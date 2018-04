Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit Jahrzehnten engagieren sich Dieter von Helmstatt und Berthold Weigand für den Umweltschutz in der Region. Eine ihrer Tätigkeiten ist dabei die Arbeit für den Landesnaturschutzverband (LNV). Was man sich darunter vorzustellen hat, erläutern sie im Gespräch mit der RNZ. Auch über Erfolge, Fehlschläge und die große Herausforderung des Insektensterbens geben die beiden Auskunft.

RNZ: Wer sich seit so langer Zeit für Umweltschutz einsetzt, hat sicher eine besondere Affinität zur Natur. Wie kamen Sie auf die Natur?

Berthold Weigand: Als Sohn eines Kleinbauern in Walldürn war ich schon als Kind viel draußen unterwegs. Aber da standen Nutzen und Ertrag im Vordergrund. Mit 30 Jahren vermittelte mir mein Schwiegervater Artenkenntnisse. Das hat bei mir den Schalter umgelegt. Über den Biotopschutz kam ich zum Nabu (Naturschutzbund Deutschland). Vor 30 Jahren zog ich dann nach Buchen. Dort kam ich in die BUND-Gruppe (Bund für Umwelt- und Naturschutz) und war 24 Jahre der Vorsitzende der Ortsgruppe.

Dieter von Helmstatt: Bei mir hat uns meine Mutter schon früh auf die Orchideen aufmerksam gemacht, die in den Weinbergen blühten. Das war aber verschüttet, bis ich mit 30 Jahren wieder eine Orchidee blühen sah. Dadurch beschäftigte ich mich mit dem Thema und wollte zusammen mit Freunden etwas unternehmen. Deshalb gründeten wir 1986 eine Nabu-Gruppe in Haßmersheim. Zum Landesnaturschutzverband kam ich, als Christian Thumfart 1990 nicht mehr Kreissprecher sein wollte. Da sprang ich in die Bresche. Zwischenzeitlich war es mir etwas zu viel neben meinem Beruf, aber seit 2011 teile ich das Amt mit Berthold Weigand.

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist ja riesig. Wie betreut der Landesnaturschutzverband solch ein großes Areal?

Helmstatt: Wir haben es uns aufgeteilt in die Altkreise. Ich bin im Altkreis Mosbach, Berthold im Altkreis Buchen unterwegs.

Weigand: Allein schon die Fahrzeiten sind umfangreich.

Anders als der Nabu oder BUND, ist der Landesnaturschutzverband nicht so bekannt vor Ort. Welche Aufgaben und Strukturen hat diese Institution?

Helmstatt: Der LNV wurde vor über 30 Jahren als Dachorganisation von ehrenamtlichen Naturschutzgruppen gegründet; zunächst vor allem vom Nabu und BUND. Wir haben in Stuttgart eine recht schlagkräftige Geschäftsstelle und werden auch finanziell vom Land unterstützt. Mittlerweile gehören auch z.B. der Landesjagdverband oder der Fischereiverband dazu.

Weigand: Auch wenn Nabu und BUND mittlerweile nicht mehr beim LNV dabei sind, kooperieren wir vor Ort häufig. Und es hat durchaus Vorteile, wenn auf regionaler Basis drei verschiedene Verbände aktiv sein können. Da ist dann manches nicht so stromlinienförmig.

Wie sieht denn die Arbeit des LNV ganz konkret aus?

Helmstatt: Wir erstellen gemeinsam Stellungnahmen zu geplanten Vorhaben, etwa bei der Umwandlung der Mosbacher Kaserne, wo künftig die Inast-Zentrale errichtet werden soll.

Mit Erfolg?

Helmstatt: Unsere Stellungnahme ist abgebügelt worden. Man muss auch einstecken können. Wir können nicht immer die Welt verändern.

Weigand: Es geht manchmal nur in ganz kleinen Schritten.

Gibt es auch Erfolge für die Natur zu verzeichnen?

Helmstatt: Durchaus. So sollte das ganz kleine Sträßchen zwischen Kälbertshausen und Bargen ausgebaut werden. Da wurde gleich mit der Planung mit dem Aufreißen begonnen. Glücklicherweise war kurz zuvor ein neues Biotopschutzgesetz verabschiedet worden, und ich konnte die Hecken bewahren. Als ich von den Bauarbeiten hörte, schrieb ich dem Straßenbauamt einen Brief. Darauf wurde alles einberufen und umgeplant. Das war etwas, wo man sich sagt: Es ist nicht alles umsonst.

