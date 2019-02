Rosenberg-Sindolsheim. (F) Mit einigen Monaten Verzögerung ist sie nunmehr fast fertiggestellt, die neue gemeinnützige Kirchenkäserei in Sindolsheim. Noch erledigen die Handwerker in den Räumen die letzten Restarbeiten, denn bis zum Wochenende soll alles fertig sein. Mit einem Tag der offenen Tür wird die neue Erlebniskäserei, die ein besonderes Highlight im Bauland darstellt, am Sonntag, 17. Februar, eröffnet. In einem zweitägigen Arbeitseinsatz zog man vom bisherigen Standort Hohenstadt, wo viele Jahre der Käse produziert wurde, in das neue Gebäude in Sindolsheim.

Nach dem Umbau ist es zu einem echten Schmuckstück geworden. Freiwillige Helfer waren am Freitag und Samstag mit Aufräumarbeiten beschäftigt - und mittendrin die freudestrahlende Geschäftsführerin Ursula Krauth. Sie gibt Anweisungen, beantwortet Fragen und probiert schon mal ihre neuen modernen Geräte zur Käseherstellung aus. Denn in dieser Woche wird extra ein "Festkäse" für den Tag der offenen Tür produziert.

Nicht nur bei der engagierten Geschäftsführerin, sondern auch beim Aufsichtsrat und den Mitgliedern herrscht große Erleichterung, dass die Produktion endlich beginnen kann. Ursula Krauth erinnert sich: Nach den zahlreichen Umplanungen hätten nach vielen Wochen der Verzögerung im vergangenen Jahr die Bauarbeiten begonnen, die jetzt rund elf Monate danach fertiggestellt sind.

In der Käserei können die Besucher die Käseherstellung direkt erleben. Der Produktionsraum ist hell und mit großen Fenstern ausgestattet. Die Einrichtung mit dem großen 1000-Liter-Pasteur steht. Hier sollen in den nächsten Jahren bis zu 400.000 Liter Milch zu verschiedenen Käsesorten verarbeitet werden. Nebenan gibt es einen großen Reife- und Lagerraum. Die Planung der Käserei und der benötigten Räume war eine große Herausforderung, denn noch keiner hatte eine solche Einrichtung geplant. Es ist aber alles bestens gelungen und darauf ist die Geschäftsführerin stolz.

Ein besonderes Ambiente wartet auf die Besucher in der alten Scheune, die zu einem schmucken Käse-Café umgebaut wurde. Mit großem Aufwand sanierten die ehrenamtlichen Helfer die Natursteinwand und strichen die Deckenbalken neu. Eine spezielle Grundreinigung des neuen Fliesenbodens musste noch vorgenommen werden. Hier kann man es sich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Käsekuchen gut gehen lassen.

Der Raum steht auch für Feierlichkeiten von ganzen Gruppen zur Verfügung. Die Nachfrage sei schon groß, eine Voranmeldung sei empfehlenswert, sagte Ursula Krauth. Nach der Feier könnten die Gäste noch etwas von den schmackhaften Käsesorten mitnehmen.

Der zukünftige Verkaufsraum mit Küche ist bereits eingerichtet, wie man beim Rundgang sehen kann. Überall werden noch die Edelstahlschränke abgewaschen und geputzt.

Der Personalstamm der Käserei hat sich in den letzten Monaten - auch dank der guten Nachfrage nach den Käseprodukten aus Sindolsheim - stetig erhöht. Neben zwei Menschen mit Behinderung wird die Molkerei-Fachfrau Ursula Krauth bei ihrer Arbeit von zehn ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. Die gemeinnützige Genossenschaft, die aus christlicher Motivation betrieben wird, ist der besondere Kerngedanke. Durch das Leader-Programm wurde deshalb das Projekt mit einer Förderung von 200.000 Euro unterstützt. Die Dietmar Hopp Stiftung gab auch einen Zuschuss von 100.000 Euro.

Dass sie das Ziel dieser schönen Kirchen-Käserei mit ihrem Mann Rüdiger und den vielen freiwilligen Unterstützern erreicht hat, freut Ursula Krauth.Der Erfolg, den man am Sonntag sehen kann, gibt ihr Recht.