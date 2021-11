Neckar-Odenwald-Kreis. (dore/ahn) Seit Mittwoch gelten bundesweit schärfere Corona-Regeln. Darunter fällt auch 3G am Arbeitsplatz: Zugang zu einem Betrieb bekommen Beschäftigte nur, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Arbeitgeber sind zur Überprüfung der 3G-Nachweise verpflichtet. Die RNZ hat bei Unternehmen aus dem Raum Buchen nachgefragt, wie sie die neue Regelung umsetzen und was sie davon halten.

> Stefan Gramlich (Abteilungsleiter Personal bei der Firma Kuhn, Höpfingen): "3G am Arbeitsplatz ist eine gesetzliche Vorgabe. Es spielt keine Rolle, was wir davon halten, wir müssen es umsetzen und das ist kein unerheblicher Aufwand für uns. Wir haben zunächst den Impfstatus unserer Mitarbeiter abgefragt. Wir haben eine Impfquote von 90 Prozent. Die Nichtgeimpften kommen etwas früher zur Arbeit und machen im Moment noch Selbsttests unter Aufsicht der Vorgesetzten. Wir werden außerdem Mitarbeiter am Montag schulen lassen, damit diese eine Zertifizierung haben und dann die Tests an den Nichtgeimpften durchführen können. Wir müssen auch schauen, wen wir ohne Probleme rausschicken können. Darunter sind aber nur ein, zwei Nichtgeimpfte. Und von ihnen ist auch schon das Signal gekommen, dass sie sich impfen lassen."

> Wolfram Fitz (Geschäftsführer bei Wohnfitz, Walldürn): "Wir nehmen die 3G-Regel am Arbeitsplatz sehr ernst und haben sie innerhalb von kurzer Zeit umgesetzt. Wir haben zwei Testzentren für unsere nicht geimpften Mitarbeiter – einmal für die Montagearbeiter und einmal für die Mitarbeiter aus Büro und Verkauf – eingerichtet. Sie werden dort von Mitarbeitern getestet, die wir kurzfristig zertifizieren haben lassen. Außerdem haben wir die Cov-Pass-Check-App heruntergeladen, über die alle Geimpften registriert wurden. Wir müssen die Situation ernst nehmen. Ich sehe das Virus als gefährlicher an, als ich es am Anfang eingeschätzt habe. Ich kann nur jedem nahe legen, sich impfen zu lassen. Anders kommen wir aus der Misere nicht raus."

> Lothar Harlacher (Betriebsratsvorsitzender bei Magna, Rosenberg): "3G am Arbeitsplatz ist ein Muss vonseiten des Gesetzgebers. Unser Unternehmen setzt diese gesetzliche Vorgabe eins zu eins um. Das heißt, dass alle Mitarbeiter seit Mittwoch nachweisen müssen, ob sie geimpft oder genesen sind. Die Mitarbeiter, die eines der Kriterien erfüllen, bekommen eine persönliche Zugangsberechtigung zum Werk, die solange gültig ist, wie der jeweilige Status aussagt. Jeder, der eines der beiden Kriterien nicht erfüllt, muss bei unserer Betriebsschwester oder bei unserem Betriebsarzt einen Corona-Test durchführen lassen.Die Kontrolle erfolgt täglich. Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, an jedem Arbeitstag einen Test abzulegen, die Kosten übernimmt Magna. Mitarbeiter, die positiv getestet werden, müssen nach Hause. Ob und wie es letztendlich mit der Lohnfortzahlung ausgeht, das wird die Zukunft zeigen, denn die Rechtslage ist aktuell noch nicht vom höchsten Arbeitsgericht entschieden. Meiner Meinung nach wird es, sobald Mitarbeiter keine Lohnfortzahlung bekommen, Beschwerden hageln, über kurz oder lang werden Gerichte darüber befinden müssen. Ein Wort noch zu der Aussetzung der Lohnfortzahlung für Nichtgeimpfte: Ich frage mich, ob in Zukunft andere Gruppen mit Krankheiten ebenfalls aus der Lohnfortzahlung genommen werden. Beispielsweise, wenn Menschen einen ungesunden Lebenswandel führen ..."

> Coralie Cicolelli (Abteilung Marketing bei der Firma Hoffmann und Krippner, Buchen): "Wir haben den Impfstatus unserer Belegschaft anhand des Impfzertifikats dokumentiert und stellen allen unseren Mitarbeitern – egal ob geimpft oder ungeimpft – einen täglichen Schnelltest kostenlos zur Verfügung. Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, einen Schnelltest vor Arbeitsbeginn durchzuführen und mit seiner Unterschrift schriftlich bei seinem Vorgesetzten zu bestätigen. Ohne negatives Ergebnis eines Schnelltests darf das Firmengebäude nicht betreten werden. Mitarbeiter, die den Status "nicht geimpft" oder "nicht vollständig geimpft" haben, müssen vor Arbeitsantritt einen zertifizierten Test mit negativem Ergebnis vorlegen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Arbeitsleben bestmöglich vor einer Corona-Infektion zu schützen. Deshalb befürworten wir die Einführung der 3G-Regel im vollen Umfang."

> Silke Schneider (Assistenz der Geschäftsführung bei der Firma Weiss, Buchen): "Negative Schnelltests sind ausreichend für den Zugang zur Arbeitsstätte. Die geimpften und genesenen Mitarbeiter wurden einmalig kontrolliert. Das Impfdatum bzw. das Ablaufdatum des Genesenennachweises ist datenschutzkonform dokumentiert. Da es vielen Kollegen nicht möglich ist, einen Testnachweis über die offiziellen Stellen zu erhalten, bieten wir den nicht geimpften Personen tägliche Testmöglichkeiten an. Derzeit pflegen die Führungskräfte eine tagesaktuelle Liste mit durchgeführten Tests. Grundsätzlich bietet Weiss allen geimpften und nicht geimpften Mitarbeitern Schnelltests an."

> Sabine Zimmermann (CCO bei der Firma AZO, Osterburken): "Wir begrüßen diese Regelung, weil dadurch Klarheit geschaffen wurde. Die 3G-Regelung stellt eine gravierende Änderung dar: Noch vor ein paar Tagen war es uns als Arbeitgeber nicht erlaubt, nach dem Impfstatus unserer Beschäftigten zu fragen. Jetzt ist es unsere Pflicht, den Immunisierungs- oder Testnachweis einzufordern und zu kontrollieren. Von diesem Beschluss bis zur Umsetzung des Gesetzes waren gerade einmal zwei Tage Zeit. Wir empfehlen auch weiterhin regelmäßiges, freiwilliges Testen auch der Immunisierten. Und wir planen weitere betriebliche Impfangebote, auch Booster-Impfungen. Geimpfte mussten ihren Immunisierungsnachweis vorlegen. Sie können wie gewohnt das Betriebsgelände betreten. Für etwa 80 Prozent unserer Mitarbeiter hat sich somit nichts verändert. Für die Nichtimmunisierten gibt es einen höheren Aufwand: Sie kommen über einen zentralen Punkt zu AZO, an dem sie sich jeden Morgen der Kontrolle unterziehen und einen Test nachweisen müssen. Da der Anteil der Nichtgeimpften relativ gering ist und viele im mobilen Arbeiten sind, funktioniert dieser Ablauf bereits seit Inkrafttreten der Neuregelung gut. Dennoch ist das Kontrollieren mit enormen Kosten- und Personalaufwand verbunden. Zugute kommt uns die Begrenzung des gesamten Betriebsgeländes. Der Zutritt ist nur an den Eingängen möglich und damit kontrollierbar.