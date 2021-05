Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) "Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit" lautete das Motto der 63. Aktion Dreikönigssingen. Dabei wurde auf das Schicksal von Mädchen und Jungen aufmerksam gemacht, die mit nur einem Elternteil, bei Großeltern oder in Pflegefamilien aufwachsen, weil ihre Eltern im Ausland arbeiten. Schätzungsweise zufolge sind allein in der Ukraine, Beispielland der Sternsingeraktion 2021, zwei Millionen Kinder von Arbeitsmigration betroffen.

In diesem Jahr konnte die Sternsingeraktion, die als größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder weltweit bekannt ist, wegen der Corona-Pandemie in gewohnter Weise nicht stattfinden. Dennoch konnte das Dekanat Mosbach-Buchen das sehr gute Gesamtergebnis in Höhe von 138.783,73 Euro erreichen. Dekan Johannes Balbach freut sich sehr über das große Engagement und die Kreativität aller Helfer in den Seelsorgeeinheiten. Er dankt allen, die durch ihre Spende ein Zeichen der Solidarität mit den benachteiligten Kindern in der Ukraine gesetzt und die Sternsingeraktion 2021 unterstützt haben.

Die Sternsinger-Aktion-Teams zeigten sich in den Seelsorgeeinheiten sehr kreativ. Es wurden Päckchen und Tüten gepackt, in denen der Aufkleber mit dem Segensgebet und ein Flyer gelegt wurden. Ein Teelicht, ein "Stern von Betlehem" sowie Weihrauch waren Beigaben. Dies konnte man sich in den Kirchen abholen. Es gab auch viele Helfer, die die Gaben kontaktlos in den Briefkästen verteilten. So wurden auch die Segenssprüche an den Haustüren kontaktlos in Seelsorgeeinheiten erneuert und mit einem Brief im Briefkasten darauf aufmerksam gemacht. In den örtlichen Geschäften, bei Bäckern, Metzgern sowie in Apotheken standen Sternsinger-Kässchen. Es gab Videobotschaften auf der Homepage, in denen Sternsinger ihren Spruch aufgesagt haben. Nicht zuletzt wurden die Gottesdienste gestreamt. Dort wurde die Friedensbotschaft der Sternsinger in die Häuser weitergegeben.