Weigand: Dank meines Anrufs beim Regierungspräsidium konnte ich beim dreispurigen Ausbau der B27 zwischen Buchen und Walldürn erreichen, dass immerhin nachträglich eine Leiteinrichtung für Amphibien eingebaut wurde. Allerdings musste man während des Baus umplanen. Der LNV konnte zudem erreichen, dass Gelder für die Leiteinrichtung an der Parallelstraße umgeleitet wurden. Allerdings hätte man bei einer frühzeitigen Einbindung des Naturschutzes alles ganz anders machen können. Aber immerhin hatten wir durch den LNV hier handfeste Vorteile.

Mit welchen Themen beschäftigen sie sich im Moment?

Weigand: Es gibt viele Flurneuordnungsverfahren, etwa im Wald von Bödigheim. Aber auch in anderen Ortschaften wird immer etwas geändert. Wir schauen, dass bestehende Gesetze auch umgesetzt werden. Eigentlich soll eine Flurneuordnung einen ökologischen Nutzwert haben. Aber das Wie ist mitunter umstritten.

Helmstatt: Die landwirtschaftlichen Bedingungen haben sich verändert. Es gibt immer weniger, dafür größere Betriebe. Die Fahrzeuge sind größer geworden und benötigen neue, breitere Feldwege. Es gibt aber nicht nur Flurbereinigungen, die ein leichteres Arbeiten der Landwirte ermöglichen sollen, sondern auch welche, die nur dem Straßenbau dienen, etwa bei der Transversale.

Woher erhalten Sie ihre Vorab-Informationen?

Weigand: Bei der Bödigheimer Waldflurbereinigung bekommt man riesige Karten, damit muss man klarkommen.

Helmstatt: Der Wege- und Gewässerplan zeigt, wie es später aussehen soll. Wir dürfen dann mitreden, mitdiskutieren. Der LNV ist Träger öffentlicher Belange und muss immerhin gehört werden. Ich bekam auch den Teilregionalplan Windenergie Region Rhein-Neckar vorgelegt. Darin wird auch festgelegt, wo über Jahre hinaus neue Siedlungsschwerpunkte entstehen sollen, wo sich Bodenschätze befinden. Wenn man das bekommt, ist das ein dickes Buch. Das übersteigt oft auch unsere Kapazitäten.

Weigand: Man könnte da einige Arbeitsstellen schaffen, um alles abzuarbeiten.

Helmstatt: In den 1990er-Jahren hatten wir viele Hochwasserrückhaltebecken zu bearbeiten. Ich werde auch gefragt, wenn eine Gemeinde ein Neubaugebiet entwickelt.

Wie gehen Sie mit Misserfolgen um?

Weigand: Beim Radweg nach Oberkessach, da gab es über 400 Meter einen guten Schotterweg, der war besser als der spätere Asphaltweg. Ich habe meine Meinung dargelegt. Aber es überzeugte nicht. Man muss auch einstecken können. Ich lasse das dann auf sich beruhen. Und tröste mich mit erreichten Erfolgen.

Helmstatt: Es gibt auch Dinge, da sehe ich gleich, dass ich keine Chance habe. Dann gebe ich keine Stellungnahme ab. Glücklicherweise haben wir seit vier Jahren den Landschaftserhaltungsverband, der ist an das Landratsamt angegliedert und jeweils zu einem Drittel paritätisch mit Kommunen, Landwirten und Naturschützern besetzt. Hier sind zwei komplette hauptamtliche Stellen neu geschaffen worden. Dadurch passiert auch draußen mehr. Diese Arbeit ist sehr wertvoll. Da sieht man, dass der Naturschutz einen höheren Stellenwert bekommen hat. Das hat mir auch neuen Schwung gegeben.

Ein Ausblick zum Schluss: Wo drückt derzeit der Schuh am meisten?

Weigand: Man kann Naturschutz nicht ohne die Landwirte machen. Aber es ist ein Riesenproblem, wie viele Flächen mit Pestiziden behandelt werden. Das Insektensterben ist ein ganz brutales Signal. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern mindestens schon zwölf.

Helmstatt: Eigentlich steht man vor einer Wand. Man weiß nicht, wie man umsteuern kann. Es werden immer wieder Versuche unternommen, mit Blühflächen oder Wiesennutzung. Da sieht man sofort Erfolge, da ist wieder mehr Leben da. Das müsste aber noch weiter gehen, gerade auch in der konventionellen Landwirtschaft. Ich hoffe auch auf EU-Gelder. Ab 2020 könnte die EU hier neue Zeichen setzen.