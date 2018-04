Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) In den bundesweiten Bestenlisten taucht der Neckar-Odenwald-Kreis eher selten auf. Die ländliche Struktur sorgt dafür, dass unsere Region bei wichtigen Faktoren wie Wirtschaftskraft unter den 294 Stadt- und Landkreisen Deutschlands zumeist eher im Mittelfeld landet. Doch nun hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) eine Studie zur Entwicklung der Kinderzahl je Frau veröffentlicht. Und, siehe da: Mit einem Wert von 1,84 liegen die Frauen im Neckar-Odenwald-Kreis bundesweit auf Rang sieben. Der Durchschnittswert beträgt 1,50. Spitzenreiter ist der Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen) mit einem Wert von 2,0 Kindern pro Frau.

Bei der Kinderzahl je Frau gibt es innerhalb Deutschlands erhebliche regionale Unterschiede. Das geht aus der neuen Studie hervor, in der die tatsächliche Kinderzahl von Frauen der Geburtsjahrgänge 1969 bis 1972 auf Kreisebene berechnet wurde. Dieser Wert wird auch als Kohortenfertilität bezeichnet. Naturgemäß sind die Zahlen immer erst dann verfügbar, wenn feststeht, wie viele Kinder alle Frauen eines Jahrgangs am Ende ihres fruchtbaren Lebens bekommen haben.

Demnach haben Frauen, die im Emsland, im östlichen Baden-Württemberg zwischen Main-Tauber-Kreis und Allgäu sowie im Grenzbereich von Mittelfranken und Oberbayern leben, durchschnittlich mehr als 1,7 Kinder geboren. Auch in Teilen Ostbayerns und der Lausitz sowie im nördlichen Schwarzwald liegt die Kohortenfertilität weit über dem Durchschnitt von 1,50.

Auf der anderen Seite weisen einige städtische Gebiete die niedrigsten Fertilitätsraten auf. So haben Frauen in den Städten Passau (1,05), Kiel und Gera (je 1,11) im Schnitt die wenigsten Kinder geboren. Die Universitätsstadt Würzburg belegt mit 1,16 den viertschlechtesten Platz.

Für die regional abweichenden Werte gibt es, so die Forscher, eine Reihe von Ursachen, die sich teilweise überlagern und verstärken. So ist die endgültige Kinderzahl besonders in jenen Regionen hoch, die eine niedrige Arbeitslosigkeit haben, überwiegend katholisch geprägt sind und einen Männerüberschuss aufweisen. Alle drei Faktoren treffen auf den Neckar-odenwald-Kreis zu.

Des Weiteren lassen sich erhebliche Unterschiede bei der Siedlungsstruktur feststellen. "Die Verfügbarkeit von ausreichend großem und bezahlbarem Wohnraum ist von besonderer Bedeutung, vor allem bei der Entscheidung für ein drittes Kind", erklärt der Politikwissenschaftler Dr. Martin Bujard vom BiB. Und auch hier sieht es in der Region zwischen Aglasterhausen und Hardheim gut aus: bezahlbare Mieten und noch relativ günstiges Bauland sorgen dafür, dass sich Paare den Kinderwunsch eher erfüllen, und dass sie dann auch durchschnittlich mehr Kinder bekommen als in anderen Regionen Deutschlands.

Dennoch werden auch bei uns nach wie vor weitaus weniger Kinder im Jahr geboren, als Menschen sterben. Das Geburtendefizit lag 2016 bei einem Wert von 390. Doch auffallend ist, dass der Trend zuletzt wieder nach oben zeigt. Während die Zahl der Neugeborenen zwischen 2000 (1462) und 2015 (1170) um 20 Prozent gesunken ist, gab es zuletzt wieder einen Anstieg auf 1246 im Jahr 2016. Hierbei spielt zwar auch der Zustrom an Flüchtlingen eine Rolle, aber auch bei der einheimischen Bevölkerung ist festzustellen, dass wieder mehr Kinder geboren werden. Der Tiefpunkt war 2012, als im gesamten Landkreis nur 1033 Neugeborene gezählt wurden.

Es werden mehr Kinder geboren, und es ziehen mehr Menschen her als wegziehen: Deshalb haben sich die Prognosen der Bevölkerungsforscher nicht erfüllt. Statt zu sinken ist die Einwohnerzahl des Landkreises von 141.584.( 2013) auf 143.278.( 2016) gestiegen. Die Chancen, dass die Entwicklung anhält, stehen nicht schlecht: Wer im Neckar-Odenwald-Kreis lebt oder hier aufgewachsen ist, der weiß, dass es ein guter Ort ist, um hier seine Kinder großwerden zu lassen. Beim Blick auf die unschönen Entwicklungen in vielen Großstädten - von explodierenden Mieten bis hin zur steigenden Kriminalität - findet möglicherweise bald eine Tremdumkehr in Richtung der ländlichen Räume statt. Und dann taucht der Neckar-odenwald-Kreis vielleicht bald häufiger in den deutschen Bestenlisten auf ...