unter dem Verbot. Ich denke da an die professionellen Caterer ebenso wie an die Vereine, die diese Feste benötigen, um ihren Etat aufzubessern, um beispielsweise ihre Jugendarbeit zu finanzieren.

Wird stattdessen zuhause mehr Bier getrunken?

Faust: Das eine oder andere Bier wird jetzt tatsächlich zuhause mehr getrunken, das geht mir ja selber so. Das kann aber den Ausfall der kleinen und großen Events wie zum Beispiel die Europameisterschaft oder das Ortsfußballturnier sowie den ausfallenden Gastronomiebesuch nicht ausgleichen.

Andre: Sicher wird nun zuhause das ein oder andere Bier mehr getrunken. Aber es fehlt halt ein wesentlicher Aspekt, der den Biergenuss erst so richtig vollkommen macht: die Geselligkeit, das Zusammensein mit Freunden und netten Menschen. Was normalerweise den Bierkonsum fördert, fehlt im Augenblick.

Roland Andre. Foto: Busch

Wie hat Ihr Unternehmen auf die Krise reagiert?

Andre: Große Teile der Produktion, insbesondere die Fassabfüllung stehen still, andere wie etwa unser Fuhrpark arbeiten auf Sparflamme, und unsere Brauereigaststätte ist – wie so viele andere auch – komplett geschlossen. Einige Kollegen in Verwaltung, Vertrieb und Marketing versuchen über das Homeoffice den Kontakt zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern aufrecht zu erhalten. Dennoch reichen die noch verbleibenden Tätigkeiten für einen wirtschaftlichen Betrieb der Brauerei nicht aus. Deshalb haben wir Anfang des Monats Kurzarbeit beantragt.

Faust: Wir versuchen zum einen, kreativ Kosten zu sparen und haben natürlich auch Kurzarbeit beantragt, wo es nötig und machbar ist. Zum anderen führen wir mit dem alkoholfreien Naturradler ein neues Produkt im Markt ein, das wir bisher noch nicht im Sortiment hatten. Dazu haben wir ganz neue kultige 0,33-Liter-Flaschen eingeführt und auch zwei Produkte auf eine Retro-Flasche mit neuem Etikettendesign umgestellt. Damit wollen wir im Markt positiv punkten und neue Biergenießer aus der Region ansprechen.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die kommenden Monate – sprich auf den Sommer, der ja normalerweise die Hochsaison für den Bierabsatz ist?

Faust: Mit großem Bedauern. Der Sommer ist ja für die ganze Lieferkette entscheidend. Er hilft allen, den Winter mit seinen mäßigen Umsätzen zu überstehen. Egal ob Getränkefachhandel, Gastronom oder Veranstalter bzw. Caterer. Aber auch alle anderen Geschäfte in unseren Städten sind dringend auf gute Umsätze in dieser Zeit angewiesen, um den schwachen Winter auszugleichen. Das hier jetzt so viel wegbricht, ist bedenklich und wird sich auf die gesamte Branche negativ auswirken.

Andre: Eine Hochsaison haben wir in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Gegebenheiten mit Sicherheit nicht mehr zu erwarten. Die meisten Großveranstaltungen und Volksfeste wurden bis Ende August ja bereits abgesagt. Der private Konsum wird mit Hilfe eines schönen Sommers sicher noch zulegen können. Auch vertraue ich auf die Flexibilität und den Einfallsreichtum unserer Gastronomen, wenn die ersten Restaurants und Biergärten wieder öffnen dürfen. Die Absätze eines normalen Sommers erwarten wir für 2020 aber nicht mehr.

Haben Sie die Hoffnung auf ein Ende der Krise?

Andre: Ganz bestimmt! Die akuten Auswirkungen der Krise für die Bevölkerung werden in absehbarer Zeit durch einen Impfstoff oder geeignete Medikamente beherrschbar sein. Für die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen braucht es sicher noch länger Zeit und vor allem – Geduld.

Faust: Ich hoffe, dass es gelingt, mit bestehenden Medikamenten, wie sie etwa gegen Ebola eingesetzt werden, auch den Covid-19 Patienten zu helfen. Denn bis wir einen Impfstoff bekommen, wird es ja nach Aussage der Experten noch mindestens 18 Monate dauern. Dann hätten wir eine wichtige Voraussetzung, um weitere Erleichterungen zu ermöglichen, welche die Wirtschaft wieder leichter atmen lassen. Dann können wir auch wieder die Gastronomien öffnen und erlangen dadurch wieder ein weiteres Stück Normalität zurück.

Grundsätzlich glaube ich auch, dass jede Krise eine Chance ist, die wir nutzen müssen. Man kann solchen Situationen trotz der Schwere der Lage auch immer noch etwas Gutes abgewinnen. Deshalb enden meine E-Mails zur Zeit auch mit dem Wunsch: Bleib tapfer und positiv. Denn beides ist derzeit wichtig, damit wir aus der Situation das Beste machen können.