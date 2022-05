Buchen. (vs) Während Buchen am Wochenende den Goldenen Mai feierte, glänzten Buchens Streetdancer aus dem Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance (IPHB) im TSV bei den Deutschen Streetdance-Meisterschaften (DM) in Duisburg mit Spitzenleistungen der Extraklasse.

Nach der coronabedingten Wettbewerbs- und Auftrittsflaute war nun endlich wieder die spannende Herausforderung eines Präsenzwettbewerbs zu bestehen.

Organisiert und durchgeführt von "Udo Germany" (Segment der weltumspannenden United Dance Organisation) traten am Samstag 93 Teams und am Sonntag 206 Solotänzer und Duos aller Altersklassen gegeneinander an. Die Stimmung unter den Buchener Tänzerinnen und Tänzern von "Next Level" und "X-Ception" war optimal, weil optimistisch.

Bei "Next Level" verständlicherweise etwas mit Einschränkung: Der spektakuläre Doppelsalto von Danny Winterholler war wegen eines Tänzerausfalls nicht machbar. Außerdem musste wegen des Tänzerausfalls am Freitagabend die drei Monate lang trainierte Zusammenstellung umgestellt werden.

Die "Next Level"-Crew, in der auch der Choreograf Kevin Sauer tanzt, gab ihr Bestes. Am Samstagabend dann der Auftritt: allen Problemen zum Trotz beförderte die Jury "Next Level" immerhin auf Platz 4.

Die Vize-Meister sind Gabriele Lindegrün, Victoria Binfet, Max Wisner, Michelle Walter, Erika Ivanov und Daniel Jakob. Foto: RNZ

Die Nachwuchsgruppe "X-Ception" präsentierte eine perfekte, alle Zuschauer und die Jury begeisternde Show. Auch hier kamen zum wiederholten Mal das choreografische Talent von Kevin Sauer, sowie die hervorragenden Leistungen der jungen Tänzerinnen und Tänzer zum Ausdruck.

Die Jurybewertung: Platz 1: "X-Ception" ist Deutscher Meister 2022 in der Altersklasse U16/Intermediate. Das sorgte für riesige Freude, viele Freudentränen und natürlich für einen Motivationsschub.

Der Sonntag war der Tag, an dem die 206 Solo- und Duo-Tänzer zeigen durften, was sie können. Es wurde der Tag, an dem die Buchener noch einmal so richtig die Halle rockten.

Die Solotänzer durften "Freestyle" tanzen, das heißt, sie haben ihre eigene Choreo entwickelt und durften improvisieren. Das haben die 4 Solotänzer beeindruckend zur Schau gestellt. Der Jüngste, Daniel Jakob von "X-Ception", ertanzte sich mit Platz 1 seiner Altersklasse U18/Beginner den Meistertitel. Max Wisner von "Next Level" wurde in der Altersklasse Ü18/Novice Deutscher Vizemeister. In derselben Altersklasse belegten Luis Jakob Platz 4 und

Daniel Urich Platz 6. Eine phantastische Freestyle-Duo-Show von Michelle Walter und Erika Ivanov von "Next Level" in der Altersklasse Ü18/Novice wurde von der Jury so hoch bewertet, dass das Duo mit Platz 1 Deutscher Meister wurde. Das Nachwuchs-Duo Gabriela Lindegrün und Victoria Binfet verfehlte mit ihrer Show knapp Platz 1 und wurde mit Platz 2 Deutscher Vizemeister.

Damit haben die Buchener Tänzer des IPHB bei der ersten Deutschen Meisterschaft in Präsenz mit drei Meistertiteln und drei Vizemeistertitel nicht nur regelrecht abgeräumt, sondern sich auch alle für die Weltmeisterschaften im August in Blackpool (England) qualifiziert.