Professor Rainer Klein ist Leiter des Studiengangs Mechatronik an der DHBW Mosbach und beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit Elektromobilität. Am Freitag will er auf einer Kundgebung in Buchen für eine gerechte und konsequente Klimapolitik eintreten.

Von Horst Berger

Neckar-Odenwald-Kreis. "Eine bessere Welt ist möglich." So werben die Verantwortlichen von "Fridays for Future" und dem Bündnis Klimaschutz im Neckar-Odenwald für den globalen Klimastreik am Freitag, 24. September. Dabei wollen die Aktivisten – vor allem mit Blick auf die Bundestagswahl – gemeinsam für eine gerechte und konsequente Klimapolitik stehen.

Nachdem sich Mosbach bereits mehrfach an solchen Kundgebungen beteiligt hatte, beteiligt sich nun auch Buchen an dieser koordinierten Aktion. Jeweils um 17 Uhr ist in Buchen der Treffpunkt auf dem Wimpinaplatz vor dem neuen Rathaus und in Mosbach am Bahnhof Mosbach (West). In beiden Städten schließen sich Kundgebungen an. Professor Rainer Klein, der in Buchen sprechen wird, äußert sich gegenüber der RNZ im Interview.

Herr Professor Klein, Sie sind Leiter des Studiengangs Mechatronik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach. Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit dort ist die E-Mobilität. Wieso gibt es bei diesem Thema so viel Aufklärungsbedarf?

Der Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor als Antrieb stellt einen epochalen Technologiewandel dar, vergleichbar mit der Erfindung der Dampfmaschine. Ein Wandel bedeutet aber Veränderung, den Ersatz des bisherigen. Dass dies natürlich nicht allen gefällt (insbesondere denen, die mit der alten Technologie ihr Geld verdienen), liegt auf der Hand. Man kann das Diktum von Clausewitz erweitern als "Wirtschaft ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln". Dies führt dazu, dass alle Mittel erlaubt scheinen. Also versucht man, durch bewusste Lügen, falsche Informationen, das Neue zu diskreditieren. Das ist nichts Neues und ein bewährtes Mittel. Seit Trump hat es nur einen neuen Namen: Fake-News.

In Ihrem Vortrag "Mythen der Elektromobilität" widersprechen Sie aus fachlicher Sicht zehn gängigen Vorurteilen. Können Sie das kurz erläutern?

Für mich als Ingenieur waren die Vorteile der Elektromobilität gegenüber dem Verbrennungsmotor sowohl unter technischen als auch unter Rohstoff- und Umweltaspekten so offensichtlich, dass ich nicht verstehen konnte, warum das nicht von allen so gesehen wird. Im Gegenteil, von vermeintlichen "Experten" wurde sogar mit "Studien" dargelegt, dass der Elektroantrieb sogar mit mehr Kohlendioxidemissionen verbunden sein soll als der Verbrennungsmotor. Nachdem echte Experten dies mit seriösen Studien widerlegt hatten, waren es dann die Rohstoffe, die für die Batterien benötigt werden, die bei der Förderung den Bauern das Wasser für die Felder nähmen, oder die vermeintlich völlig unzureichende Reichweite der Elektrofahrzeuge oder dass es gar nicht genug Strom für die Elektromobilität gäbe ...

Welche Absicht steckt Ihrer Meinung nach hinter diesem bewussten Verbreiten von Falschinformationen?

Ich habe dies die Mythen der Elektromobilität genannt, die nur mit einem Ziel in die Welt gesetzt wurden: den Wandel zur Elektromobilität zu verhindern und den Verbraucher zu verunsichern.

Wie kann man gegen solche gezielten Desinformationskampagnen vorgehen?

Ich habe mir die in den Medien und Diskussionen am häufigsten angeführten Mythen herausgegriffen und die tatsächlichen Fakten recherchiert, eigene Berechnungen angestellt und in einem Vortrag zusammengefasst. Die "Mythen der Elektromobilität" habe ich dann an der Hochschule im Rahmen unseres "Studium Generale", das für die interessierte Öffentlichkeit offen ist, präsentiert. Der Vortrag wurde zudem aufgezeichnet und auf unserem Youtube-Kanal online gestellt. Ich war wirklich überrascht von dem Interesse und der überwiegend positiven Resonanz. Das Video wurde bisher über 74.000 Mal angesehen. Wenn man auf Youtube nach "Mythen der Elektromobilität" sucht, findet man den Vortrag leicht.

