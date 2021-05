Neckar-Odenwald-Kreis. (jam) Der Geschäftsmann aus dem Altkreis Mosbach, der sich vor einem texanischen Gericht wegen des Transports von kinderpornografischem Material verantworten muss, hat sich am Dienstag schuldig bekannt. Das Sitzungsprotokoll aus den USA zeigt, dass der Familienvater auf sein Recht auf ein Hauptverfahren vor einer Grand Jury verzichtet und damit verhindert, dass es zu einer öffentlichen Beweisaufnahme kommt.

Stattdessen wird Richter Charles Eskridge am 10. August auf Basis eines Ermittlungsberichts das Strafmaß festsetzen. Bis dahin bleibt der Deutsche in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft und der Anwalt des Odenwälders, Stanley Schneider, einigten sich auf einen Deal. Das Gericht hat die Vereinbarung jedoch noch nicht akzeptiert. Die Entscheidung darüber soll erst fallen, nachdem Richter Eskridge ein Bericht über etwaige Vorstrafen des Angeklagten samt einer erneuten Überprüfung des Tatbestands vorliegt. Fällig ist diese Akte bis 15. Juni.

Auf dem Handy des Familienvaters hatten US-Ermittler im Dezember 2019 Videos mit kinderpornografischem Material gefunden, nachdem er am Flughafen von Houston kontrolliert worden war. Zwischenzeitlich hat das Amtsgericht in Mosbach einen europäischen Haftbefehl gegen den Odenwälder Geschäftsmann erlassen, weil er sich auch aktiv des sexuellen Missbrauchs von Kindern strafbar gemacht haben soll. Das ergab eine Sichtung des Beweismaterials, das die Staatsanwaltschaft bei einer Wohnungsdurchsuchung des Odenwälders im vergangenen Frühsommer sichergestellt hatte. Inwiefern sich diese neuen Erkenntnisse auf das Verfahren in den USA auswirken, konnte eine Sprecherin der texanischen Staatsanwaltschaft bis Redaktionsschluss noch nicht abschließend beantworten.