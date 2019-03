Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) "Wie eine Bombe hat es eingeschlagen", berichtete der Besitzer eines Hauses gegenüber dem Buchener Krankenhauses. Der Ast eines Baumes aus dem angrenzenden Wald ist am Sonntagnachmittag um 17.30 Uhr auf das Hausdach gefallen. Verantwortlich dafür war das Sturmtief "Eberhard", das über Deutschland hinwegfegte. Der Dachschaden war allerdings zum Glück eine Ausnahme - im Großen und Ganzen ist der Neckar-Odenwald-Kreis glimpflich davongekommen.

"Meine Tochter war gerade im Spielzimmer, das direkt unter dem Dach ist", sagte der geschädigte Hausbesitzer. Glücklicherweise sei aber nichts passiert. "Der Baum ist vom Dach gerollt und ist zwischen Haus und Carport stecken geblieben. Der Förster musste ihn dann herausschneiden."

Bäume sind auch anderswo im Kreis umgefallen - zum Beispiel auf die Straßen. "Das waren unsere Haupteinsätze", informierte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr. Zu 35 Einsätzen sei die Feuerwehr gerufen worden, darunter auch die aus Mudau, Buchen oder Walldürn.

"Wichtig ist, dass es keine Toten und keine Verletzen gegeben hat", meinte der Kreisbrandmeister. Außer der Feuerwehr seien auch zahlreiche Straßenmeistereien und Mitarbeiter von Bauhöfen im Einsatz gewesen. Zudem seien auch einige Privatleute und der Wald vom Sturm, der mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 110 Kilometern pro Stunde getobt hätte, betroffen gewesen.

Besonders im Wald knickte der Sturm einige Bäume um. Foto: Joachim Casel

Ordentlich wütete das Sturmtief wohl auch in etwas höher gelegenen Waldregionen, besonders die Flachwurzler-Bäume konnten dem starken Wind oftmals nicht trotzen und wurden samt Wurzeln aus dem Erdreich gerissen. Aber auch groß gewachsene Bäume mit teilweise sogar schon recht üppigem Stamm, deren Wurzeln hielten, wurden vom Sturm umgeknickt, sodass nur noch ein kahler Stumpf zurückblieb. Besonders betroffen waren Höhenregionen, insbesondere im Bauland.

Allerdings seien die Schäden im Wald insgesamt nicht groß, wie Martin Hochstein von der Forstbetriebsleitung Adelsheim auf Anfrage der RNZ berichtete. Im Gesamtgebiet Rosenberg seien nach Schätzungen insgesamt 500 Festmeter Holz beschädigt worden. Aber: "Es hätte deutlich schlimmer kommen können."

Dies ist der allgemeine Tenor, das Sturmtief Eberhard scheint auf den ersten Blick nichts Gravierendes verursacht zu haben.

Auch in der Nachbarschaft des Neckar-Odenwald-Kreises verlief es einigermaßen glimpflich. Überwiegend handelte es sich bei den Einsätzen um umgestürzte Bäume, die auf Fahrbahnen lagen, herumfliegende Gegenstände und Verkehrszeichen, wie es in einer Meldung der Polizei heißt. Im Ortsteil Hofstetten von Lauda-Königshofen wurde ein gesamtes Scheunendach abgedeckt und hierbei die Stromleitung heruntergerissen. In Pfedelbach im Hohenlohekreis wurde ebenfalls ein Dach abgedeckt. Auf dem Judenfriedhof in Schöntal-Berlichingen brannte am Sonntagabend ein Baum, der hatte sich vermutlich durch den Funkenflug aus einer nahegelegenen Feuerstelle entzündet.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es außerdem am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr zwischen Gundelsheim und Obergriesheim, bei dem ein Mercedes bei einem Überholvorgang von einer starken Windböe erfasst und nach rechts auf einen Fiat gedrückt wurde. Das Ergebnis waren zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von geschätzt 15.000 Euro.