Im Februar waren Sie Gesprächspartner der grünen Landtagskandidatin Amelie Pfeiffer in der Onlineveranstaltung "Bietet die Verkehrswende auch Chancen für den heimischen Mittelstand?". Wie kam es zu dem Kontakt?

Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie es zu dem Kontakt kam. Ich glaube, Amelie Pfeiffer hat meinen Vortrag gesehen. Sie hat mich jedenfalls gebeten, ob ich an der Online-Veranstaltung von Annette Reif teilnehmen würde. Ich habe das Angebot gerne angenommen und hoffe, durch meinen Beitrag weitere Argumente für die Notwendigkeit der Mobilitätswende zum Elektromotor geliefert zu haben.

Am Freitag werden Sie im Rahmen des globalen Klimastreiks gegen 17.30 Uhr auf der Buchener Kundgebung sprechen. Was motiviert Sie dazu?

Der Wandel zur Elektromobilität ist eigentlich nur ein kleiner, noch nicht vollzogener Schritt in die richtige Richtung, denn der Weg, auf den wir uns unbedingt begeben müssen, ist der Energiewandel – und zwar sehr, sehr schnell.

Die AfD-Bundestagskandidatin aus der Region leugnete jüngst in der RNZ, dass der Mensch nachweislich für den Wandel des Klimas verantwortlich ist. Wie stehen Sie zu solchen Behauptungen?

Ich habe als Wissenschaftler absolut keinen Zweifel an der Tatsache und den Ursachen des aktuell stattfindenden Klimawandels. Die Forschungsergebnisse, die Fakten sind eindeutig – auch wenn die Klimaentwicklung und ihre Einflussfaktoren ein sehr komplexes System sind, das Vorhersagen naturgemäß erschwert. Die Vorhersagen der vergangenen Jahre sind inzwischen leider Realität geworden und eigentlich für jeden spürbar. Um den globalen Klimawandel zu verhindern, ist es vermutlich schon zu spät, aber vielleicht haben wir noch eine Chance, ihn und die Folgen für uns alle etwas abzumildern.

Warum hat es die Menschheit überhaupt so weit kommen lassen?

Seit einer Million Jahren nutzt der Mensch das Feuer. Er nutzt das Feuer, um sich seine Nahrung zuzubereiten oder um sich in kalten Nächten, wenn die Sonne für ihn nicht scheint, daran zu wärmen. Seit einer Million Jahren hat sich daran nichts geändert, seit einer Million Jahren ist das Verbrennen von brennbaren Stoffen unsere Hauptenergiequelle. Es ist Zeit dies zu ändern.

Ist eine solche radikale Umstellung überhaupt möglich?

Die zwingend notwendige Energiewende ist ebenso ein Technologiewandel wie die Elektromobilität – mit vergleichbaren Interessenskonflikten, die aber im Kern ausschließlich monetärer Natur sind. Aus diesen Gründen gibt es vergleichbare Widerstände und "Mythen der Energiewende". Es ist technologisch grundsätzlich kein Problem, auf eine 100-prozentige regenerative und sichere Energieversorgung umzustellen.

Gegner der Energiewende führen oft an, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien Arbeitsplätze vernichtet. Sind solche Rechnungen stimmig?

Statt konsequent auf regenerative Energieerzeugung umzustellen, stellt der Bund unter dem Vorwand, 20.000 Arbeitsplätze in der deutschen Kohleförderung zu erhalten, 40 Milliarden Euro Fördermittel für diesen Bereich bereit. In der Solar- und Windenergiebranche sind dagegen aktuell über 150.000 Beschäftigte tätig. Durch die solar- und windenergiefeindliche Gesetzgebung wurden seit 2011 in der Solarindustrie 100.000 Arbeitsplätze vernichtet. In der Windenergiebranche sind es seit 2017 etwa 26.000 Arbeitsplätze weniger.

Welche Botschaft möchten Sie Ihren Zuhörern am Freitag mit auf den Weg geben?

Ich bin beschämt, dass mit Greta Thunberg ein 17-jähriges Mädchen aktiv werden musste, um uns die Augen für etwas zu öffnen, was wir seit Jahrzehnten wissen, dulden und aktiv betreiben. Eine Million Jahre Feuer als Hauptenergiequelle sind genug. Die Erde gehört uns nicht, wir sind Gäste, wir müssen denken, wir müssen handeln, das ist meine Motivation.