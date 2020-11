Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Seit Anfang September breitet sich die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg aus. Auch in Sachsen wurde die Seuche inzwischen festgestellt. Das beunruhigt nicht nur Schweinehalter, sondern auch die Jäger in Baden-Württemberg. Forstminister Peter Hauk betont deshalb, wie dringlich es ist, das Schwarzwild zu bejagen. "Je kleiner die Schwarzwildpopulation ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung der Schweinepest von Tier zu Tier. Wir müssen", so Hauk, "trotz coronabedingter Einschränkungen die Intensität der Schwarzwildbejagung weiter forcieren und haben deshalb in der vergangenen Woche in Baden-Württemberg auch Jagden mit bis zu 100 Personen erlaubt."

Bereits 2018 hat das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Rahmen von Präventionsmaßnahmen einen Zwölfpunkteplan auf den Weg gebracht, um der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen und sie zu bekämpfen. "Damit sind wir auf einem guten Weg. Ungeachtet dessen arbeiten wir daran, das Maßnahmenprogramm für den Ernstfall noch weiter zu verfeinern. Die Ausbildung von Kadaverspürhunden und Hundeführern ist dabei eine ideale Ergänzung und in diesem Stil europaweit eine Vorzeigemaßnahme", erläutert der CDU-Politiker.

Beim Training-Center "Retten und Helfen" (TCRH) auf dem ehemaligen Gelände der Neckartalkaserne Neckarelz wird ein gemeinsames Ausbildungs- und Einsatzkonzept des Bundesverbands Rettungshunde (BRH), des Jagdgebrauchshundverbands (JGHV) und der Bundespolizei für Kadaversuchteams umgesetzt. Ziel ist es, Suchteams für präventive und Ad-hoc-Einsätze im Auftrag der Behörden bereitzustellen.

"Wir freuen uns, dass wir zusammen mit dem JGHV und der Bundespolizei beim Kampf gegen die Schweinepest helfen können und bilden hierzu Hundeführer und Hunde aus dem gesamten Bundesgebiet aus", erklärt Jürgen Schart, Präsident des Bundesverbands Rettungshunde. Ziel ist es, eine möglichst große Fläche in kurzer Zeit mit Hunden absuchen zu können. Karl Walch, Präsident des Jagdgebrauchshundverbands, ergänzt: "Die Ausbildung von Kadaversuchteams muss in ausreichendem Umfang und qualitativ abgesichert sein, um Präventivsuchen an Hotspots und längerfristige Ad-hoc-Einsätze abzuwickeln zu können". BRH und JGHV beschäftigen sich bereits seit über einem Jahr mit der Thematik. Sie werden von Spezialisten der Bundespolizei unterstützt, um rasch eine ausreichende Zahl von Suchhundeteams im Kampf gegen die Schweinepest ausbilden zu können. In den kommenden beiden Jahren sollen auf dem TCRH-Gelände mindestens 70 Suchhundeteams geschult werden.

Abschließend appelliert Hauk an die Bevölkerung: "Die Schweinepest ist für den Menschen völlig ungefährlich, stellt aber eine erhebliche Gefahr für die heimischen Schwarzwild- und Schweinebestände dar. Werfen Sie deshalb keine Lebensmittelreste in die Natur, sondern entsorgen Sie diese in geschlossenen Müllbehältern, und füttern Sie keine Tiere mit Küchen- oder Speiseresten."