Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) "Die wirtschaftliche Großwetterlage im Neckar-Odenwald-Kreis sieht 2019 anders aus, als wir es in den letzten Jahren gewohnt waren", fasste Christoph Schneider, Sprecher des Unternehmenskreises Buchen, beim Treffen des Unternehmenskreises zusammen. "Die Konjunktur hat sich eingetrübt", brachte es auch Dr. Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, bei der Vorstellung der IHK-Konjunkturbefragung auf den Punkt.

2019 sei für einen beachtlichen Teil der Betriebe – im IHK-Kammerbezirk wurden über 500 Unternehmen befragt – "sehr ordentlich" verlaufen. Die Erwartungen für das neue Jahr seien jedoch verhaltener, als man es in den letzten Jahren gewohnt war. "Vom Krisenjahr 2008 sind wir jedoch weit entfernt", so Nitschke. Die aktuelle Konjunktur sei eher mit den Jahren 2011 bis 2013 vergleichbar.

Der IHK-Konjunkturklimaindex ist im Vergleich zu 2018 abgefallen, vor allem die Linie der Industrie zeigt zum Jahresende hin nach unten. "In der Industrie überwiegen aktuell die negativen Einschätzungen, die durch die weltweiten Handelskonflikte bedingt sind. Stabilisierend wirken hingegen Handel und Dienstleistungsgewerbe", kommentiert Nitschke die Konjunkturumfrage.

Im Herbst 2019 bewerteten 45 Prozent der befragten Unternehmen ihre Geschäftslage als gut, 44 Prozent als befriedigend und elf Prozent als schlecht.

Auf die Frage nach ihren Erwartungen für die nächsten Monate antworteten im September 21 Prozent mit "gut", ebenfalls 21 Prozent mit "schlecht" und 58 Prozent gehen davon aus, dass die Entwicklung "gleichbleibend" verlaufen wird. 2018 hatten 27 Prozent gute Erwartungen, zwölf Prozent schlechte und 61 Prozent gingen von einer gleichbleibenden Entwicklung aus.

Vor allem in der Industrie sind die weltweiten Handelskonflikte angekommen: 26 Prozent der befragten Industriebetriebe erwarten, dass sich ihre Lage verschlechtern wird, 16 Prozent gehen von einer Verbesserung aus. "Neben den Konfrontationen zwischen den USA und China wirken sich die Auseinandersetzungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten auf die Erwartungen an das Auslandsgeschäft aus", so Nitschke.

Der Handel schätzt seine Lage positiver ein: 62 Prozent der Händler erwarten eine gleichbleibende Entwicklung, 20 Prozent eine Verschlechterung, 18 Prozent eine Verbesserung.

Die Dienstleister schätzen ihre Geschäftslage positiv ein: 26 Prozent gingen im Herbst 2019 davon aus, dass sich ihre Lage verbessern wird, 55 Prozent erwarten eine gleichbleibende Entwicklung, 19 Prozent eine Verschlechterung.

"Der langjährige Beschäftigungsaufbau geht zunächst zu Ende, die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt jedoch gut", beschrieb Nitschke dann die Situation am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote im IHK-Bezirk beträgt im September 4,1 Prozent. Im Neckar-Odenwald-Kreis nähert sich die Situation der Vollbeschäftigung: Die Arbeitslosenquote beträgt dort 3,1 Prozent.

"Im Handel und im Dienstleistungssektor sind die Beschäftigungsabsichten im IHK-Bezirk in Ordnung, im Industriebereich zeichnen sich jedoch Probleme ab. Einige Unternehmen haben mit Kurzarbeit begonnen", so Nitschke. Der Abbau von Arbeitsplätzen könne nicht ausgeschlossen werden.

Die befragten Betriebe stufen den Fachkräftemangel weiter als die größte Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung an. "Die Betriebe befürchten, Ruheständler nicht ersetzen zu können. Es ist für viele Unternehmen schwierig, für Ausbildungsplätze geeignete Bewerber zu finden", sagt Nitschke. Ein Risiko sehen die Unternehmen auch in einer Abschwächung der Binnennachfrage. "Es fällt auf, dass die Wirtschaftspolitik von den Unternehmen als Risikofaktor wahrgenommen wird. Die Bundesregierung liefert keine Punkte, die die Unternehmen als positiv bewerten", so Nitschke.

IHK-Standortleiter Dr. Andreas Hildenbrand (Mosbach) betonte, dass die Industrie im Neckar-Odenwald-Kreis die Schlüsselbranche sei: "Ein Drittel der Beschäftigten arbeitet in der Industrie", so Hildebrand.

