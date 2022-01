Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Sonnenberg, Waldschlössel, Zapfenglück und Bachgeflüster sind die klangvollen Namen, die die vier Trekking-Camps tragen, die es seit August im Neckar-Odenwald-Kreis gibt. "Endlich hat man die Möglichkeit, im Odenwald zu wandern und anschließend sein Zelt im Wald aufzuschlagen. Vielen Dank dafür!", war ein Eintrag in einem Gästebuch, das der Naturpark Neckartal-Odenwald, der die Camps ins Leben gerufen hat, seinen Gästen zur Verfügung stellte.

Rund 350 Camper wurden in der ersten kurzen Saison von Mitte August bis Ende Oktober verzeichnet, nun beginnt die Auswertung und Nacharbeit. Allgemein sind die beiden Projektmanager Kerstin Pohl und Christoph Maretzek, die viel Zeit und Hingabe in den Aufbau der Trekking-Camps steckten, mit dem Ergebnis zufrieden. "Wir hatten eine Auslastung von ungefähr 25 Prozent", erzählt Pohl. Das sei für die erste Saison ein gutes Ergebnis, man wolle ja auch keinen Sturm auf den Odenwald auslösen. "Aber es ist noch Luft nach oben. Für die kommende Saison, die im Mai starten soll, haben wir uns das Ziel von 50 Prozent Auslastung gesetzt."

Für Maretzek ist wichtig, dass das Konzept diejenigen erreicht hat, die man erreichen wollte. Dabei habe man den Fokus nicht auf einzelne Gruppen gelegt, sondern eine bestimmte Gesinnung ansprechen wollen: "Es geht bei den Camps nicht um Abenteuer, raus aus der Zivilisation und Survival. Das gibt der Odenwald auch gar nicht her. Wir zielen auf das Bedürfnis der Menschen nach Ruhe, Natur, Geschichte, Kultur und Kulinarischem ab. Wer unser Angebot nutzt, sucht nach Entspannung", verrät der selbstständige Outdoor-Trainer und -experte.

"Wir haben einen irrsinnigen Wert vor der Tür liegen, dessen sich viele oft gar nicht bewusst sind", meint auch Tina Last, Geschäftsführerin der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO), die die neuen Camps ebenfalls bewirbt. "Gerade für Kommunen, die im Neckar-Odenwald-Kreis touristisch nicht im Mittelpunkt stehen, ist das ein tolles Angebot und ein gutes Instrument zur Besucherlenkung", fügt sie hinzu. Dieser Aussage schließt sich auch Kerstin Pohl an: "Durch die Trekking-Camps lässt sich der Tourismus ohne allzu großen Aufwand für die Kommunen gut fördern. Wir konnten dort, wo noch nicht so viel ist, etwas Neues schaffen und bieten sowie auch in diese Teile des Naturparks zahlreiche Besucher lotsen."

Bislang beteiligen sich Elztal, Limbach, Buchen und Walldürn an dem Projekt. "Wichtig ist, dass die Gemeinden hinter dem Projekt stehen und Engagement vonseiten des Forsts und Bauhofs mitbringen", sagt Pohl. Sowohl sie als auch Last heben explizit die Bedeutung der Ehrenämtler hervor, ohne die die Projekte nicht realisiert werden könnten: "Die Betreuer der Camps wurden geschult und als Teil des Systems etabliert. Ohne ihren Einsatz könnten die Plätze nicht bestehen."

Auch Christoph Maretzek hat in seiner Freizeit viel Zeit in den Aufbau der Camps gesteckt. Immer wieder nachgebessert, in Limbach kontinuierlich die "Hütte" renoviert. Beständig ist er am Ausbessern, da er weiß, wie sehr die Nutzer und Kommunen das Angebot zu schätzen wissen. Während manche Beschwerden, wie beispielsweise über "Mäuse im Wald", den Projektleitern ein Lächeln abringen, werden andere Anregungen durchaus ernst genommen. "Einiges ist nun mal erfahrungsbedürftig", erklärt Maretzek.

So will er nun die Zeltstellplätze in Walldürn etwas größer gestalten, ein Toilettenhäuschen abschleifen und neu streichen, damit es sich besser in die Umgebung einfügt, eine Karte erstellen, an welchen Stellen Wanderer ihre Trinkwasservorräte auffüllen können und einen Eisenträger zum Holzbruch für Feuerholz in den Boden einlassen. "Wir haben aber nur kleinere Mängel festgestellt, bei denen wir jetzt baulich etwas nachtakten müssen", fasst Pohl zusammen.

Eine größere Anpassung bzw. Einebnung will die Gemeinde Limbach selbst vornehmen. "Es gingen vermehrt Hinweise darauf ein, dass der Zeltplatz in Wagenschwend etwas uneben ist", verrät Ortsvorsteherin Mirjam Mertes-Schmitt. Hier soll der Bauhof vor Start der neuen Saison für Abhilfe sorgen. "Die Trekking-Plätze sind uns wichtig und wir wollen, dass sich die Nutzer hier wohlfühlen und wiederkommen", begründet sie die Entscheidung der Gemeinde.

Nicht nur in der Natur, auch im virtuellen Raum wird noch einmal nachgebessert. Maretzek will die Internetseite überarbeiten, die Darstellung der Texte anpassen, neue Bilder hochladen und die Aufarbeitung für das Smartphone ansprechender gestalten. "So was ist ,Winterarbeit‘", meint er. Auch die Buchung soll laut Pohl zur neuen Saison besucherfreundlicher werden: "Bislang haben wir erst PayPal und anschließend standardmäßige Überweisungen als Bezahlsystem genutzt. Das hat sich aber als problematisch erwiesen, da die Überweisungen lange dauerten und somit Buchungsbestätigungen zu spät rausgingen. Im kommenden Jahr werden die Buchungen über einen Generalanbieter laufen und es soll verschiedene Bezahlmöglichkeiten geben, um es für alle einfacher zu machen."

Ebenfalls "Winterarbeit" ist die Erstellung eines neuen Konzepts, über das sich Pohl und Maretzek jedoch noch ausschweigen. Lediglich, dass etwas in der "Pipeline" sei, lassen sie durchblicken. "Wir entwickeln die Camps mit Augenmaß weiter. Dabei ist es hauptsächlich von der Lust der Kommunen abhängig, wer sich zukünftig beteiligen möchte", berichtet Pohl. Wichtig sei dem Naturpark Neckartal-Odenwald die "schrittweise Entwicklung, die Schritt hält mit der Entwicklung des Tourismus im Odenwald".

Zunächst wolle man das Angebot in der Region und etwas darüber hinaus bekannt machen. Ihre Unterstützung dafür hat die Touristikgemeinschaft Odenwald bereits zugesagt. Was die Besucher von überall her anlockt, wissen die Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises längst zu schätzen: Wälder, Felder, Flusstäler, kleine Schluchten und Höhenzüge – und ganz besonders Ruhe, Entspannung, gutes Essen und einen atemberaubenden Sternenhimmel abseits der Lichtverschmutzung in den Städten.

Info: Die Buchung der Trekking-Camps für die Saison 2022 wird im März unter www.trekking-odenwald.de/buchung/ freigeschaltet.