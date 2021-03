Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) "Wir sind auf Kurs!" Pressesprecher Thomas Fuchs ist zuversichtlich, dass die Breitbandversorgung Deutschland (BBV) das avisierte Ziel von 13.842 Verträgen bis Ende März erreicht und der Glasfaserausbau im Landkreis starten kann. Aktuell liegt man bei rund 9500 Verträgen (8592 im System registriert plus rund 900 unregistriert). Dieser Tage soll der "Meilenstein" von 10.000 Verträgen erreicht werden. Was den Verantwortlichen Mut macht: Die Zahl der Neuanmeldungen für "Toni" (so der Produktname) nimmt derzeit mit großer Geschwindigkeit zu. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, rückt das Ziel tatsächlich in Reichweite.

Bekanntlich treibt der Neckar-Odenwald-Kreis derzeit ein bundesweit einmaliges Breitband-Ausbauprojekt voran. "Wir haben die historische Chance, als wahrscheinlich erster und einziger Flächenlandkreis im ländlichen Raum bundesweit einen Glasfaseranschluss direkt für jedes Gebäude zu erhalten, ohne dafür auch nur einen einzigen Cent Zuschuss bezahlen zu müssen", fasste Landrat Achim Brötel das Vorhaben vor Kurzem zusammen.

Hintergrund Soll Ist Adelsheim 467 230 Aglasterhausen 433 431 Billigheim 541 317 Binau 129 96 Buchen1714 1186 Elztal 554 381 Fahrenbach 262 240 Hardheim 663 398 Haßmersheim 461 [+] Lesen Sie mehr Soll Ist Adelsheim 467 230 Aglasterhausen 433 431 Billigheim 541 317 Binau 129 96 Buchen1714 1186 Elztal 554 381 Fahrenbach 262 240 Hardheim 663 398 Haßmersheim 461 155 Höpfingen 299 220 Hüffenhardt 188 143 Limbach 419 404 Mosbach2462 493 Mudau 469 389 Neckargerach 228 243 Soll Ist Neckarzimmern 143 104 Neunkirchen 165 257 Obrigheim 509 309 Osterburken 596 274 Ravenstein 273 301 Rosenberg 205 246 Schefflenz 372 349 Schwarzach 199.260 Seckach 395 343 Waldbrunn 477 244 Walldürn1145 460 Zwingenberg 74.119 Stand: 8. März Soll = benötigte Verträge Ist = abgeschlossene Verträge

Rund 125 Millionen Euro möchte der hinter der BBV stehende Finanzinvestor Infracapital dafür investieren. Weitere Landkreise hat das Unternehmen bereits im Visier, so dass derzeit bundesweit in vielen Rathäusern und Landkreisverwaltungen mit großem Interesse in den Neckar-Odenwald-Kreis geblickt wird: Gelingt das Vorhaben hier, bekäme es Leuchtturmcharakter und könnte einen Schub für die weiteren potenziellen Ausbauregionen bedeuten.

Einen Schub hat auch die "Toni"-Vermarktung im Kreis in den letzten Wochen erfahren, nachdem sich die Anmeldezahlen zuvor eher zurückhaltend entwickelt hatten: Seit sich die Modalitäten für die Kunden noch einmal verbessert haben, schnellen die Zahlen in die Höhe. Für den Grundtarif (40 Euro/Monat) gibt es nun 300 Mbit/s im Up- und Download, und der Vertrag ist bereits nach einem Monat kündbar. Bei Abschlüssen in der bis 31. März laufenden Vorvermarktungsphase wird der Glasfaseranschluss kostenlos ins Haus gelegt.

"Allein in der letzten Woche haben wir 1000 Verträge abgeschlossen", berichtet BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs – mit steigender Tendenz. Die Verantwortlichen sind davon nicht überrascht, ebensowenig die Vertriebspartner wie Volker Egenberger (Egenberger IT Solutions, Waldhausen): "Vor Ende der Vermarktungszeit steigt die Schlagzahl immer enorm an – das ist in der Branche so üblich."

Foto: rüb

Dennoch gibt es natürlich regional große Unterschiede. In einigen Kommunen ist die Zielvorgabe noch weit entfernt wie etwa in Mosbach oder in Walldürn, andere haben sie bereits jetzt erreicht. "Entscheidend ist aber das Ergebnis im Landkreis: Werden 20 Prozent erreicht, geht es los", verdeutlicht Fuchs.

Das Ausbaugebiet 1 mit den Kommunen Aglasterhausen, Neckargerach, Neunkirchen, Obrigheim, Schwarzach und Zwingenberg hat die vorgegebene Minimalzahl von 1608 Verträgen drei Wochen vor Ende der Vorvermarktung erreicht. Da die Ausführungsplanungen für diese Kommunen bereits auf Hochtouren laufen, könnte dort schon Ende April, Anfang Mai schrittweise mit dem Ausbau begonnen werden, wenn das kreisweite Ziel von 20 Prozent in drei Wochen erreicht wird.

Auch in Buchen (Kernstadt) könnte es bereits im April oder Mai losgehen, da dort das Leitungsnetz der Stadtwerke genutzt werden kann. Doch was passiert, wenn das Ziel von 20 Prozent nicht erreicht wird? Wird die Vorvermarktungsphase dann verlängert? "Das ist definitiv auszuschließen", betont Thomas Fuchs, und gibt sich optimistisch: "Ich habe gerade die Zahlen vom Montag gesehen: Der Boom hält an." Seine Botschaft: "Alle bisher Unentschlossenen sollten sich rasch für einen Vertrag entscheiden. Im April kostet der Hausanschluss dann 2000 Euro und mehr."

Info: Die "Toni"-Shops in Aglasterhausen, Buchen, Mosbach und Osterburken sind wieder geöffnet.