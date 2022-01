Es soll festgelegt werden, welche Impfstützpunkte bestehen bleiben und welche in den Stand-by-Modus versetzt werden. Unser Foto zeigt den Stützpunkt Bödigheim. Foto: Andreas Hanel

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/tra) Gesundheitsminister Manne Lucha dankte den Landräten am Donnerstag für die Anstrengungen, die an den regionalen Impfstützpunkten zusätzlich zu den Angeboten in den Arztpraxen unternommen werden. Gemeinsam soll nun evaluiert werden, wie die Impfinfrastruktur für die kommenden Monate aufgebaut sein sollte, um die Boosterkampagne, Erstimpfungen, die Impfungen von Jugendlichen, von alten Menschen, aber auch die Pflicht-Impfungen bestimmter Berufsgruppen stemmen zu können. Damit die Landkreise Planungssicherheit haben, können sie mit einer Impfeinheit pro 30.000 Einwohner rechnen.

Wie die Strukturen im Neckar-Odenwald-Kreis aussehen werden, ist noch offen: "Die Verantwortlichen für die Impfstützpunkte im Landratsamt werden nun den Dialog mit dem Land suchen, um anhand der Vorgaben des Landes die bestmögliche Lösung zu erzielen", teilte Kreissprecher Jan Egenberger mit.

"Dabei wird es darum gehen, ein möglichst flächendeckendes und niedrigschwelliges Impfangebot auf längere Sicht vorzuhalten, aber die Kapazitäten auch der Nachfrage anzupassen", so Egenberger weiter.

Der Landkreis wird bis Ende Januar über das Ergebnis dieser Gespräche informieren. Unabhängig davon bittet das Landratsamt alle Impfberechtigten und vor allem die noch nicht geimpften Bürger, das Angebot in den beiden Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim zu nutzen. "Ein guter Impfschutz ist nach einhelliger Meinung führender Experten das beste Mittel, um die Omikron-Welle abzufedern", so Egenberger.

Bis Anfang Februar solle, so Lucha, feststehen, an welchen Standorten feste Impfstützpunkte bestehen bleiben und welche im Stand-by-Modus gefahren werden. Lucha teilte zudem mit, dass das Impfen modellhaft auch mit Apotheken, Tierärzten und voraussichtlich auch Zahnärzten erprobt werden solle.