An besonderen Orten wie der Burgruine Wildenberg bei Preunschen führt der Nibelungesteig vorbei. Das Erkennungszeichen des preisgekrönten Fernwanderwegs ist das rote N auf weißer Schrift. Fotos: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) In den kommenden Wochen wird der Deutsche Wanderverband (DWV) über 100 Wanderwege und zwei Regionen aus elf Bundesländern virtuell mit der Urkunde "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" beziehungsweise "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" auszeichnen. Die Zertifizierungen stärken die regionale Wirtschaft – während der Corona-Pandemie ein besonders wichtiges Signal. Unter den ausgezeichneten Wanderwegen ist auch der 130 Kilometer lange Nibelungensteig, der von Zwingenberg an der Bergstraße bis nach Freudenberg am Main führt und bei Mudau auch den Neckar-Odenwald-Kreis durchkreuzt.

Im Lauf von mehr als 50 Tagen werden ab dem heutigen Freitag täglich um 9.30 und um 16 Uhr zwei frisch zertifizierte Wege auf dem Facebook-Kanal von "Wanderbares Deutschland" online porträtiert. Liane Jordan, beim DWV zuständig für die Qualitätsinitiative "Wanderbares Deutschland": "Neben diesen Porträts gibt es eine Bilderschau der ausgezeichneten Wege auf dem Youtube-Kanal des Deutschen Wanderverbands. Außerdem sind die Wege mit ausführlichen Informationen auf www.wanderbares-deutschland.de zu finden. Die Online-Zertifizierungsveranstaltung war nötig geworden, nachdem die ursprünglich für die Auszeichnung geplante Tochtermesse der CMT, die Fahrrad- und Wanderreisen, vom 15. bis 17. Januar in Stuttgart corona-bedingt abgesagt worden war.

Bundesweit 327 "Qualitätswege Wanderbares Deutschland" mit einer Gesamtlänge von rund 16.400 Kilometern garantieren Wandernden abwechslungsreiche Landschaften, verlässliche Markierungen und naturbelassenen Untergrund. Neben den längeren, meist mehrere Tagesetappen umfassenden Wanderwegen ab 20 Kilometer Länge zertifiziert der DWV kurze thematische "Qualitätswege Wanderbares Deutschland" zwischen zwei und 25 Kilometern Länge.

Während der virtuellen Zertifizierungsveranstaltung werden 39 kurze sowie zwei lange Wege erstzertifiziert und 41 kurze sowie 23 lange Wege nachzertifiziert. "Die Nachzertifizierungen werden nötig, wenn der betreffende Wanderweg drei Jahre nach der vorherigen Zertifizierung weiter mit dem Qualitätszeichen für sich werben soll", so Jordan.

Der Nibelungensteig erhielt 2008 erstmals die Auszeichnung "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland". Der 130 Kilometer lange Fernwanderweg führt über 4000 Höhenmetern ganz bewusst über die Höhen und Täler des Odenwaldes. Durch den steten Wechsel bergauf und bergab handelt es sich um die sportlichste Herausforderung in Sachen Wandern im gesamten Odenwald.

Gekennzeichnet ist der Nibelungensteig mit einem roten "N" auf weißem Hintergrund. Geologische, naturräumliche und kulturhistorische Sehenswürdigkeiten liegen auf dem Steig. Traumhafte Bilderbuchpanoramen wechseln mit schattigen Waldpassagen auf weichen Pfaden und eindrucksvollen Waldbildern.

Zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke gehören die Burgruine Wildenberg oder der Siegfriedsbrunnen in Grasellenbach. Diese und viele weitere "sagenhafte" Orte befinden sich am Nibelungensteig. Beeindruckende Bauwerke der vergangenen Jahrhunderte schlagen die Brücke in die Gegenwart. Beim Durchlaufen der zehn Bögen des Himbächl-Viadukts, ein um 1880 erbautes Eisenbahnviadukt, verschlägt es manch einem Wanderer schon einmal die Sprache.

Info: www.nibelungenland.net