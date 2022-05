Buchen. (rüb) "Ich würde mir wünschen, dass wir uns die Vorzüge unserer Heimat wieder stärker bewusst machen und daraus dann im wahrsten Sinne des Wortes auch ein neues Selbst-Bewusstsein des ländlichen Raums erwächst", sagte Landrat Dr. Achim Brötel in seiner Funktion als Vorsitzender des Naturparks Neckartal-Odenwald. Unter dem Motto "Regionale Antworten auf globale Fragen" hatte der Naturpark am Freitag zu einem Pressegespräch am neuen Herkulespfad bei Hettingen eingeladen. Die Botschaft: Kurze Wege lohnen sich, sowohl beim Tourismus und bei der Freizeitgestaltung als auch beim Einkaufen.

Dafür warben neben Geschäftsführer Paul Siemes und seiner Stellvertreterin Michaela Kahl vom Naturpark Geschäftsführerin Tina Last von der TG Odenwald, die Bürgermeister Roland Burger (Buchen) und Christian Hauk (Höpfingen), Fachbereichsleiterin Sarah Wörz von der Stadt Buchen und Revierförster Bernhard Linsler.

Region hat viel zu bieten

Mit einem stilechten "Salve" begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel die Teilnehmer am Herkulespfad, einem der sechs neu eröffneten Römerpfade. "Regionale Antworten auf globale Fragen": Dies seien nicht nur große Worte. "Unser Naturpark hat in der Tat in Sachen naturnaher Tourismus, Landschaftserlebnis, nachhaltige Entwicklung und regionale Produktion unglaublich viel zu bieten."

Wer dies erkenne und dann vor allem auch für sich selbst nutzt, der entwickle ein ganz anderes Gefühl für seine Heimat. "Genau darum geht es uns", bekräftigte Brötel. "Dass wir vergleichsweise dünn besiedelt sind, ist deshalb mitnichten ein Nachteil, sondern im Gegenteil sogar ein ganz großer Pluspunkt. Im Grunde heißt das nämlich nichts anderes, als dass bei uns Natur und Landschaft noch den Stellenwert haben, der ihnen für ein nachhaltig erfülltes Leben einfach auch zukommen muss."

Modellregionen der Nachhaltigkeit

Zwar liegen gerade einmal 7 der insgesamt 106 deutschen Naturparke in Baden-Württemberg: "Das sind bei aller Bescheidenheit aber nicht nur die schönsten, sondern wir decken damit vor allem auch mehr als 36 Prozent der gesamten Landesfläche ab", sagte der Landrat. Als staatlich verordnete Großschutzgebiete leisteten die Naturparke einen zentralen Beitrag zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele. Dadurch seien die Naturparke längst Modellregionen einer nachhaltigen Entwicklung geworden. Nun wolle der Naturpark mehr Präsenz in der Fläche zeigen, erklärte Siemes.

Werbung für Naturpark-Ranger

Neben dem bemerkenswerten Engagement ehrenamtlicher Helfer brauche es aber auch hauptamtliche Kräfte. Der Landrat richtete den Blick nach Bayern, wo es in allen Naturparken hauptamtliche Naturpark-Ranger gebe. Dies wäre auch für Baden-Württemberg wünschenswert. "Wenn es uns tatsächlich gelänge, das Land von der Notwendigkeit zu überzeugen, dass auch wir solche Ansprechpartner für Fragen der Biodiversität, der Besucherlenkung und der Sensibilisierung der Bevölkerung, aber auch als wichtige Bindeglieder zur Stärkung und Stützung unserer ehrenamtlichen Naturparkführer brauchen, wäre aus unserer Sicht viel gewonnen." Geschäftsführer Siemes wies auf die für September geplante Ausbildung von Natur- und Landschaftsführern hin.

Tourismus der kurzen Wege

Die sechs neuen Römerpfade im Landkreis, die vor Kurzem eröffnet wurden, führte Brötel als perfektes Beispiel für einen "Tourismus der kurzen Wege" an. "Eigentlich sollte der Limes ja von seiner Grundidee her einmal unkontrollierte Bewegungen der Menschen hier im Grenzgebiet stoppen. Heute, knapp 1900 Jahre später, bewirkt er exakt das Gegenteil: Der Limes bewegt nämlich die Menschen." Der Landrat erinnerte an die bis 2017 zurückreichende Vorgeschichte und die Planänderung vom Limessteig zu den Römerpfaden, die auf naturnahen Wegen zu den Spuren unserer römischen Vergangenheit führten und die schon jetzt zahlreiche Fans hätten. Es handle sich dabei um ein offenes System von Rundwanderwegen: "Es können also jederzeit weitere hinzukommen" – nicht nur im Landkreis, sondern auch bei den Nachbarn in Hessen oder Bayern. Bürgermeister Burger begrüßte, dass die Römerpfade nicht nur für Touristen attraktiv seien, sondern auch für die einheimische Bevölkerung, die dadurch erleben könne, "in welch schöner Region wir leben".

Heimat kann man schmecken

Die regionale Lebensmittelerzeugung zu stärken, sei durch den Krieg in der Ukraine leider aktueller denn je – liege dem Naturpark aber schon immer am Herzen. Er verfolge deshalb den Ansatz "Schützen durch nützen". Wenn Land- und Forstwirtschaft ihre Flächen nicht mehr pflegen würden, würde unsere Kulturlandschaft ihr Gesicht entscheidend verändern: "Unsere Bauern sind ganz wichtige Landschaftspfleger!" Wer die von ihnen produzierten Erzeugnisse kauft, mache Landschaftspflege mit Messer und Gabel. Denn schon längst sei das Höfesterben auch bei uns angekommen. Dem gelte es entgegenzuwirken, etwa durch die Stärkung der Direktvermarktung – direkt vom Erzeuger auf kurzen Wegen zum Verbraucher. Brötel warb für den nächsten Naturparkmarkt am 22. Mai, in Aglasterhausen. Paul Siemes wies auf Projekte wie Brunch auf dem Bauernhof und die Vespertouren hin und stellte die neue Aktion Naturpark-Kochschule vor.

Das Konzept sieht Besuche in Kindergärten und Schulen vor, bei denen gemeinsam regionale Erzeugnisse weiterverarbeitet werden, um den Kindern ein Gespür für die Heimat und den Wert der Lebensmittel zu vermitteln. Die Jugend für die Heimat zu begeistern, sei der richtige Ansatz, bekräftigte Landrat Brötel.