"Der Arbeitsmarkt ist mit einer Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent im Landkreis sehr stabil. Negative Beschäftigungsabsichten sind hier bisher noch nicht angekommen." Er beleuchtete auch die Fachkräftesituation: Im IHK-Bezirk fehlen rund 32.000 Fachkräfte – auf den Neckar-Odenwald-Kreis übertragen bedeute dies, dass hier rund 3000 Stellen in Industrie, Handel und Dienstleistung unbesetzt sind. Im Landkreis reagiere man mit Ausbildung: Im Vergleich zu 2018 werden im Landkreis 2,7 Prozent mehr junge Menschen ausgebildet, während im IHK-Bezirk ein Minus von 0,3 Prozent zu verzeichnen ist.

So bewerten die Unternehmen ihre Lage:

> Klimatechnikunternehmen Aurora aus Mudau: Der Umsatz wird unter Plan liegen, aber 2018 entsprechen, sagt Michael Wirth. Für 2020 wird eine leichte Abschwächung der Konjunktur erwartet. Der Auftragsbestand ist weiterhin auf gutem Niveau.

> Bauländer Kunststoffwerk aus Schlierstadt: Beim BKW gingen im Herbst die Auftragseingänge zurück, so dass das Werk in Kurzarbeit gehen musste. Dies teilte Martin Fleischer mit. Für 2020 werden gute Auftragseingänge erwartet, die für Vollbeschäftigung und eine gute Ertragslage sorgen sollen.

> Eisengießerei Dossmann aus Rippberg: Ab Februar wird, so Jörg Doßmann, ein Minus von 20 Prozent erwartet, da sich in der Gießerei jede Konjunkturbewegung direkt auswirkt.

> Baufirma Henn aus Buchen: Der Trend zum Betongold hält an, wie Klaus Henn unterstrich. Infolge der hohen Nachfrage erschließen die Kommunen Bauplätze. Bei der Industrie ist das Bild geteilt: Während z.B. Autobauer und Zulieferer zurückhaltend sind, wollen andere Firmen im Jahr 2020 Bauprojekte realisieren.

> Mosca Elektronik und Antriebstechnik aus Buchen: 2019 verlief, so Roman Henn, für Mosca zufriedenstellend. In den neuen Geschäftsfeldern im Bereich Gebäudeautomatisierung und Elektromobilität festigten sich die Umsatzzahlen. Für 2020 rechnet Mosca mit einer stagnierenden Konjunkturentwicklung.

> Odenwälder Kunststoffwerke Buchen: Trotz drastischer Rückgangvorhersagen konnte das OKW 2019 den Umsatz relativ stabil halten. Highlight des Jahres war, so Christoph Schneider, der Einzug in das neue Bürogebäude. Auf 2020 blickt OKW optimistisch.

> Orca Gehäusetechnik Buchen: Orca konnte, so Peter Bauer, das Jahr mit einem leichten Plus abschließen. Der Rückgang in den Märkten Maschinenbau und Automatisierung konnte durch Zuwächse in der Medizintechnik sowie Mess- und Regeltechnik aufgefangen werden. Orca rechnet für 2020 mit einer stabilen Nachfrage und ist zuversichtlich.

> Perga-Plastic aus Altheim: Perga-Plastic konnte 2019 trotz Herausforderungen ein gutes Ergebnis erzielen. Die Neuausrichtung auf hochwertige Industriefolien wird weiter verfolgt. Die Prognose für 2020 ist eher verhalten.

> Sparkasse Neckartal-Odenwald: Wie bei allen Kreditinstituten wird die Null- und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank Spuren in der Gewinn- und Verlustrechnung hinterlassen. Dies teilte Martin Graser mit. Dennoch war die Geschäftsentwicklung 2019 zufriedenstellend. Im Kreditgeschäft kann ein Anstieg verzeichnet werden. Die Kundeneinlagen von Privatkunden haben sich trotz Nullzinsniveau ausgeweitet. Es wurden mehr Wertpapiere gekauft als verkauft. 2020 wird wieder von schwierigen Rahmenbedingungen geprägt sein: Digitalisierung, Regulatorik und die Geldpolitik der EZB.

> Volksbank Franken: Auch die Volksbank verzeichnet Zuwächse im Kreditgeschäft. Die Ertragslage ist, so Holger Dörr, leicht rückläufig. Durch das Wachstum im Kreditgeschäft konnte das Zinsergebnis stabilisiert werden. Der Trend zu sinkenden Ergebnissen wird aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank eine Herausforderung für die Banken in Deutschland bleiben. Die Kosten konnten auf dem Niveau des Vorjahres stabilisiert werden.