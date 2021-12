Die Müllgebühren für Privathaushalte steigen im Jahr 2022 noch einmal an. Allerdings nicht in dem hohen Maße wie 2020, als die neue Biotonne eingeführt wurde. Grafik: Andreas Hanel

Neckar-Odenwald-Kreis. (joc) Die Abfallgebühren für Privathaushalte im Kreis werden im nächsten Jahr steigen. Bei der Sitzung des Kreistags am Montag wurde dies von Landrat Dr. Brötel und KWiN-Vorstand Dr. Matthias Ginter mit aufgelaufenen Kostenunterdeckungen aus den Vorjahren von über einer Million Euro, dem Anstieg der Restmüllmenge und allgemeinen Kostensteigerungen begründet. In der Runde der Fraktionen wurde die vorgesehene Erhöhung von einigen Rednern kritisch gesehen. Dies spiegelte sich auch in der anschließenden Abstimmung wieder: Der Kreistag sprach sich schließlich bei neun Nein-Stimmen und einer Enthaltung für den Erhöhungsvorschlag der Verwaltung aus. Die förmliche Beschlussfassung über die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 erfolgte dann in der Verwaltungsratssitzung der KWiN, die sich unmittelbar an die Kreistagssitzung anschloss.

Ein Rechenbeispiel: Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem 60-Liter-Gefäß steigen die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2022 um 4,4 Prozent an. Bei einem 80-Liter-Gefäß beläuft sich die Erhöhung bereits auf 4,7 Prozent und bei einer 240-Liter-Tonne schon auf 5,8 Prozent. Die Spanne des Gebührenanstiegs reicht bei den einzelnen Varianten von mindestens 3,2 bis maximal 5,8 Prozent (siehe auch Schaubild Gebührenentwicklung).

> Neue Kalkulation: Neu kalkuliert wurden die Haushaltsgrundgebühr und die Behältergebühren: So steigt die haushaltsbezogene Grundgebühr von 94,96 Euro/Jahr auf 96,68 Euro/Jahr (+ 1,8 Prozent) an. Die behälterbezogenen Leistungsgebühren steigen um 6,6 Prozent (60-Liter-Gefäß bisher 108,99 Euro, ab 2022: 116,24 Euro – 80-Liter-Gefäß bisher 145,33 Euro, ab 2022: 154,99 Euro – 120-Liter-Gefäß bisher 217,99 Euro, ab 2022: 232,49 Euro – 240-Liter-Gefäß bisher 435,98 Euro, ab 2022: 464,98 Euro).

Dagegen bleiben die Gebühren für den Kauf eines Restmüllsacks, für einen Gefäßumtausch sowie für (Container)-Zusatzleerungen gegenüber dem Vorjahr unverändert. Auch die Abrechnungspreise für Anlieferungen auf den Wertstoffhof "Sansenhecken" und auf die Bodenaushubdeponien bleiben konstant.

> Die Gebührenkalkulation: Vorgestellt wurde von Dr. Ginter am Montag auch die Gebührenkalkulation in der Abfallwirtschaft für 2022. Im Zuge der Einführung zahlreicher Neuerungen ab dem Jahr 2020 (wie die flächendeckende Einführung der Bioenergietonne oder die Einführung einer Verpackungstonne) hätten sich auch gravierende Änderungen im Gebührensystem ergeben. Die allein auf die Größe der Restmülltonne bezogene Abfallgebühr bisheriger Prägung sei seitdem von einem neuen Gebührensystem aus Grundgebühr und Leistungsgebühr abgelöst worden, was teilweise mit einer deutlichen Gebührensteigerung einhergegangen sei. Nach den ersten beiden Jahren könne, so die federführende Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN), allerdings festgestellt werden, dass sich das neue Modell in der Praxis bewährt habe.

In der Gebührenkalkulation für 2022 seien weitere Faktoren zu berücksichtigen gewesen: So hätten sich in den Vorjahren Kostenunterdeckungen ergeben. Diese betragen allein aus den Jahren 2019 und 2020 rund 1,01 Millionen Euro. In Anlehnung an das Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG) habe die KWiN die Gebühren allerdings kostendeckend zu kalkulieren bzw. innerhalb einer fünfjährigen Frist auszugleichen – so sah die Empfehlung des Rechnungsprüfungsamts des Kreises die Gebührenanpassung vor.

Auch die Entwicklung der Restmüllmengen habe Auswirkungen auf die neuen Gebühren: Im Zuge der kreisweiten Einführung der Bioenergietonne seien im Gegenzug dazu rückläufige Restmüllmengen eingeplant worden. Tatsächlich sei dies aber anders gekommen. Die Restmüllmenge sei nämlich weiter angestiegen. Aufgrund dieser Entwicklung könne man daher auch nicht mit einem Rückgang der Entsorgungskosten (Verbrennung) beim Restabfall rechnen.

Schließlich müsse man bei der Gebührenkalkulation auch die allgemeinen Kostensteigerungen berücksichtigen. So liege die Inflationsrate laut Statistischem Bundesamt in Deutschland im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat bei plus 4,5 Prozent. Dies schlage auch auf die Entsorgungskosten durch.

Durch die vorgeschlagene Gebührenerhöhung könne 2022 von den bislang aufgelaufenen Vorjahresverlusten ein Teilbetrag in Höhe von 530.000 Euro abgedeckt werden, hieß es am Montag. Es verbleibe nach dem derzeitigen Stand Ende 2022 somit also noch ein rechnerischer Verlustvortrag von 482.812 Euro.