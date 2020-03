Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Eine Idee geht um die Welt und spendet in dieser schweren Zeit Hoffnung: Kinder malen bunte Regenbogen, hängen sie an die Fenster und verbreiten damit die Botschaften "Wir bleiben zuhause" und "Alles wird gut!". Was in Italien und Spanien seinen Anfang genommen hat, ist inzwischen auch in der Regio angekommen, wie man beim Gang durch so manches Wohngebiet unschwer erkennen kann.

Es ist für die Kinder ein außergewöhnlicher Frühling: Statt draußen in der Natur mit ihren Freunden zu toben, mit den Eltern am Wochenende in den Tierpark zu gehen oder gemeinsam im Lieblingseiscafé den ersten Eisbecher des Jahres zu genießen, sind sie größtenteils in den eigenen vier Wänden eingesperrt. Ausnahmen gibt es höchstens in Form von Spaziergängen oder – wenn man einen besitzt – beim Spielen im eigenen Garten. Farbe in diesen tristen Corona-Alltag bringt die Idee, die in Italien ihren Anfang nahm: Dort fingen Kinder an, Regenbogen-Bilder an die Fenster zu hängen. Andere Kinder sehen somit beim Spaziergang oder beim Blick vom Balkon, dass sie nicht alleine sind, sondern alle Kinder zuhause bleiben müssen.

Lehramtsstudentin Jelena Lieberknecht und ihre Mutter Annerose (beide aus Haßloch in der Pfalz) fanden diesen Einfall so gut, dass sie ihn aufgriffen. Ihre Freundin Katrin Füßer griff zum Zeichenstift und entwarf ein Regenbogen-Ausmalbild. "Wir wollten es eigentlich nur unseren Freunden und unserer Sportgruppe zur Verfügung stellen", erklärt Jelena Lieberknecht im Gespräch mit der RNZ. Per WhatsApp und über Facebook verbreitete sich das Bild seit Sonntag aber so rasend, dass inzwischen in ganz Deutschland bunte Regenbogen in den Fenstern hängen.

Ihre Botschaft: "Schnappt euch Buntstifte, malt das Bild aus und hängt es ans Fenster oder Türen, damit alle Menschen sehen können: Wir halten zusammen und sind füreinander da!" Dadurch könnten die Kinder zeigen, wie wichtig es ist, dass sie im Moment zu Hause bleiben, damit nicht noch mehr Menschen krank werden. "Io non esco!" heißt es im italienischen Original, ins Deutsche übertragen: "Ich bleibe zuhause!". Der Regenbogen und die Sonne sollen den Kindern und allen Betrachtern Mut machen: Der zweite Satz "Andra tutto bene" heißt übersetzt "Alles wird gut!".

Mehr als 250 Kinderbilder hat Jelena Lieberknecht aus ganz Deutschland schon zugeschickt bekommen. Aus allen möchte sie später eine große Collage machen. Hierfür soll das Bild eingescannt und per Mail an jelenalieberknecht@web.de gesendet werden.

RNZ-Aktion

Auch die Rhein-Neckar-Zeitung möchte sich an der schönen Aktion beteiligen. Kinder, die die Vorlage ausmalen oder eine eigene Regenbogen-Variante, zeichnen oder basteln, werden mit ihrem Werk veröffentlicht. Zu finden ist die Vorlage zum Downloaden hier.

Info: Eltern können uns ein Foto ihres Kindes/ihrer Kinder mit dem oder den Bildern an folgende Adresse mailen: red-buchen@rnz.de. Name (auf Wunsch genügt der Vorname), Alter und Wohnort des Kindes nicht vergessen!